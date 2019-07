CC descalifica al PP por erigirse en su mediador para investir a Sánchez

un Gobierno del PSOE y Podemos y de esta forma evitar repetir las elecciones generales

Malestar e irritación visibles ha provocado en CC la idea del presidente del PP, Pablo Casado, de mediar entre el PSOE y la formación nacionalista canaria en relación con el intento de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, en la sesión convocada para los días 22 y 23 de este mes. La portavoz de CC en el Congreso, Ana Oramas, reprochó ayer de forma contundente la pretensión del líder popular de convertirse en su intermediario y ofrecer una posible abstención o apoyo de sus dos escaños a Sánchez a cambio de que los socialistas permitan un gobierno de la derecha en Navarra, una operación que, de llevarse a cabo, supondría una rectificación en toda regla de la formación canaria y además sin contrapartidas para el Archipiélago.

Oramas defendió ayer la "autonomía e independencia" de CC en toda su acción política tanto en Canarias como en Madrid y aseguró que "nunca hemos necesitado intermediarios para negociar ninguna cosa en el Congreso, ni con los gobiernos, ni los del PSOE, ni los del PP", y recordó que "tenemos interlocución directa con las fuerzas políticas en el Congreso, y con el Gobierno, y con el candidato a la presidencia" a través de los responsables socialistas de la negociación, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra.

La diputada tinerfeña insistió en que CC mantiene la misma posición, en relación con la investidura, que ya expresó tras las consultas con el Rey el pasado 5 de junio, y tras la reunión con Ábalos y Lastra el día 12 de ese mes, y es que votará en contra de Sánchez si éste cierra cualquier tipo de pacto con Unidas Podemos, ya sea mediante un gobierno de coalición, uno de colaboración, o un simple acuerdo programático. "CC tiene un compromiso político importante y personal de las dos diputadas en el Congreso con la ciudadanía canaria de no apoyar en ningún caso un Gobierno de coalición, ni de cooperación ni programático con el PSOE", remarcó Oramas, quien insistió en que "esa posición no ha cambiado, no va a cambiar y seguimos diciendo al PSOE y al señor Casado que CC no vamos a apoyar un Gobierno socialista con Podemos".

Único escenario

La portavoz nacionalista también subrayó la idea que ha venido defendiendo desde la elecciones de que el único escenario que contempla para un posible acercamiento a Sánchez es el de una investidura mediante la abstención del PP o de Cs, o de ambas formaciones, que conlleve un Gobierno socialista en solitario y sin acuerdos parlamentarios, con el que luego podría colaborar para hacer posible la gobernabilidad.

"Si el PSOE consigue las abstención del PP o de Cs para un gobierno en minoría, CC está dispuesta a llegar a acuerdos con ese Gobierno en minoría para la gobernabilidad de esta legislatura con el cumplimiento del REF y del Estatuto", afirmó Oramas durante una comparecencia ante los medios convocada de forma expresa para descartar cualquier tipo de replanteamiento de sus posiciones, y menos a instancias del líder del PP. "Para CC, el que el PSOE esté gobernando en Canarias no disminuye un ápice la defensa de los intereses de Canarias. Pero estaríamos hablando del día después de la formación de un gobierno de Sánchez en solitario", remarcó.

Trueque político

Tras calificar de "poco afortunadas" las declaraciones de Casado sobre un posible trueque político mediante el cual él "hablaría" con CC "como socio del PP a nivel nacional" para que le prestara los votos a Sánchez y éste consiguiera la investidura también con el apoyo de los diputados de UPN a cambio del gobierno de la comunidad foral para la coalición electoral Navarra Suma (PP, Cs y la propia UPN), Oramas instó a los populares a que prestara a Sánchez diez abstenciones de su propia bancada para evitar una repetición de las elecciones.

"Desmiento absolutamente en nombre de CC que nosotros tengamos que hablar con el señor Casado sobre la investidura de Sánchez. CC no va a ser ni el voto 175, ni el 176 en este proceso. Si el PP considera que para sus intereses es preferible un Gobierno de los socialistas con Podemos, lo único que tiene que hacer es prestarle diez diputados y evitar nuevas elecciones", afirmó la diputada tinerfeña. "CC vamos a mantener hasta el final la palabra dada a la ciudadanía", resaltó.

Oramas se mostró convencida por otra parte de que Sánchez "no tiene ningún interés" en formar gobierno con Unidas Podemos y cree que la formación morada "está desesperada" por evitar nuevas elecciones, razón por la que entiende que su líder, Pablo Iglesias, ha invitado a Sánchez, a través de un artículo en el periódico "La Vanguardia", a que se presente a la investidura con la propuesta del gobierno de coalición y de renunciar a la exigencia de estar en ese ejecutivo si la misma fracasara.