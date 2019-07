Torres accede a las peticiones de NC, ASG y Podemos para formar Gobierno

El programa del nuevo gabinete se perfilará en los próximos días

El nuevo Gobierno de Canarias, que tendrá al frente al socialista Ángel Víctor Torres, ya tiene estructura. En una reunión celebrada en la tarde de ayer en Santa Cruz de Tenerife, los líderes de los cuatro partidos que sostendrán al Ejecutivo -PSOE, Nueva Canarias (NC), Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG)- acordaron el reparto de áreas. El futuro presidente accede a las peticiones de sus tres socios y deja expedito el camino para su investidura la semana próxima.

Román Rodríguez (NC) será vicepresidente del Gobierno y, como pretendió desde un principio, tendrá en sus manos la Consejería de Hacienda y Planificación. Esta es una de la exigencias que mayores dificultades generó desde el inicio de las negociaciones. Incluso dentro del propio PSOE no han faltado opiniones contrarias a esta cesión por entenderla excesiva cuando la bancada socialista cuenta con 25 escaños y la de NC con cinco.

Más aún teniendo en cuenta que el PSOE aspiró, sin éxito, a dirigir la Consejería de Hacienda, en este caso del Cabildo de Gran Canaria, donde ambos partidos cuentan con igual número de representantes, ocho.

Falta por conocer cómo queda el cruce de cargos para saber si Torres se ha reservado la posibilidad de colocar en el segundo y tercer nivel -viceconsejerías y direcciones generales- a personas de su confianza. De ese modo conocería de primera mano lo que ocurre en un departamento de vital importancia y del que pierde el control directo.

Podemos queda al cargo de las políticas sociales, tal y como pretendió desde un inicio, si bien en este caso no gestionará el departamento de empleo, por el que también se interesó. La formación morada dirigirá la Consejería de Derechos Sociales, Juventud, Igualdad y Diversidad.

El turismo, en manos de ASG

Ninguna novedad en lo que respecta a ASG. Su presidente, Casimiro Curbelo, fue desde el principio el que más claras dejó sus exigencias para integrarse en el pacto de Las Flores, firmado el 22 de junio, y se hace con la Consejería de Turismo, Industria y Comercio. Exactamente como reflejó en el documento que remitió al resto de socios e hizo público hace unas semanas.

Las restantes siete consejerías, hasta llegar al total de diez de las que se compondrá el Gobierno, tendrán al frente a un miembro del PSOE. Se trata de las de Economía, Conocimiento y Empleo; Obras Públicas, Transporte y Vivienda; Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático; Educación, Universidades, Cultura y Deporte; Agricultura, Ganadería y Pesca; Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y, por último, Sanidad.

"Durante los próximos días se continuará avanzando en el programa de Gobierno", señalaron los cuatro partidos en el comunicado que consensuaron e hicieron público a la finalización del cónclave.

Ese mismo texto reduce el término "acuerdo", incluido en el encabezamiento, al nivel de "propuesta" para aclarar en el cuerpo del comunicado que la decisión debe someterse "a la consideración" de los "respectivos órganos de dirección" de las formaciones firmantes.

En el caso de los socialistas, los estatutos del partido dictan desde el año 2017 que la consulta sobre pactos deben extenderse a toda la militancia y el resultado es vinculante y de obligado cumplimiento. La previsión es someter al juicio de los afiliados el contenido del pacto el próximo sábado.

LAS ÁREAS

PSOE Siete consejerías

El PSOE, además del cargo de presidente que ocupará su secretario regional, Ángel Víctor Torres, se reserva un total de siete consejerías de las diez de las que se compondrá el nuevo Gobierno de Canarias. Son las de Economía, Conocimiento y Empleo; Obras Públicas, Transporte y Vivienda; Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático; Educación, Universidades, Cultura y Deporte; Agricultura, Ganadería y Pesca; Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y, por último, Sanidad.

NUEVA CANARIAS Vicepresidencia y Hacienda

Con solo cinco parlamentarios regionales, frente a los 25 del PSOE, Nueva Canarias (NC) es el partido que, al menos a priori, extrae mayor rentabilidad al pacto de Las Flores. Román Rodríguez será vicepresidente y consejero de Hacienda y Planificación. Es decir, tendrá en sus manos un área tan sensible como la elaboración del presupuesto. Este extremo de la negociación es el que mayores dificultades ha planteado, con voces discordantes incluso dentro del propio PSOE, donde no todos los militantes ven con buenos ojos una cesión de este calado. Sobre todo teniendo en cuenta que en el Cabildo de Gran Canaria, donde tanto los socialistas como NC cuentan con ocho consejeros, los segundos, que ostentan la Presidencia, no cedieron la Consejería de Hacienda a Luis Ibarra, del Partido Socialista.

PODEMOS Política Social

En manos de Podemos queda la parte más social del Ejecutivo. La formación morada dirigirá la Consejería de Derechos Sociales, Juventud, Igualdad y Diversidad. Manuel Marrero es el nombre que suena con más fuerza para colocarse al frente del departamento en el caso de que no lo haga finalmente la secretaria general del partido en las Islas, Noemí Santana.

AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA Turismo, Industria y Comercio

Casimiro Curbelo, presidente de ASG, dejó claras sus exigencias en un documento que hizo público hace varias semanas. En él demandaba las competencias en materia de turismo, industria y comercio, y ese es exactamente el nombre de la consejería que queda en sus manos. Los socialistas, no obstante, se reservan la política energética, que colocan en una consejería de lucha contra el cambio climático.