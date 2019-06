Un alcalde tarda diez días en hallar las llaves del Ayuntamiento

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Santiago Rodríguez, manifestó que "por fin" encontró "el pasado martes las llaves y los planos de los dos edificios municipales, diez días después" de su nombramiento como regidor el pasado sábado día 15.

"Nadie sabía dónde estaban esas llaves, o respondían que no era su competencia", criticó Hernández, quien señaló que "se encontraban bien guardadas, para no decir escondidas. Era un cargo de confianza que durante mucho tiempo se encargó de abrir con las llaves las puertas de los edificios, aunque no era su función. Con la marcha del poder de Nueva Canarias (NC), cuarenta años después, pues esa persona dejó de hacerlo. Ya asignamos a la persona que lo hará a diario".

A juicio del actual máximo responsable de la Corporación municipal grancanaria, estos hechos en relación a las llaves de los dos edificios son "un ejemplo de lo poco profesional que ha sido el gobierno saliente a la hora de dejar el Ayuntamiento".

"Nos hemos encontrado con un gran vacío por parte de muchos [de la corporación], así como una gran desorganización y a muchos fuera de su sitio natural. Modificaremos la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ya que no podemos dejarla así al ser cómo es. Lo que está claro es que venimos para trabajar y haremos una estructura organizativa porque no se puede seguir sin conexión, ni comunicación. Lo que está claro es que ahora tenemos un trabajo muy intenso, mañana, tarde y noche", declaró. Santiago Rodríguez agregó: "Otro ejemplo de lo mal que nos dejaron todo en el Ayuntamiento es que hemos salvado in extremis la subvención para los comedores de verano en Santa Lucía de Tirajana, y así los niños tienen seguras dos comidas diarias".

Por otro lado, Nueva Canarias en Santa Lucía presentó el martes un escrito en Registro en el que pide explicaciones al alcalde sobre si la secretaria que trabaja en la Alcaldía desde el jueves de la semana pasada "está contratada o no, o se comete una irregularidad".

"Nos parece una situación muy extraña. Desconocemos si ha sido dada de alta o no. Hemos consultado y parece que no", afirmó Dunia González, exalcaldesa.

Santiago Rodríguez contestó que "nadie está contratado, ni está cobrando, ni los concejales, ni la secretaria. No se está cometiendo ningún fraude. Todo se normalizará cuando ya esté la estructura organizativa". La secretaria trabajaba con Rodríguez cuando él tenía un cargo en el Comisionado de la Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Gobierno.