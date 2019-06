CC cierra filas en torno a Clavijo sin verse en el Gobierno antes de 2023

Las distintas familias de Coalición Canaria coinciden en que lo peor que puede pasarle al partido tras fracasar las negociaciones para entrar en el Gobierno es caer en la desunión. Una idea compartida que marcó el Consejo Político Nacional que CC celebró ayer en Santa Cruz de Tenerife. Abocados a ocupar los escaños de la oposición, asientos desconocidos para los diputados de CC, "todos esperan que nos rompamos". Con esta convicción, el cierre de filas en torno a Fernando Clavijo en la reunión del máximo órgano del partido entre congresos no mostró fisuras. Consciencia de la importancia de la unidad en una coyuntura inexplorada y refuerzo de los liderazgos orgánicos, especialmente el de Clavijo. Esos son los dos ingredientes principales de la receta con que los nacionalistas esperan rearmarse de cara a 2023. La intención es "prepararse para pasar los cuatro años en la oposición" sin perder el tiempo en cantos de sirena como los del PP, que desde Génova habla ahora de una moción de censura contra un Ángel Víctor Torres que ni siquiera ha tomado posesión.

Los nacionalistas decidieron dejar para después del verano los cambios en la estructura del partido y en la estrategia política. Se trata de "cambiar el chip". "Sabemos que la travesía será larga y dura, y para eso nos preparamos; vamos a pensar bien los pasos para no equivocarnos por precipitaciones", reflexionaban desde la cúpula dirigente de CC tras finalizar el Consejo Político Nacional. En Coalición irán diseñando su nueva hoja de ruta prestando especial atención a los avatares que en los últimos años ha experimentado el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Los jeltzales fueron desterrados a la oposición en 2009 después de casi 30 años en el Palacio de Ajuria-Enea. El histórico pacto PP-PSOE fue un disparo a la línea de flotación del PNV. Sin embargo, arrasaron en 2012 para recuperar el poder solo tres años después y lo mantuvieron en las elecciones de 2016. "El PNV salió imbatible de su paso por la oposición; miramos mucho su modelo", reconocieron en CC.

Durante el Consejo Político Nacional se puso énfasis en que el partido creció en votos por primera vez en 16 años, muestra de que el proyecto no está en decadencia y aval para los actuales líderes nacionalistas. La secretaria de Organización del partido, Guadalupe González Taño, que fue la encargada de comparecer ante los medios poco antes de la finalización del encuentro, calificó los resultados electorales de "muy positivos" y aseguró el "total respaldo" a los distintos equipos negociadores y al liderazgo de Clavijo, que ocupará la presidencia del grupo parlamentario nacionalista en la recién comenzada X Legislatura. González Taño explicó que el respaldo del Consejo Político se extiende también al equipo, con José Miguel Barragán al frente, que llevó las últimas negociaciones con el PP para intentar formar gobierno, finalmente frustradas por la amenaza de rebelión en las filas populares isleñas si el acuerdo incluía a Australia Navarro como presidenta. De hecho, no solo sigue intacta la confianza en Clavijo, sino también en Barragán, que será el portavoz de la bancada nacionalista. Los portavoces adjuntos serán el herreño Narvay Quintero y la grancanaria Beatriz Calzada.

Taño aseguró que en el partido tienen ya "asumido" que su papel a partir de ahora es liderar la oposición "en la defensa del fuero y de los intereses de los canarios desde la lealtad institucional y el respeto". En la búsqueda de pactos, agregó, "lo hicimos lo mejor que pudimos y supimos, y desde luego no creemos que Coalición Canaria tenga nada que reprocharse". "Se produce cierta desazón, pero hay que empezar una nueva etapa", continuó.

Aunque la secretaria de Organización dijo que prefieren no entrar en el debate sobre cuánto durará el gobierno cuatripartito de PSOE, Nueva Canarias, Podemos y los gomeros de ASG, en la cúpula de CC parten de la idea de que será capaz de resistir la legislatura. Esto no implica renuncia a posibles escenarios, pero esa "desazón" inicial por no alcanzar el Gobierno se ha transformado hasta el punto de ver en el salto a la oposición "una oportunidad de unirnos y salir reforzados".

"Indignación y decepción" con Ciudadanos y el PP

En el Consejo Político Nacional de CC se respiró ayer "indignación y decepción" con Ciudadanos y el PP, con quienes finalmente no fraguó el pacto de centroderecha junto con la Agrupación Socialista Gomera y a los que los nacionalistas culpan de no haber tenido verdadera intención de llegar a un acuerdo. En el caso del PP, la "decepción", explicaron fuentes del partido, no es tanto con su dirección nacional en Génova, con la que hay cierto nivel de entendimiento, como con la cúpula regional que lidera Asier Antona. De hecho, CC confía en la palabra de Génova para que Carlos Alonso y Nieves Lady Barreto puedan seguir presidiendo los cabildos de Tenerife y de La Palma. "Esperamos un acuerdo satisfactorio en los próximos días", adelantó González Taño. Además, insistió en que no apoyarán un Gobierno estatal que incluya a Podemos.