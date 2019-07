La Palma se despide del TMT, que se construirá desde el día 15 en Hawái

El gobernador de Hawái, David Ige, y los responsables del Telescopio de Treinta Metros (TMT, por sus siglas en inglés) han anunciado que este instrumento de observación, al que también aspiraba La Palma, comenzará a construirse la próxima semana, en concreto a partir del día 15 de julio, en la montaña de Manua Kea.

Después de que el Tribunal Supremo de Hawái autorizara a finales de 2018 la construcción del telescopio en este volcán inactivo, a 4.207 metros sobre el nivel del mar, las posibilidades del Roque de los Muchachos, que siempre fue una segunda opción, se han ido paulatinamente desvaneciendo. El pasado 21 de junio, el TMT recibió del Departamento de Tierra la licencia para las obras y ayer, lo que ya definitivamente cerraba la vía palmera, se confirmó la fecha del inicio de los trabajos en el archipiélago del Pacífico central.

Sin embargo, los responsables de la construcción del TMT son conscientes de que los grupos opositores al proyecto, formados por nativos que defienden que Manua Kea es una montaña sagrada, llevarán a cabo acciones para frenar esta actuación, tal y como ya han anunciado abiertamente, y tratarán de impedir con todos los medios que disponen, como una de sus medidas, el acceso de los vehículos con los materiales de obra, por lo que esperan un inicio complicado.

Por ello, el Departamento de Transporte ha anunciado que cerrará la vía que llega a la montaña y "otras carreteras asociadas con el movimiento de equipos grandes, a partir del día 15". La zona estará temporalmente "cerrada a la caza". El objetivo es garantizar la seguridad de los operarios.

David Ige ha señalado que después de diez años de proceso "para llegar a este punto", la prioridad es "la seguridad de todos". Mostró además su compromiso con "hacer cambios significativos que contribuyen aún más a la coexistencia de la cultura y la ciencia en Mauna Kea".

Mientras, Henry Yang, presidente de la Junta de Gobernadores del Observatorio Internacional del Telescopio de Treinta Metros, dejó claro que "estamos listos para comenzar a trabajar en este importante e histórico proyecto". A propósito, hizo hincapié en que "hemos aprendido mucho en los últimos diez años sobre la importancia única de Mauna Kea para todos, y seguimos comprometidos con ser buenos administradores en la montaña e inclusivo de la comunidad hawaiana".

Estudios válidos para los telescopios del futuro

El telescopio TMT se queda en Hawái, pero los esfuerzos realizados en La Palma para poder acoger este instrumento no han sido el balde, al menos no lo son para la comunidad científica. Los estudios realizados para declarar el Roque de los Muchachos como la mejor alternativa a Hawái, ratifican no solo la calidad del cielo de la Isla sino también la predisposición de las autoridades y de la sociedad canaria en favor de la ciencia, lo que sitúa al Observatorio palmero en una posición inmejorable de cara a proyectos futuros. Además, se ha podido comprobar la posibilidad real, con los cambios urbanísticos, de extender el propio Observatorio al municipio de Puntagorda. Hawái también deja una enseñanza, y no es otra que la defensa de su territorio a la hora de exigir compensaciones para ceder su montaña. El Roque se entrega casi gratis, mientras que estar en Manua Kea cuesta millones al año.