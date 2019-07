El PSOE afronta dificultades para cubrir la primera línea del Gobierno

Ábalos acude a la toma de posesión de Torres tras descansar en el Sur

El nuevo presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, toma hoy posesión del cargo al mediodía en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife. El jueves está previsto que lo hagan sus consejeros y no está resultando sencillo cerrar el equipo. El poder aglutinado por el PSOE tras los comicios de mayo dificulta hallar los perfiles necesarios para cubrir todos los cargos, incluso en la primera línea del Ejecutivo autonómico.

Las dudas se mantenían hasta ayer. Muy serias en lo que concierne a la Consejería de Transición Ecológica y Cambio Climático, un departamento que conjugará la ordenación del territorio con la insistencia en virar la producción energética hacia las fuentes limpias, y para el que tienen opciones Nayra Alemán, muy próxima a Franquis, e Iñaki Lavandera, que cubriría la cuota de Fuerteventura.

Siendo la mayor, no es sin embargo la única incógnita. Torres quiere un equipo en el que se den la mano la experiencia y el conocimiento técnico. Ha sondeado la posibilidad de contar con personas que han formado parte de los últimos gobiernos regionales, en los que hubo presencia socialista. Además, el nuevo jefe del Ejecutivo deslizó su intención de integrar a independientes -sin carné del partido- de valía contrastada.

Esas condiciones llevaron a sondear la disponibilidad de Margarita Ramos, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de La Laguna (ULL), que formó parte del Gobierno en el arranque de la segunda legislatura en la que estuvo al frente el nacionalista Paulino Rivero en coalición con los socialistas de José Miguel Pérez.

La opción de Ramos no solo permite cubrir con garantías un área sensible como es la de Empleo, sino que, además, suma en la cuota femenina para que se cumpla la paridad de género que desea el presidente. Incluso, aunque es terorense, podría añadirse como parte de la cuota tinerfeña, por cuanto es en dicha isla en la que ha desarrollado su carrera académica.

Sin embargo, en su currículo consta su abrupta marcha del Ejecutivo del que formó parte al año y medio de tomar posesión. Adujo para ello una situación personal complicada, si bien no ocultó que, en plena espiral de destrucción de empleo, se sentía desanimada por el recorte que había sufrido el presupuesto de su área en ese 2013.

En la libreta que guarda Ángel Víctor Torres bajo siete llaves hay un segundo nombre apuntado, el del secretario general de UGT-Canarias, Gustavo Santana. Recurrir a él conllevaría otros cambios en el organigrama, porque añade dificultad al objetivo de la paridad y porque, en este caso sin matices posibles, es originario de Gran Canaria.

Otro de los experimentados de los que ha querido echar mano el presidente es el doctor Jesús Morera para que retorne a la Consejería de Sanidad. Ayer mismo, en una entrevista en la Cadena Cope, Torres se refirió a él como uno de los grandes damnificados por las tensiones que desembocaron en la ruptura del pacto Coalición-PSOE con el que arrancó la legislatura pasada.

"No he visto una cosa semejante, no me coloco en el pellejo de mis compañeros porque sé que lo tuvieron que pasar mal", resaltó Torres sobre las críticas que recibió Morera por parte incluso del entonces presidente, Fernando Clavijo (CC). El guiño tiene escaso recorrido por tres razones: el neurocirujano Morera quiere seguir en el ámbito clínico y su nombre dificulta tanto conseguir la paridad como el equilibrio territorial, ya que es de Gran Canaria.

Todos esos obstáculos quedan salvados con Teresa Cruz al frente de Sanidad. Tinerfeña, mujer y, además, del círculo del partido más crítico con el secretario regional, que también lo es Ángel Víctor Torres.

La tercera repesca explorada es la de Ornella Chacón para hacerse cargo de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, consejería de la que salió cuando se quebró la alianza que tejieron en 2015 Fernando Clavijo y la hoy alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández (PSOE). Chacón dimitió en marzo como presidenta de Puertos del Estado por cuestiones familiares que no han cambiado, con lo que el grancanario Sebastián Franquis tomará el timón en dicho departamento. Y eso de nuevo obliga a sacar la escuadra y el cartabón al presidente para cumplir con la paridad y satisfacer a las organizaciones insulares.

Donde el panorama parece aclararse es en Educación, área de la que se hará cargo la lanzaroteña Manuela Armas. Y donde parecía despejado pero aparecen nubes es en las de Presidencia -Aarón Afonso- y Agricultura -Anselmo Pestana-. Ambos eran fijos hasta que las mociones de censura en los cabildos de La Palma y Tenerife les llevaron a replantearse su futuro y valorar si quedarse en dichas instituciones insulares.

Al acto de hoy asistirá el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, a quien pudo verse descansando el pasado fin de semana en el sur de Gran Canaria. Los organizadores han querido darle un tinte social y por eso han invitado a organizaciones ecologistas, feministas, del tercer sector, de los defensores de los servicios públicos o del mundo de la cultura y la docencia, entre otras.

Hacienda y Planificación: Román Rodríguez

Román Rodríguez (Nueva Canarias) será vicepresidente y consejero de Hacienda y Planificación. A su lado se situará como viceconsejero Fermín Delgado, economista que ha estado en la sombra de las negociaciones mantenidas con el Gobierno central en los últimos años.

DERECHOS SOCIALES E IGUALDAD: Noemí Santana

La secretaria general de Podemos, Noemí Santana, será consejera de Derechos Sociales, Juventud, Igualdad y Diversidad.

TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO: Yaiza Castilla

El comité ejecutivo y la junta directiva de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) despejó cualquier duda. Yaiza Castilla será consejera de Turismo, Industria y Comercio.

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: Manuela Armas

La lanzaroteña Manuela Armas suena con fuerza para ser consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Fue viceconsejera de Educación entre los años 2011 y 2015, con José Miguel Pérez al frente de la consejería.

ECONOMÍA, EMPLEO Y CONOCIMIENTO: Margarita Ramos

La que fuera consejera de Empleo durante año y medio se resiste a dar el sí, pero Torres no ha tirado aún la toalla. Si mantiene la negativa, el secretario general de UGT-Canarias, Gustavo Santana o la expresidenta del Parlamento Carolina Darias pueden ocupar el puesto.

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE: Sebastián Franquis

Se le ofreció a Ornella Chacón, quien tuvo que dejar Madrid por unas circunstancias personales que no han cambiado. Sebastián Franquis, portavoz del grupo parlamentario del PSOE está llamado a ocupar el cargo.

TRANSICIÓN ECOLÓGICA: Nayra Alemán

Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático suscita muchas dudas. Podría acabar en ella Franquis en el remoto caso de que Ornella Chacón acepte Obras Públicas. A Nayra Alemán se le da como segura en el Ejecutivo y suena para este departamento.

SANIDAD: Teresa Cruz

Consumada la negativa de Jesús Morera de retornar al cargo, la tinerfeña Teresa Cruz cuenta con todas las papeletas.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Aarón Afonso

Hasta la moción de censura que llevará al PSOE a presidir el Cabildo de Tenerife era un fijo para retornar a un puesto que ya ha desempeñado. Ahora medita si quedarse en la institución insular.

AGRICULTURA: Anselmo Pestana

El mismo caso que el anterior pero en La Palma. En su mano está situarse al frente del sector primario de las Islas.