Dimisión irrevocable de Allende para evitar las fugas de militantes en AHI

Belén Allende presentó ayer su "dimisión irrevocable" como presidenta de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), una decisión que espera, según asegura en un comunicado, "sirva para fortalecer" al partido y añade: "Lo más importante para mí es el futuro de nuestra formación", señala.

Allende ha dimitido después de que un amplio sector del partido nacionalista herreño se lo pidiera el pasado sábado, durante el Consejo Político de AHI que se reunió en sesión extraordinaria para analizar los resultados electorales del 26 de mayo. Una cita electoral en la que la formación que presidía Allende perdió entre el Cabildo, ayuntamientos y Parlamento más del 44% de los votos que obtuvo en las elecciones de mayo de 2015. Pero, además, el sector crítico la responsabiliza de la fuga de dirigentes de primera fila en AHI, que acabaron presentándose al Cabildo bajo las siglas de una nueva formación, Agrupación de Electores por El Hierro, liderada por David Cabrera, partido que no solo obtuvo un consejero más que AHI, sino que rechazó cualquier acuerdo de gobernabilidad con Allende alcanzando un pacto con el PSOE que lidera Alpidio Armas y con el que cogobierna ahora la institución insular.

Belén Allende, que ayer no quiso hacer declaraciones, envió un comunicado de renuncia a la presidencia de AHI en el que señala que "Dado por sentado que el Consejo Político de la AHI es conocedor de mi decisión irrevocable de no presentar mi candidatura a la reelección como presidenta de la AHI, ante la situación actual, y teniendo en cuenta que lo más importante para mí es el futuro de nuestra formación, presento mi dimisión como presidenta del partido ante el Consejo Político esperando que mi decisión, exclusivamente, sirva para fortalecer al que será siempre mi partido", concluye.

La mayoría de los asistentes a la reunión extraordinaria del Consejo Político le pidieron su dimisión, pero Allende se negó a dar ese paso al lado como pretendían sus compañeros para preparar con tranquilidad una nueva candidatura para presidir una AHI que necesita ser refundada, como señalan fuentes del sector crítico a Allende porque "se ha perdido casi la mitad de los votantes en cuatro años".

"La única respuesta posible ante la desafección que se producido con AHI y, especialmente con la figura de Belén Allende, es la refundación del partido si no queremos que desaparezca", señalaron fuentes de la formación herreña.

El sector crítico a Allende -desde ayer parece ser el único sector que quedará vivo en AHI- exige "la renovación completa del partido, de sus estructuras, sistemas de funcionamiento y de sus cargos, provocando un relevo de sus dirigentes que sea capaz de volver a ilusionar al electorado, un partido que vuelva a acercarse a los herreños".

Entre la petición o exigencia de los compañeros de Allende para que dimitiera de la presidencia de la AHI y el comunicado asumiendo su dimisión, han transcurrido cinco días en los que la dirigente herreña quedó despojada de casi todo el poder que ostentaba. La formación la obligó a quedarse en un segundo plano, perdía de facto el control del partido, la dirección de las estrategias tras los pactos electorales. En definitiva, desde el sábado pasado Allende no solo sabía que había perdido el apoyo mayoritario de los herreños tras los resultados obtenidos en las urnas el pasado 26 de mayo, sino que ahora también sabía que no contaba con el apoyo de la mayoría de los militantes y responsables ejecutivos de la AHI. "Es evidente que perder casi mitad de los votos, no ocurre porque sí, tenemos que hacer un análisis profundo y hacer del partido una formación más democrática", destacaron las fuentes.

La primera mujer que lideró una candidatura

Belén Allende nació el 16 de marzo de 1962. Es licenciada en Derecho y su carrera en la primera fila de la política canaria se inició en 1995 cuando fue nombrada vicepresidenta primera del Cabildo de El Hierro y consejera insular de Turismo, Recursos Humanos y Desarrollo Económico. En 1999 fue elegida diputada regional en el Parlamento de Canarias después de ser la primera mujer en encabezar una lista electoral a la Cámara regional, en este caso fue por Agrupación Herreña Independiente (AHI).

Durante la IV Legislatura fue nombrada secretaria segunda de la Mesa del Parlamento y portavoz del Grupo Mixto, a la vez que llevaba la gestión de la Consejería insular de Turismo, Comunicaciones, Comercialización, Organización Administrativa y Personal del Cabildo de El Hierro. Dos legislaturas más tarde, Allende volvió a ser elegida diputada regional por AHI-CC y tras la formación de la Cámara regional, fue elegida secretaria primera de la Mesa del Parlamento.

En la VII Legislatura, Belén Allende formó parte del grupo parlamentario de Coalición Canaria (CC), donde desempeñó el cargo de portavoz adjunta. Fue en esta misma legislatura en la que fue nombrada también presidenta del Cabildo de El Hierro, cargo que no desempeñaría más allá de unos meses tras fraguarse una moción de censura por parte del PSOE que acabó ganando y presidiendo la institución insular hasta los siguientes comicios. Durante el mandato de los socialistas en el Cabildo de El Hierro, Allende asumió la portavocía de AHI que ahora estaba en la oposición.

Tras los comicios de mayo de 2015, la AHI recuperó el gobierno del Cabildo y Allende ocupó la Presidencia hasta las elecciones del pasado 26 de mayo. En 2016, relevó a Tomás Padrón al frente de AHI hasta el día de ayer en el que la dirigente presentó su dimisión ante las presiones de sus compañeros por los malos resultados obtenidos y las fugas de militantes.