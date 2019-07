CC-PNC se reafirma en no apoyar un gobierno de Pedro Sánchez con Podemos

Destacó la diputada que "todas las partidas recogidas en el PGE actual que sigue prorrogado, y el cumplimiento del Estatuto de Canarias y el REF. Necesitamos recuperar la confianza en el Gobierno socialista que pretende liderar el señor Sánchez"

La diputada de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) en el Congreso, Ana Oramas, aseguró a la finalización de la reunión que mantuvo esta tarde en Madrid junto al Secretario General de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, el presidente del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Parlamento de Canarias, Fernando Clavijo y la también diputada Guadalupe González Taño con el ministro de Fomento José Luis Ábalos y el Secretario General del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, que a pesar de la cordialidad del encuentro, "la situación hoy es más complicada que hace un mes, porque hay menos perspectivas de que salga la investidura". Por esa razón, Oramas adelantó que "en Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario seguimos en la misma posición. Si Podemos va a entrar en el Gobierno con Pedro Sánchez en las condiciones que ha puesto el presidente hoy, habrá un acuerdo de coalición. En ese caso, y lamentándolo mucho, CC-PNC no apoyará la investidura". En cualquier caso, la diputada canaria también ratificó "que estamos dispuestos a hablar después de que haya una investidura".

Ana Oramas recordó que en Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario "tenemos un compromiso con los canarios y canarias. Por eso nosotros no vamos a apoyar esa investidura, pero si hablaríamos de gobernabilidad. Pero para eso necesitamos que el Gobierno de España empiece ya a cumplir todos los temas pendientes con Canarias", una situación que ahora, en opinión de la diputada nacionalista "ya no tiene excusas; ya no hay un presidente nacionalista. No hay que atacar a Canarias por tierra, mar y aire. En estos momentos hay un gobierno socialista en Canarias, y por tanto no hay que seguir castigando a los canarios y canarias", apuntó.

La formación nacionalista tiene previsto esperar al mes de septiembre y comprobar "que se formalicen todos esos convenios pendientes con Canarias, todas las partidas recogidas en el PGE actual que sigue prorrogado, y el cumplimiento del Estatuto de Canarias y el Régimen Económico y Fiscal. Y si en septiembre tenemos Gobierno de España por otras circunstancias el PSOE necesita a CC-PNC para la gobernabilidad, porque los números son los que son, estaremos ahí. Porque necesitamos recuperar la confianza en el Gobierno socialista que pretende liderar el señor Sánchez", explicó Oramas.

En estos momentos, a falta de unos días para que se produzca la sesión de investidura de Pedro Sánchez, "no hay circunstancias para una abstención, porque no hay seguridad de que se forme un gobierno", advirtió Ana Oramas, quien señaló que Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario "no se abstiene ni da apoyos por solidaridad. Si la única opción que tiene Sánchez es un gobierno de coalición con Podemos, no estaremos. Nosotros seguiremos en la misma línea de tender la mano en políticas de Estado, ayudando a la gobernabilidad, y estando dispuestos, si hay un gobierno, a cerrar un acuerdo de legislatura, pero no de investidura".

Oramas recordó que Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario "es un partido serio, y por eso no tenemos inconveniente en negociar cualquier aspecto referido a la gobernabilidad. Hemos gobernado y hemos ayudado a la gobernabilidad del país con conservadores y socialistas a lo largo de los últimos 30 años. Somos gente de palabra". Y puso como ejemplo lo sucedido en los últimos nueve meses del gobierno de Pedro Sánchez, en los que a pesar de haber incumplido con el REF y el Estatuto de Canarias, nosotros apoyamos todos los decretos y proyectos de Ley que trajo al Congreso, excepto los presupuestos. Apoyamos incluso aquellas iniciativas que no apoyó Podemos", aseguró.

"Le damos una oportunidad. Y eso a pesar de que nos han expulsado de todas las instituciones canarias. En unos casos a través de elecciones democráticas y en otras mediante mociones de censura, como las que tendrán lugar la semana que viene en los cabildos de Tenerife y La Palma", explicó Ana Oramas, como ya sucedió también con la constitución del cabildo de Fuerteventura o el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, "con tránsfugas y acuerdos PSOE-PP. Unas mociones de censura, que en el caso particular de los cabildos de Tenerife y La Palma, "tendrán lugar el mismo día que se vote la investidura de Sánchez en Madrid. No es la mejor manera de hacer amigos. Podrían haber esperado una semana por guardar las formas", subrayó la diputada canaria. Y a pesar de todo, "hoy estamos aquí diciendo que estamos dispuestos a hablar de los intereses de Canarias. Ahora que gobierna el partido socialista no tendrá problemas el señor Sánchez en firmar por Canarias", indicó. "Por eso vamos a esperar a septiembre, porque queremos ver las fotos del nuevo presidente socialista de Canarias con el gobierno de España firmando los acuerdos pendientes con las Islas. Queremos verlas para seguir hablando de la gobernabilidad del país en septiembre", concluyó.