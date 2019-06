El PSOE 'sacrifica' a sus candidatas en el Parlamento para evitar el bloqueo

Teresa Cruz y Nayra Alemán caen de la primera opción

La presencia equilibrada entre hombres y mujeres estuvo ayer a punto de bloquear la elección de los cinco miembros de la Mesa del Parlamento, órgano de gobierno de la Cámara. La previsión establecida en el nuevo Reglamento de la institución se estrenó con el enroque de los partidos mayoritarios en mantener a sus candidatos que suponían cuatro mujeres y un hombre, algo que no permite la normativa. Al final el PSOE cedió para evitar un bloqueo que diera al traste con el arranque de la X Legislatura y cambió su propuesta, contraviniendo incluso el funcionamiento interno del partido, que prima el equilibrio hombre-mujer en todos sus cargos públicos y orgánicos.

La votación para las dos vicepresidencias y las dos secretarías se tuvo que repetir dos veces, con receso incluido. El PSOE presentó en la primera terna a la diputada por Gran Canaria Nayra Alemán para la primera Secretaría de la Cámara y en la segunda votación modificó su propuesta y presentó al diputado por La Palma Jorge González. Según el secretario general de los socialistas, Ángel Víctor Torres, tanto CC como el PP se negaron a cambiar a sus candidatas, que eran Rosa Dávila por los nacionalistas y Luz Reverón por los populares. En el receso se continuaron las conversaciones y, ante la amenaza de bloqueo, el grupo mayoritario decidió cambiar de candidato para evitar el primer obstáculo nada más empezar el periodo de sesiones. A varios grupos políticos, entre ellos el PSOE y Podemos, no les importaba que la Mesa estuviera compuesta por cuatro mujeres y un hombre pero la imposibilidad establecida por la normativa lo impedía.

También la paridad había obligado el lunes a los socialistas a cambiar el nombre propuesto para presidir el Parlamento. En un primer momento era la diputada tinerfeña Teresa Cruz pero ante la evidencia de que NC, PP y CC iban a proponer mujeres finalmente la balanza se inclinó hacia el diputado Gustavo Matos, que fue elegido por la mayoría absoluta de la Cámara con 36 votos, la suma de los cuatro grupos del pacto de gobierno. Desde que se confirmó el pacto de izquierdas Matos figuraba en las quinielas tanto para un puesto en el Parlamento como en el Gobierno ya que se trata de uno de los dirigentes socialistas tinerfeños de mayor confianza de Ángel Víctor Torres. En un primer momento se apuntó como un alto cargo en el Ejecutivo como consejero de Industria, pero finalmente su perfil como jurista y el bloqueo que se preveía para conformar la Mesa de la Cámara inclinó la balanza a su favor para ser elegido como presidente.

En sus primeras declaraciones como máximo representante de la institución, Matos admitió que el Reglamento necesita "retoques" para evitar situaciones como las de ayer. Por eso una vez que se inicie el periodo de sesiones se procederá a un "ajuste fino" del texto aprovechando que también se va a cambiar para reducir el número de diputados necesarios para tener grupo parlamentario propio, de cuatro a tres, y así recoger una de las exigencias de Casimiro Curbelo para respaldar el pacto de izquierdas. Según Matos, "es preferible realizar ajustes finos en las normas para que se garantice la igualdad de género". Finalmente se consiguió una Mesa "equilibrada" tras la sustitución de Nayra Alemán por Jorge González en la votación, pero en todo caso, prefiere hacer una "lectura positiva" sobre un reglamento paritario. "El camino se demuestra andando. Prefiero normas que en la práctica haya que hacer ajuste fino pero que nos garanticen igualdad de género en las instituciones. Quien nos diría hace años que tendríamos un problema legal porque habría más mujeres que hombres en una representación", añadió.

Discurso de consenso

En relación con la entrada de NC?en la Mesa restándole un miembro a CC sí se alcanzó un acuerdo y los propios nacionalistas no pusieron objeciones ni recurrirán esta decisión del pacto, disipando así la posibilidad de que se impugnara la composición de la Mesa.

Tras ser elegida la nueva Mesa, Gustavo Matos realizó un discurso conciliador y confirmó su intención de que la Cámara afronte una nueva etapa donde se fomente más el debate para que sea un "Parlamento vivo". El diputado tinerfeño reclamó a los parlamentarios que se esmeren en la "búsqueda del consenso" y debatan y dialoguen "hasta la saciedad", cambiando la cultura de que "ceder es un símbolo de debilidad". En su primer discurso institucional al frente de la Cámara, resaltó que los canarios han votado el Parlamento "más plural" de las últimas décadas, con siete formaciones políticas, y también cerrando las puertas a la "intolerancia y la regresión de derechos".

Matos, que recordó la figura de sus padres para definirse como "un canario de dos orillas" -en relación a su origen mixto de Gran Canaria y Tenerife-, dijo que cada diputado representa a todos los canarios "sin excepción", y les pidió "responsabilidad" y "estar a la altura" de los sillones que ocupan. Bautizó al Parlamento como un "tagoror isleño" y vaticinó que no será "una Legislatura cualquiera", pues entre otras cosas, hay que desarrollar el nuevo Estatuto de Autonomía e impulsar una "Canarias de oportunidades" que no pierda "el pulso de los tiempos".

La sesión constitutiva de la Cámara de la X Legislatura fue también la despedida de Carolina Darias como presidenta del Parlamento antes de que la mesa de edad dirigiera el pleno hasta que fue nombrada la nueva Mesa. Darias también apeló a la búsqueda del entendimiento y del consenso como objetivos de la nueva andadura y recibió el aplauso unánime de los 70 diputados puestos en pie, lo que emocionó a la dirigente socialista, que anunció que hoy mismo se incorpora a su puesto de funcionaria de la Comunidad Autónoma y afirmó desconocer si le espera un puesto en el futuro Gobierno progresista que encabezará su partido.

El susto provocado por el bloqueo que se vaticinaba tras la primera votación de los puestos de la Mesa fue la principal novedad del pleno de constitución de la Cámara, cuya mesa de edad estuvo presidida por Juan Manuel García Ramos (CC) como diputado de mayor edad y por Jesús Alexander Machín (CC) y David Godoy (PSOE) como los más jóvenes, que fueron los encargados de leer las disposiciones normativas y dar paso a los 70 diputados de la Cámara para su juramento o promesa y las votaciones posteriores. La situación inédita que se vivió por el incumplimiento de la paridad establecida en el reglamento fue asesorada por el secretario general de la Cámara, Salvador Iglesias, que aconsejó repetir la votación de las vicepresidencias y las secretarías tal y como establece el texto reglamentario.

Los diputados que no se ciñeron a la fórmula tradicional del juramento o promesa del cargo fueron los cuatro parlamentarios de Podemos, que prometieron su escaños "por imperativo legal". María del Río prometió "luchar por la igualdad y en contra de la violencia de género" y Noemí Santana "por las generaciones presentes y futuras".

Imágenes de una nueva legislatura

Arriba, a la derecha, el líder de ASG, Casimiro Curbelo saluda a Fernando Clavijo tras tomar posesión de su cargo como diputado de la Cámara. Debajo, el dirigente socialista Ángel Víctor Torres estrenando ayer su escaño ante la mirada de Nina Fierro. Detrás, Sebastián Franquis y Patricia Hernández. Sobre estas líneas, el diputado lanzaroteño Jesús Alexander Machín, hijo del alcalde de Tinajo Jesús Machín, tras recibir la medalla de Parlamentario autonómico junto a la presidenta saliente, Carolina Darias./ maría pisaca

Perfil

Gustavo Matos, un "combativo"

Gustavo Matos, nuevo presidente del Parlamento de Canarias, se autodefinió ayer como un parlamentario "combativo". Se trata de una tarjeta de presentación con la que el dirigente socialista pretende imprimir a la Cámara otro aire, donde se cultive más el debate que la confrontación y que se convierta en una institución más viva. Unos objetivos ambiciosos para un órgano del que se ha criticado en multitud de ocasiones que no refleja el sentir de la calle y que no se debaten los temas que realmente ocupan y preocupan a la ciudadanía de las Islas. Metas ambiciosas que llegan cuando la Cámara regional tienen diez diputados más y siete grupos políticos, lo que supone más voces a la hora de confrontar ideas y propuestas. A Matos le toca también driblar en un Parlamento donde el Gobierno no será de CC después de 26 años y un Ejecutivo de cuatro partidos, en el que el suyo presidirá el Ejecutivo, lo que le va a obligar a tener temple y mano izquierda para dirigir los tiempos y los debates.

Gustavo Matos nació en La Laguna de padre grancanario y madre tinerfeña, una circunstancia que puso en valor ayer en su primer discurso como presidente de la Cámara regional. Su padre, José Miguel Matos, fue miembro de UGT y del PSOE y concejal en el Ayuntamiento de La Laguna entre 1987 y 1991. Su entrada en la política activa fue precisamente como concejal de la Corporación lagunera en 1999 con Santiago Pérez al frente de la lista. Con posterioridad fue portavoz de su grupo y candidato a la Alcaldía, pero se fue del Ayuntamiento para no pactar con la CC del entonces alcalde Fernando Clavijo.

Entró en el Gobierno regional en la legislatura 2011-2015 como director general de Comercio y Consumo y la legislatura pasada fue su primera experiencia como diputado por su isla. Dentro de su partido Matos siempre ha sido un dirigente muy activo ya que dirigió Juventudes Socialistas, fue fundador de la corriente Bases 2020 y mostró su claro apoyo a Pedro Sánchez desde que éste comenzó a despuntar para liderar el PSOE. En 2014 se presentó a las primarias frente a Carolina Darias y Patricia Hernández, dirigente ésta última con quien ha mantenido diferencias dentro del partido. En las últimas primarias barajó presentarse pero no lo hizo finalmente a cambio de respaldar a Ángel Víctor Torres, que ahora le ha premiado con la presidencia del Parlamento, un puesto de notoria relevancia institucional.