Respaldo aplastante de la militancia del PSOE al acuerdo de progreso

No hubo sorpresas y sí más participación de la esperada. La militancia del PSOE respalda de forma aplastante el pacto de progreso para presidir el Ejecutivo regional después de que hace 26 años Jerónimo Saavedra fuese desalojado del Gobierno canario. El sí a la alianza de los socialistas con Nueva Canarias (NC), Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG) acaparó el 99,37% de los votos en una jornada en la que se movilizó el 70,79% de los más de 6.500 militantes llamados a las urnas.

Las agrupaciones locales del partido socialista canario vivieron este sábado una jornada que por muchos fue calificada de "histórica", pues por vez primera los afiliados mostraban su respaldo o la espalda a un acuerdo para gobernar Canarias. Un pronunciamiento que ha sido posible después de que en 2017 se introdujera en los estatutos federales de la formación esta medida.

El resultado de la consulta, vinculante, fue contundente en todo el Archipiélago. El apoyo se situó por encima del 99% en todas las islas salvo en La Gomera (89,13%), donde se registró el nivel de movilización más bajo: 55,42% de 166 militantes. En Lanzarote y Gran Canaria, donde participaron un 76,71% y 72,18% de las 511 y 2.020 personas que forman las bases, el "sí" se impuso al "no" con un 99,74% y un 99,65%, respectivamente. El denominado pacto de las flores anotó a su favor el 99,48%, 99,68% y el 99,43% de los votos en Tenerife, Fuerteventura y La Palma, donde la participación con 2.701; 487 y 504 afiliados se situó en el 70,99%, 64,68% y 70,04%. El Hierro, isla en la que votó el 68,75% del censo - 112 personas-, fue la única donde el 100% de los afiliados apostaron por aupar a Ángel Víctor Torres a la Presidencia de Canarias con el respaldo de Nueva Canarias, Podemos y ASG.

A partir del mediodía comenzó a animarse el ambiente en la sede de la agrupación local del PSOE de Las Palmas de Gran Canaria, donde la participación fue bastante baja. Solo votó un tercio (33,25%) de las bases o, lo que es lo mismo, 266 de los 800 militantes inscritos. Más allá de las rostros más conocidos de la formación, como Juan Fernando López Aguilar, Sebastián Franquis , Luis Ibarra o Francisco Trujillo, los militantes acudían a la urna con el convencimiento de que el acuerdo de progreso "es lo que necesita Canarias". María del Carmen Reina lleva 34 años "ininterrumpidos" militando en el PSOE. Cuando acudió a las urnas no ocultaba la alegría de poder pronunciarse acerca de un acuerdo "tan fundamental". "Por fin el PSOE estará en el poder tras 26 años de Coalición Canaria (CC). Es muy importante porque hemos luchado mucho por un Gobierno de izquierdas", apuntó. Miguel Hernández lleva menos de un año afiliado al partido socialista, pero estaba igual de convencido de que el Archipiélago necesita la alianza de progreso, aunque sea necesario pactar con quien "no las tengas todas". "No digo que se pacte con el diablo, pero con algunos diablillos se puede", afirmó. Milagros Angulo también mostraba su satisfacción en el rostro, un regocijo que trasladó al eurodiputado López Aguilar cuando éste fue a votar porque Torres conseguirá lo que él no pudo en 2007 pese a obtener 26 diputados. Humberto Graziani, veterano militante de la agrupación de la capital grancanaria, señaló, a su vez, que es una buena noticia que el pacto a cuatro bandas salga adelante porque, entre otras razones, se ha respetado el sentir mayoritario del 26M y porque "ya estaba cansado" de tantos años de Coalición.

En la capital grancanaria el "sí" ganó con claridad, con un apoyo del 97% de los llamados a la consulta. En total se contaron 258 votos a favor frente a los siete "no" y una papeleta nula. En Santa Cruz de Tenerife el apoyo al pacto progresista también fue mayoritario, con un 98,72% de cuartillas con el "sí" marcado. Asimismo, la agrupación Juan Negrín de Telde respaldó de forma unánime la alianza liderada por el PSOE, con 117 votos a favor y ninguno en contra.

Torres, que votó en su localidad natal, Arucas, indicó que el nuevo Gobierno de Canarias será paritario, estará formado por personas con experiencia en gestión y se conocerá el 15 o 16 de julio, después del debate de investidura que se celebrará los próximos jueves y viernes. Las negociaciones en las últimas semanas han sido intensas. El 22 de junio PSOE, NC, Podemos y ASG firmaron las bases para el pacto y el martes suscribieron el acuerdo para la estructura del Ejecutivo. El candidato del PSOE a la Presidencia destacó, según informa Efe, que se alcanzó esta alianza tras "incógnitas, zozobras y tantos cambios de posibles gobiernos".

Ahora solo resta poner nombres en el reparto de áreas acordado. El PSOE, además de la Presidencia, se queda con las consejerías de Economía, Conocimiento y Empleo; Obras Públicas, Transporte y Vivienda; Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático; Sanidad, Educación, Universidades, Cultura y Deporte; Agricultura, Ganadería y Pesca, y Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Todavía no hay nadie confirmado, pero en las filas socialistas suenan como candidatos Nayra Alemán, Teresa Cruz, Anselmo Pestana, Carolina Darias o Antonio Olivera.

Nueva Canarias, con Román Rodríguez al frente, se queda con la Vicepresidencia y Hacienda -algo que para algunos socialistas supone ceder demasiado poder-, mientras que Podemos dirigirá el área de Derechos Sociales, Juventud, Igualdad y Diversidad. La Agrupación Socialista Gomera ya ha designado, por su parte, a la senadora Yaiza Castilla como consejera de Turismo , Industria y Comercio.