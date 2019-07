Canarias estrena presidente

María Pisaca / J. C. Guerra

Ángel Víctor Torres es felicitado por el anterior presidente socialista que tuvo Canarias, Jerónimo Saavedra, en la sesión de investidura del pasado viernes. María Pisaca / J. C. Guerra

Amigos y compañeros cercanos al socialista aseguran que es una persona dialogante, competitiva y tenaz

El socialista Ángel Víctor Torres toma mañana posesión como el noveno presidente de Canarias y segundo jefe del Ejecutivo regional del PSOE. Torres coge las riendas de las Islas gracias al apoyo de Nueva Canarias (NC), Podemos y Asociación Socialista Gomera (ASG), que le otorgaron su confianza tras el debate de investidura y oficializaron así el llamado Pacto de las Flores. Esta alianza progresista ha permitido a Torres aglutinar una mayoría suficiente para poner fin a 26 años de gobiernos ininterrumpidos de Coalición Canaria (CC). Dialogante, competitivo, tenaz y honesto. Así describen al nuevo presidente del Gobierno de Canarias quienes lo conocen desde hace años y comparten con él recuerdos de la infancia y de su vida política.

Torres comenzó su andadura como gestor público en 1999, cuando fue elegido concejal en su municipio natal, Arucas, donde asumió la portavocía del Partido Socialista en 2001. Solo dos años después accedió a la Alcaldía del municipio norteño y en los comicios de 2007 volvió a ser el más votado, pero no se hizo con el bastón de mando, si bien entre 2009 y 2011 fue teniente de alcalde. Durante esos dos años también pasó por el Congreso de los Diputados para sustituir a Juan Fernando López Aguilar, que en 2009 fue elegido eurodiputado. Torres volvió a situarse al frente del ayuntamiento aruquense entre 2011 y 2015, año en el que decidió dar el salto al Cabildo de Gran Canaria, donde, durante los últimos cuatro años, ocupó la Vicepresidencia y la Consejería de Obras Públicas,?Infraestructuras y Deportes.

"Es una persona tenaz que no escatima en tiempo, dedicación y esfuerzo para sacar adelante lo que se propone", afirma Juan Jesús Facundo, sucesor de Ángel Víctor Torres en la Alcaldía de Arucas, quien también destaca del nuevo presidente del Gobierno regional que "pese a parecer una persona introvertida, gana mucho en las distancias cortas y mantiene su círculo de amistades de toda la vida, para quienes busca tiempo de donde sea para estar con ellos".

"Hombre honesto y leal"

Facundo, que coincidió con Torres durante los años en los que estuvo volcado en la política municipal, le define como "un hombre honesto, leal, defensor de sus compañeros y de los principios del Partido Socialista". De la etapa como concejal de Torres en el Ayuntamiento aruquense, desde 2007 hasta 2015, recuerda que "nos daba libertad en el trabajo y no buscaba la imposición, sino que en el debate es una persona inagotable hasta llegar al consenso", talante que atribuye a su formación en Filología Hispánica y a su pasión por la prosa.

A modo de anécdota, Facundo reconoce haberle dado más de una patada a Ángel Víctor Torres jugando al fútbol, deporte con el que siempre ha estado vinculado y en el que coincidieron militando en los equipos veteranos del Cardones y del Bañaderos respectivamente, "porque me quitaba con frecuencia el balón y más de una vez me sacó de quicio". No en vano, Torres llegó a defender los colores del Arucas C.F. en Tercera División, hasta que tuvo que marchar a La Laguna a iniciar sus estudios universitarios.

En la universidad tinerfeña Ángel Víctor Torres coincidió con Pedro Carlos Segura, militante de base del Partido Socialista y amigo de la infancia en Arucas, quien resalta que "fue muy buen estudiante, muy competitivo, por eso, si ha llegado hasta ahí, es fruto del esfuerzo y del trabajo, nadie le ha regalado nada" y subraya que "es buena gente, amigo de sus amigos y siempre tiene tiempo para una charla y un abrazo". Ambos también jugaron al fútbol en el instituto Domingo Rivero "y era bastante bueno, pero peleaba mucho el balón y lo quería siempre para él", rememora riendo Segura. Y recuerda otra anécdota que evidencia el carácter competitivo de Torres desde joven "en clase de gimnasia una vez nos mandaron a correr a la Montaña de Arucas y yo llegué primero y él segundo, pues todavía hoy cuando nos reunimos varios amigos bromea con aquel día". Aunque sin rencor y con una competitividad sana, ya que "el día que salió elegido Presidente, yo estaba trabajando con el debate de investidura de fondo porque no me quería perder ese momento", concluye Pedro Carlos Segura.

Esther Suárez formó parte del equipo con el que Ángel Víctor Torres concurrió a las elecciones municipales de 2007 para lograr la Alcaldía de Arucas. Entonces el PSOE obtuvo nueve concejales, a solo dos de la mayoría absoluta, pero un pacto entre PP y CC les dejó en la oposición. Sin embargo, explica Suárez, "estuvimos más unidos que nunca, trabajando codo con codo y apoyándonos en todo" y por eso piensa que "es bueno que las personas que están al máximo nivel en política hayan pasado no solo por la política municipal, sino también por la oposición".

En esta línea, cree que Torres "tendrá muy en cuenta de dónde viene y la importancia de trabajar con los municipios". Su compañera de partido destaca la capacidad del Presidente de "hablar desde el corazón y llegar a las personas, además de escuchar hasta aquel que más daño le haya hecho y extraer la parte positiva". Suárez valora que Ángel Víctor Torres apostara por ella y le transmitiera confianza para formar parte del Gobierno municipal de Arucas y, sobre todo, "que demostrara su defensa de la igualdad, asignándome un área que históricamente parece destinada a los hombres" como Planes de inversiones, infraestructuras, vías y obras. "Acepté y me dijo que quería a personas que expresen lo que realmente piensan y no lo que creen que él quiere escuchar", concluye Suárez aportando quizá una pista sobre el perfil de las personas que acompañarán a Torres en el Gobierno de Canarias.

Carrera en el partido

La carrera política de Torres también tiene recorrido dentro de su partido. En 2010 se convirtió en secretario del PSOE de Gran Canaria y en julio de 2017, tras enfrentarse en las primarias a Juan Fernando López Aguilar y Patricia Hernández, logró hacerse con el timón de la dirección regional. Justo dos meses después de que Pedro Sánchez, al que se plegó, retomara el mando del PSOE.

El senador Ramón Morales fue uno de los responsables de la campaña que aupó a Torres en las primarias de los socialistas canarios y asegura que tras su intervención el pasado miércoles en el Parlamento "se ha ganado a mucha gente y muchos compañeros de partido le han descubierto realmente". Augura que quienes integren el Gobierno de Canarias conocerán a un presidente "cercano, que siempre defiende a su equipo y con quien es fácil trabajar, pero también es estricto a la hora de preparar todos los temas y exigente, porque es exigente consigo mismo y busca la excelencia". Además, "tiene una memoria prodigiosa", apostilla Morales.

Tras dos décadas en política, Torres llega a la Presidencia del Gobierno de Canarias escoltado, de momento, por Román Rodríguez (NC) como vicepresidente y consejero de Hacienda; Noemí Santana (Podemos) como nueva consejera de Derechos Sociales, Juventud, Igualdad y Diversidad; Yaiza Castilla (ASG) como responsable de Turismo; y Chano Franquis (PSOE), al frente de la Consejería de Obras Públicas.