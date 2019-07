Torres recaba informes de los consejeros para destrabar los asuntos más urgentes con Madrid

Pide al consejero de Hacienda que mire de dónde arañar fondos para financiar las primeras medidas

Ángel Víctor Torres pidió ayer a los diez nuevos consejeros del Gobierno de Canarias información sobre los asuntos más urgentes que cada departamento deba abordar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La idea del presidente regional es aprovechar su asistencia al debate de investidura en el Congreso para verse con los distintos ministros y trasladarles las primeras demandas, dudas e inquietudes de los miembros del nuevo Gabinete autonómico. Torres ya había avanzado su intención de reunirse con los titulares de las carteras de Fomento y de Hacienda, con quienes pretende destrabar dos asuntos de vital importancia para la hoja de ruta del Gobierno: la deuda por los impagos en carreteras y el uso del superávit para financiar los servicios públicos. El también secretario general del PSOE canario no quiere dejar pasar la oportunidad que le brinda el debate en la Cámara Baja, que comenzará el lunes y donde estarán presentes todos los altos cargos del Ejecutivo estatal (de momento en funciones), para despachar con sus compañeros de partido los temas más urgentes que le planteen los consejeros. De ahí que les pusiera como primera tarea de la legislatura la inmediata identificación de los asuntos pendientes con Madrid.

Los diez nuevos responsables de área del Gobierno canario (siete designados por el PSOE y uno por cada una de las otras tres fuerzas políticas del cuatripartito, es decir, Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera) tomaron ayer posesión de sus cargos en la sede de la Presidencia de Santa Cruz de Tenerife. Nada más terminar el acto solemne, Torres y su equipo se reunieron para celebrar el primer Consejo de Gobierno de la X Legislatura. Con la presencia también de los viceconsejeros de la Presidencia, el socialista Antonio Olivera, y de Hacienda, Fermín Delgado (NC), Torres transmitió las primeras órdenes. Dos fueron generales y una, concreta. El presidente pidió a los consejeros que le informen cuanto antes de todo aquello de lo que pueda hablar la próxima semana en Madrid con los ministros y que concreten las áreas "donde es necesario trabajar con mayor urgencia". Además, el socialista pidió expresamente al responsable de Hacienda, Román Rodríguez, que elabore un informe sobre los presupuestos de la Comunidad Autónoma con especial énfasis en las modificaciones que podrían hacer falta para "atender con mayor prontitud" las medidas sociales prometidas. En definitiva, se trata de intentar dar con partidas de las que sea posible arañar fondos para financiar el previsible incremento del gasto social. Es a lo que Julio Pérez aludió tras el Consejo de Gobierno como "los mecanismos presupuestarios que sea necesario corregir, adoptar o modificar para que en esas áreas de mayor urgencia las medidas puedan implantarse lo antes posible".

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que ejerció de primer portavoz del Ejecutivo (aún no está decidido quién asumirá el cargo e incluso cabe la posibilidad de que se designen distintos portavoces en función de las distintas grandes áreas de gobierno), explicó que lo primero es "identificar con urgencia" esos ámbitos de actuación prioritarios. Especialmente en las consejerías de mayor calado social, para que una vez esté listo el análisis presupuestario encargado al nuevo responsable de Hacienda pueda saberse con qué recursos se cuenta y si son o no suficientes para poner en práctica, al menos parcialmente, medidas como, por ejemplo, la renta ciudadana. En este sentido, Pérez anunció que ya en la segunda reunión del Consejo, que en principio se celebrará el próximo jueves (de hecho el nuevo Gobierno ha decidido que los días de reunión sean los jueves y no los lunes, como hacía el anterior Ejecutivo), se tomarán las primeras decisiones oficiales. Para entonces cada uno de los consejeros habrá tenido que leerse el informe que sus respectivos antecesores en el cargo les han dejado para informarles de la situación de cada departamento. Fue el expresidente Fernando Clavijo quien dio en mano a Torres los informes de cada una de las áreas, que luego este repartió a cada consejero en el primer cónclave de la legislatura. El ayer portavoz del cuatripartito también avanzó que en el próximo Consejo se aprobarán nuevos nombramientos en el organigrama del Ejecutivo, si bien la conformación definitiva aún podría tardar algunas semanas.

En el acto de toma de posesión, en el que todos los consejeros prometieron el cargo (ni uno solo lo juró y Noemí Santana lo hizo con el ya habitual "por imperativo legal"), Torres agradeció la disposición de todos ellos y recordó a sus familiares que serán los primeros damnificados. "Les pido paciencia y comprensión por las horas robadas", subrayó. El presidente hizo hincapié en que empieza "una nueva etapa" pero garantizó que continuarán todo aquello que se hizo bien.

Román Rodríguez

Vicepresidencia y Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos

"Vamos a presionar para que se modifique la Ley de estabilidad y sostenibilidad"

El vicepresidente regional, Román Rodríguez, aseguró tras su doble toma de posesión (lo hizo una vez como número dos del Gobierno y una segunda como consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos) que presionará en Madrid para que se modifique la Ley de estabilidad y sostenibilidad financiera y que las instituciones "cumplidoras", entre ellas Canarias, puedan usar el superávit para financiar los servicios públicos. Rodríguez puntualizó que no buscarán que se exceptúe a las Islas de la regla de gasto, como planteaba el anterior Ejecutivo, sino que se flexibilice la normativa.

Carolina Darias

Economía, Conocimiento y Empleo

"Crear empleo de calidad es un objetivo prioritario"

La responsable de las áreas de Economía, Conocimiento y Empleo, Carolina Darias, dijo que la creación de puestos de trabajo "de calidad" es un objetivo prioritario de su departamento, y agregó que cuenta para ello con la "complicidad" de todos los sectores económicos y sociales del Archipiélago. La que fuera presidenta del Parlamento puso énfasis en que las previsiones para España son "positivas", pero quiso ser prudente hasta contar con más datos.

Sebastián Franquis

Obras Públicas, Transporte y Vivienda

"Ya hemos avanzado algunos asuntos con el ministro de Fomento"

El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Sebastián Franquis, estrenó el cargo con la advertencia de la patronal de la construcción de la provincia tinerfeña, Fepeco, donde esperan que trate mejor a Tenerife de lo que lo hizo su antecesor Pablo Rodríguez, grancanario como Franquis. El consejero dijo que será su trabajo el que hablará por él en el futuro y afirmó ser consciente del "serio" problema que sufre la Isla en materia de carreteras. El socialista desveló que la reciente visita del ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, sirvió para "avanzar algunos asuntos".

Teresa Cruz Oval

Sanidad

"El objetivo fundamental es humanizar la Sanidad canaria"

"Humanizar" la Sanidad pública. Ese es el objetivo fundamental de la nueva titular de la Consejería de Sanidad, Teresa Cruz Oval. Mejorar la atención en el ámbito de la salud mental, evitar que los enfermos oncológicos tengan que realizar grandes desplazamientos para tratarse y acabar con la pobreza, "pues la mala calidad de la Sanidad empobrece a la población", son las metas a conseguir. Cruz Oval no quiso manifestarse en profundidad sobre los conciertos sanitarios hasta disponer de más información.

María José Guerra

Educación, Universidades, Cultura y Deporte

"Es fundamental que se invierta el 5% en materia educativa"

María José Guerra calificó de "fundamental" que se cumpla cuanto antes el compromiso de destinar el 5% de los presupuestos para educación y fijó como prioridad la educación infantil de cero a tres años.

Yaiza Castilla

Turismo, Industria y Comercio

"Es posible que haya una recesión en el turismo"

La exsenadora Yaiza Castilla, la cuota de Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Gobierno presidido por Torres, recordó la amenaza de recesión que se cierne sobre el sector turístico y destacó dos grandes "retos" de su departamento: la regulación definitiva del controvertido alquiler vacacional y la búsqueda de una mayor conexión entre el turismo, la industria y el comercio, de forma que puedan beneficiarse mutuamente.

Noemí Santana

Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud

"El gran reto es la instauración de la renta ciudadana"

La líder de Podemos, Noemí Santana, explicó que el "gran reto" de su consejería es poner en marcha la renta ciudadana, "que en la anterior legislatura no pudo salir adelante por el veto del PP y de Coalición Canaria", aseveró. "Nos vamos a poner a trabajar para que esta ley sea pronto una realidad", garantizó.

Julio Pérez

Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

"Hay que mejorar las sedes electrónicas, los accesos y la transparencia"

El veterano Julio Pérez, exsecretario de Estado de Justicia, reconoció que el Poder Judicial se ha modernizado "muchísimo" en los últimos años, pero señaló algunos de los ámbitos en los que se esforzará para mejorarlo: "Las sedes electrónicas, los accesos, la transparencia, la ayuda a las personas mayores y la eliminación del papel". Además, y pese a esa modernización, Pérez no ocultó que existen "deficiencias históricas" en cuestiones como los edificios judiciales.

José A. Valbuena

Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial

"Aprobaremos pronto un decreto de emergencia climática"

José Antonio Valbuena adelantó que ya trabaja para sacar adelante cuanto antes un decreto de emergencia climática con medidas "que no gustarán a todos" pero en las que no quiso profundizar. "Espero acelerar los plazos de tramitación de reglamentos y documentos legislativos porque el cambio climático no puede esperar", indicó.

Alicia Vanoostende

Agricultura, Ganadería y Pesca

"El Posei y Mercosur son dos asuntos vitales"

Alicia Vanoostende, que sucede a Narvay Quintero en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, señaló que hay retos "muy importantes, como el Posei o el acuerdo Mercosur, y otros retos diferentes, como la sostenibilidad o la agricultura ecológica. Y, también, establecer cómo mejorar las rentas de los agricultores", añadió.