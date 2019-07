Torres quiere cambiar el presupuesto de inmediato para aplicar su programa

Los nuevos consejeros asumen hoy sus puestos

El Gobierno de Ángel Víctor Torres comenzará a actuar de inmediato. El presidente del Ejecutivo regional confirmó ayer que el cuatripartito ya está analizando el presupuesto autonómico en vigor para realizar las modificaciones necesarias con el fin de tomar las primeras medidas en el primer Consejo de Gobierno decisorio, que tendrá lugar la próxima semana. Asimismo, antes de finalizar julio se tendrán las principales líneas económicas del presupuesto de 2020, cuentas en las que Torres quiere incorporar ya las iniciativas del programa que impulsa en esta nueva etapa.

"Han sido semanas intensas y seguirán siéndolo porque no tendremos vacaciones. Tras la toma de posesión de los consejeros fijaremos la fecha del Consejo de Gobierno de la próxima semana para tomar las primeras decisiones relevantes, no habrá pausa", aseguró Torres.

El jefe del Ejecutivo autonómico tuvo ayer su primera comparecencia ante los medios en su nuevo cargo para confirmar los nombres de los diez consejeros que tomarán posesión hoy del cargo. En su opinión se trata de un equipo "experimentado" que cuenta en algunos casos con amplia gestión orgánica e institucional. "Han aceptado el puesto e unas circunstancias que no son fáciles pero creo que estarán a la altura de la responsabilidad que contraen, tendrán una labor ardua", añadió.

Previamente a la presentación oficial de los consejeros y consejeras, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el primer decreto firmado por Torres en el que configura la nueva estructura del Ejecutivo. Como principales novedades figura que la Consejería que asume Román Rodríguez se denomina Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, lo que implica que las relaciones económicas con Bruselas pasan de la Consejería de Economía a la de Hacienda.

El departamento que dirigirá desde hoy José Antonio Valbuena se denomina Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial y asume, además de Medio Ambiente, energía, aguas y ordenación del territorio.

Otra de las novedades de la nueva estructura es que la consejería que dirigirá Carolina Darias -Economía, Conocimiento y Empleo- tendrá también bajo su órbita los servicios de comunicación audiovisual, que hasta ahora estaban asignados a Presidencia del Gobierno.

El nuevo Gabinete cumple con la paridad, con seis mujeres -Carolina Darias, María José Guerra, Alicia Vanoostende, Teresa Cruz, Noemí Santana y Yaiza Castilla- y cuatro hombres -Julio Pérez, Sebastián Franquis, José Antonio Valbuena y Román Rodríguez-, además del propio presidente. Torres reconoció que la única independiente en la primera fila del Ejecutivo es la consejera de ?Educación, Cultura y Deportes.

Por ello apuntó que en los siguientes niveles del Ejecutivo -viceconsejerías y direcciones generales- se designarán no sólo a militantes de los cuatro partidos que forman el pacto de progreso, sino también técnicos cualificados y funcionarios que actualmente tengan algún tipo de responsabilidad y que seguirán en su labor, pero con las indicaciones que les dé el nuevo Gobierno. Torres señaló que se tardarán semanas e incluso meses en completar la totalidad del organigrama de la Comunidad Autónoma.

También hizo mención Torres, sin dar nombres concretos, a las personas que finalmente no estarán en el Ejecutivo pese a que eran candidatas a incorporarse pero que "estarán trabajando y colaborando en otras facetas".

A partir de hoy el equipo gubernamental se pondrá en marcha y el presidente quiere imprimir intensidad a las primeras semanas de gestión para intentar que la sociedad canaria perciba que ha llegado un cambio a la política autonómica, sobre todo "para dar una respuesta adecuada, necesaria e imprescindible a los servicios públicos esenciales de Canarias". Por ello, tras la toma de posesión se reunirá el Consejo de Gobierno de forma deliberante y decidirá la fecha de la primera reunión decisoria del Ejecutivo, que tendrá lugar la próxima semana.

Primeras medidas

Estas medidas "inmediatas" se traducirán en modificaciones del presupuesto autonómico en vigor, que ya se está analizando con el fin de concretar qué partidas pueden cambiarse para dar respuesta a cuestiones como la prestación canaria de inserción, las pensiones no contributivas o la educación infantil de 0 a 3 años, compromisos adquiridos por el PSOE en la campaña electoral.

Pero el principal reto es sentar las bases del presupuesto autonómico de 2020 para tener sus principales líneas y prioridades en dos o tres semanas. El departamento que dirige desde hoy Román Rodríguez tendrá que ponerse manos a la obra de inmediato ya que las distintas consejerías tendrá en septiembre que marcar sus líneas de gasto para elaborar el presupuesto y tenerlo preparado para el mes de octubre, si se quiere cumplir con el calendario y que entre en el Parlamento al final de ese mes.

También Torres pondrá en marcha la agenda con el Gobierno central en pocos días. El presidente tiene previsto desplazarse a Madrid a principios de la próxima semana para asistir al debate de investidura de Pedro Sánchez, que se celebrará el lunes y el martes en el Congreso de los Diputados. "Hablé con el ministro de Fomento y aprovecharé el viaje a Madrid porque nuestra voluntad es tender la mano al Gobierno de España para abordar los conflictos actuales e intentar alcanzar acuerdos", aseguró.

El jefe del Ejecutivo se refirió explícitamente a la judicialización que sufre la deuda de carreteras que tiene el Estado con Canarias y que se eleva a 500 millones de euros. Por eso Torres advierte que si es posible alcanzar un acuerdo político entre las dos administraciones no habrá necesidad de continuar con la ejecución de sentencia presentada por el anterior Gobierno de Coalición Canaria. Torres se mostró convencido de que se puede alcanzar una fórmula común que satisfaga a las dos partes. Además de Fomento, el presidente también quiere concretar un encuentro con Hacienda.

También se refirió a la igualdad entre hombres y mujeres, y aseguró que "no habrá un retroceso" en ese área, que forma parte de la Consejería de Derechos Sociales "con la misma envergadura que antes". El presidente canario se mostró convencido de que la gestión en materia de igualdad será buena, por lo que nadie debe temer por el asunto.

Cuestionado por el pacto de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria, el también secretario general del PSOE de Canarias, se mostró convencido de que Nueva Canarias y los socialistas llegarán a un acuerdo en la institución insular. "Dejemos a los equipos negociar, a veces se precisan algunos días más", dijo Torres, que también mencionó las mociones de censura presentadas por su partido en los cabildos de La Palma y Tenerife y que se debatirán la próxima semana. En este sentido indicó que "hay acuerdos que son rápidos y otros que se demoran más, a veces el que se cierra más pronto es el que más rápido se rompe".





VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE HACIENDA

Uno de los consejeros con mayor trayectoria política. Román Rodríguez Rodríguez nació en La Aldea de San Nicolás en el seno de una familia trabajadora. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna. En aquellos años universitarios Rodríguez entró en contacto con las organizaciones sindicales de las Islas y en 1980 ingresó en el Sindicato Obrero Canario. Durante diez años fue médico asistencial, combinando su vida profesional con su interés político. Es uno de los fundadores de Unión Nacionalista de Izquierdas y la cara más visible de Nueva Canarias.

En 1993 fue director general de Asistencia Sanitaria y en 1995, con la creación del Servicio Canario de Salud, pasa a ser director general de este organismo hasta el año 1999. Fue miembro del Consejo Canario de Hemodonación y Hemoterapia y de la Escuela de Servicios Sociales de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.

Rodríguez alcanzó la Presidencia del Gobierno de Canarias en la V Legislatura entre 1999 y 2003. Fue diputado por Las Palmas en el Congreso de los Diputados entre 2004 y 2008, años en los que también fue presidente de la comisión de Administraciones Públicas de esa misma Cámara.

Desde 2005 preside Nueva Canarias, con el que se convirtió en vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Desarrollo Económico, Obras Públicas e Infraestructuras y Transporte desde 2007 hasta 2011. En ese año logró el acta de diputado en el Parlamento de Canarias hasta la actualidad.



ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD

Una amplia trayectoria jurídica y política JULIO PÉREZ HERNÁNDEZADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD

Abogado e histórico dirigente tinerfeño del Partido Socialista, Julio Pérez nació en Santa Cruz de Tenerife y estudió Derecho y Periodismo en la Universidad de La Laguna. Llegó a trabajar como redactor en varios diarios canarios y fue a partir de 1974 cuando empezó a ejercer de abogado. Dos años más tarde ejercería de profesor de Derecho en la universidad donde estudió.

Durante su carrera se ha especializado en Derecho privado, civil y mercantil, aunque también ha practicado regularmente Derecho urbano y Derecho penal económico. Pérez ha intervenido en litigios y casos ante tribunales y cortes de todas las órdenes, generalmente en las Islas y en Madrid.

El abogado ha interrumpido el ejercicio de su profesión o la enseñanza para asumir distintas responsabilidad vinculadas con la vida política y la administración pública. Ha sido presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife en 1984, gobernador Civil de Santa Cruz de Tenerife en 1988, consejero del Gobierno de Canarias en Sanidad y Asuntos Sociales y diputado en el Parlamento canario en la legislatura de 1991 a 1995. Además fue secretario de Estado de Justicia en 2007 durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Pérez ha asegurado que "hay vida más allá de la política".

Julio Pérez tiene, además, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort y la Medalla de Oro de la Cruz Roja Española.

NOEMÍ SANTANA PERERA

DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD

Siempre vinculada a los movimientos sociales

Podemos llega al Gobierno con la representación de Noemí Santana al frente del área de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Nació en la capital grancanaria y se licenció en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Durante su etapa de formación estuvo muy involucrada en los movimientos estudiantiles, formando parte de colectivos como la Asamblea de Estudiantes o grupos de tendencia ecologista como Échale Mojo. Además se unió a la Asamblea Popular de Gran Canaria.

En 2007 se afilió a Nueva Canarias, en donde ejerció de secretaria de Juventudes y formó parte de la Ejecutiva Nacional. Ocupó el puesto número de seis en la lista del partido nacionalista para las elecciones municipales de 2011 en su ciudad natal. Poco después se marchó de Nueva Canarias y comenzó a militar en distintas organizaciones de la izquierda canaria. En 2011 empezó a trabajar como auxiliar administrativo en Ferrocarriles de Gran Canaria.

Noemí Santana sintió el color morado desde que Podemos organizó en Las Palmas la primera asamblea, tras la cual decidió unirse de inmediato a la formación. En las elecciones al Parlamento de Canarias de 2015 encabezó la lista del partido por Gran Canaria y resultó elegida diputada de la novena legislatura del Parlamento regional, convirtiéndose a su vez en la portavoz del grupo en la Cámara. En 2017 venció en las primarias a la Secretaría General de Podemos Canarias y sucedió en dicha función a Meri Pita.



SANIDAD

Un punto de vista social a la medicina canaria MARÍA TERESA CRUZ OVALSANIDAD

Teresa Cruz nació en el municipio tinerfeño de Arico, en donde fue concejala del ayuntamiento y además fue consejera en el Cabildo de Tenerife. Es diplomada en Trabajo Social por la Universidad de La Laguna y experta en Intervención Familiar y Menores por la misma universidad. Además es experta en intervención con menores maltratados por la Universidad de Valencia. Es una de las ponentes de la Ley de Servicios Sociales aprobada por el Parlamento de Canarias, una ley pionera a nivel nacional.

Cruz es expresidenta de la Comisión de Sanidad en el Parlamento regional y también ha ocupado el cargo de portavoz de Políticas Sociales, Vivienda y Dependencia del Grupo Socialista en Canarias. También a ocupado puestos de funcionaria en el Ayuntamiento de Granadilla y ha sido coordinadora de los Servicios Sociales Municipales de Granadilla.

Su llegada a la política regional está muy vinculada a la figura de la socialista Patricia Hernández, quién desde un primer momento apoyó la figura de Cruz en el partido.

Teresa Cruz sonaba desde un principio para ocupar la dirección de algunas consejerías, se la relacionó con políticas sociales o educación, pero finalmente será el área de Sanidad la que dirija. Un departamento que es considerado una de los más complicados, con los mayores presupuestos y en el que se tendrá que enfrentar con las largas listas de espera y las quejas de los canarios en materia sanitaria.

MARÍA JOSÉ GUERRA PALMERO

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES

Feminista y desvinculada de la vida política

El perfil menos político de los nuevos consejeros, no se ha vinculado a ninguna agrupación política. María José Guerra nació en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, es doctora en Filosofía y catedrática del área de Filosofía Moral de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la Laguna (ULL).

En 1985 se presentó a las oposiciones a Profesora Agregada de Bachillerato y trabajó en diferentes institutos de Enseñanza Media hasta el año 1992. Además ha dirigido las dos ediciones del Máster en Estudios Feministas, Políticas de Igualdad y Violencia de Género de la ULL. También ha dirigido el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la misma universidad entre 2010 y 2012. Desde 2017 es presidenta d ella Red Española de Filosofía.

Guerra ha realizado estancias de estudio en la New School of Social Research de la Universidad de Nueva York y en el Center for European Studies, de la Universidad de Havart. Sus líneas de investigación se han centrado en la teoría ética y la política contemporánea, además de profundizar en la teoría feminista y la ética aplicada, especialmente en temas como la bioética y la ética ecológica.

Además de filósofa y teórica, María José Guerra también es escritora. Guerra ha escrito y publicado algunos libros relacionados con sus áreas de estudio. Destacan obras como la Teoría feminista contemporánea de 2001 o Intervenciones feministas, Derechos, mujeres y sociedad del año 2004.

CAROLINA DARIAS SAN SEBASTIÁN

ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO

De primera presidenta a controlar la economía

Carolina Darias fue en la pasada legislatura la primera mujer presidenta del Parlamento de Canarias y también la primera socialista que preside el Legislativo autonómico desde que cesó el fallecido Pedro Guerra, en 1987. Darias ahora formará parte del núcleo más cercano al presidente del Gobierno canario.

Esta política socialista nacida en las isla de Gran Canaria tiene experiencia en casi todas las administraciones de las Islas, es funcionaria de carrera de la Administración Pública de Canarias, estudió Derecho en la Universidad de La Laguna (ULL) y debutó en la política local en 1999, cuando fue elegida concejal de Las Palmas de Gran Canaria por el Partido Socialista.

Darias se afilió al PSOE hace 19 años, después de que los socialistas perdieran las últimas elecciones a las que se presentó Felipe González en 1996, aunque ya colaboraba con el partido con anterioridad a título de simpatizante.

Pasó a ser subdelegada del gobierno en la provincia de Las Palmas entre 2004 y 2007, año en el que ejerció como diputada autonómica hasta que llegara el año 2008. Fue delegada del Gobierno entre 2008 y 2011, y cesó de este cargo para optar como candidata a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria en los comicios de 2011, año en el que se convertiría en la portavoz del partido en la institución hasta 2015, un periodo en el que fue la cara visible de la oposición. En la pasada legislatura ocupó el cargo de presidenta del Parlamento de Canarias.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Bélgica es su país de origen. Alicia Vanoostende es ingeniera agrónoma en la especialidad de Industrias Agrarias por la Universidad Politécnica de Valencia. Además tiene un Máster universitario en dirección de Empresas y Marketing (MBA) por la UNED.

Vanoostende tiene una experiencia de diez años en la gestión del centro de tratamiento de frutas y hortalizas, aspectos que ha dejado aparcados para, según sus palabras, "aportar su grano de arena en la mejora de la isla".

Desde el año 2002 está vinculada al Cabildo de La Palma como agente de Extensión Agraria y, desde el año 2004, como directora de la Central Hortofrutícola Insular. Ha sido consejera de Turismo y Planificación del Cabildo Insular de la isla bonita durante el mandato comprendido entre el año 2015 y el 2019. Además ha sido concejala en Los Llanos de Aridane y en las últimas elecciones logró que el Partido Socialista incrementara los concejales de esta formación de dos a cuatro.

El ascenso de Vanoostende en política ha sido muy acelerado. Era prácticamente una desconocida cuando llegó al Cabildo de la mano de Anselmo Pestana, quien se postulaba como uno de los candidatos a ocupar este cargo. La moción de censura presentada en el Cabildo de La Palma provoca que Pestana ocupe la vicepresidencia en el Cabildo insular y sea Vanoostende la escogida finalmente para dirigir la consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La dirigente palmera se pondrá al mando de un área que conoce muy bien, ya que lleva años de experiencia vinculados a la Agricultura. En el área de la pesca uno de los principales retos estará en incrementar la cuota de atún rojo para los pescadores canarios.

YAIZA CASTILLA HERRERA

TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO

La primera mujer gomera que se sienta en el Consejo de Gobierno, una joven abogada que trabajó en Garrigues

La cara visible de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Gobierno Canario será la joven Yaiza Castilla. A sus 35 años se hará cargo de una de las áreas más importantes y que más ingresos dan al Archipiélago, el turismo. Se convierte así en la primera mujer gomera que se sienta en el Consejo de Gobierno. Nació en San Sebastián de La Gomera y es licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna (ULL), con el curso de Doctorado en el programa Recursos naturales, ordenación del territorio y suelo, y tiene un posgrado de Máster en Derecho Urbanístico en la ULL.

Trabajó como abogada autónoma durante tres años y luego se incorporó al departamento de Derecho Laboral de J&A Garrigues, en el que estuvo cinco años ejerciendo. También trabajó en la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

En el año 2015 se presentó como candidata al Senado de la Agrupación Socialistas Gomera en las elecciones generales y logró un escaño que revalidó en los comicios del año siguiente. En las últimas elecciones, celebradas en abril de este año, Castilla volvió al alcanzar el escaño en el Senado, al que ha tenido que rechazar ante el nuevo cargo en el Gobierno regional. Además en esta última legislatura la gomera había sido nombrada portavoz del Grupo Mixto.

Durante sus años de senadora en la Cámara Alta ocupó varios puestos, entre ellos el de portavoz de la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en 2016. Ese mismo año también ejerció de portavoz de la comisión de Asuntos Iberoamericanos y de portavoz de la comisión mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. Además ejerció de vocal en la comisión General de las Comunidades Autónomas.



SEBASTIÁN FRANQUIS VERA

OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y VIVIENDA

Con una larga singladura en cargos orgánicos del PSOE, pasa ahora a formar parte del equipo más cercano a Torres

Sebastián Franquis es otro de los que formará parte del núcleo duro socialista más cercano al nuevo presidente. Nació en Las Palmas de Gran Canaria y es diplomado en Relaciones Laborales por la Escuela Social de Tenerife, estudios que realizó a distancia desde su isla natal. Desde los quince años se afilió a Juventudes Socialistas y entre 1979 y 1980 ejerció de secretario general de la organización. Con tan solo dieciséis años ingresó en las filas del PSC-PSOE, ejerciendo de secretario de Organización en la Agrupación Local de Las Palmas de Gran Canaria entre 1983 y 1986.

Un año más tarde fue elegido vicesecretario general del PSOE en la isla de Gran Canaria. Franquis se convirtió con 23 años en el concejal más joven de la historia de Las Palmas de Gran Canaria. En esta etapa asumió las concejalías de Educación y Servicios Sociales. Entre 1989 y 1993 formó parte de Comisión Ejecutiva Regional, con Jerónimo Saavedra como secretario general, ocupando las Secretarías de Participación Ciudadana y Formación. En el mandato municipal de 1991 a 1995 continuó como concejal del Grupo Socialista. A mitad de mandato, en enero de 1993, bajo la Alcaldía de Emilio Mayoral, fue portavoz del Grupo Socialista y concejal delegado de Economía y Turismo y, posteriormente, presidente de la Sociedad de Fiestas de Carnaval y Concejal de Limpieza.

Durante ochos años, desde el 2000 hasta el 2008, se retiró de sus cargos políticos y centró su actividad profesional en la empresa privada. Su vuelta fue de la mano de Juan Fernando López Aguilar cuando éste le ofreció formar parte de su equipo en la Comisión Ejecutiva Regional. Fue elegido secretario general de la Agrupación Socialista de Las Palmas de Gran Canaria. Además ha sido diputado en las Cortes Generales por la provincia de Las Palmas desde 2011 hasta 2019.



JOSÉ ANTONIO VALBUENA ALONSO

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y TERRITORIO

Arquitecto técnico e ingeniero, asume la política medioambiental, el territorio y las medidas ante el cambio climático

Aunque nació en el Hospital Universitario de La Laguna su padre le inscribió en el Registro de Santa Cruz, pero Valbuena se considera lagunero de nacimiento. Es arquitecto técnico por la Universidad de la Laguna (ULL) y posee varios méritos por esta etapa académica, entre ellos el premio del Consejo Superior de Arquitectura Técnica al Mejor Expediente Académico.

Además es ingeniero de Organización Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y tiene un máster en Desarrollo Regional, Formación y Empleo por la ULL. En el año 2002 Valbuena obtiene la plaza de titular de Escuela Universitaria y pasa a dar clases en la misma universidad donde realizó sus estudios. Tiene especialización docente en Organización, Valoraciones y Rehabilitación de Edificios. Otra de sus actividad profesional es la de técnico tasador especialista en valoración de suelos.

Fue tras la derrota del Partido Socialista en las elecciones generales de 1996 cuando este arquitecto técnico se afilió al partido y comenzó ahí su militancia política. Un año más tarde entró a formar parte de la Ejecutiva Local. Fue concejal del Ayuntamiento de La Laguna entre los años 2003 hasta 2007 y pasó al Cabildo Insular de Tenerife en el mandato comprendido entre el año 2007 y 2011, periodo en el que ejerció como portavoz del partido. En la misma institución insular ejerció el cargo de consejero insular del área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad en el mandato anterior. Además durante su trayectoria política también ha sido responsable de cooperación y portavoz del Grupo Insular del PSOE. Ahora estará al frente de una consejería que controlará Medio Ambiente, Política Territorial, Energía y Aguas, además de la lucha contra el cambio climático.