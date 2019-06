Cs suma al veto a Clavijo en el Ejecutivo otro a una presidencia de CC

Nuevos vetos de Ciudadanos a los nacionalistas complican la alianza de centroderecha y da impulso al bloque de izquierda que lidera el socialista Ángel Víctor Torres. Los de Albert Rivera suman a su línea roja a Clavijo por su imputación de el caso Grúas otra más: impedir que la Presidencia recaiga en Coalición. El beneficiado es el PSOE, hasta ayer estancado a la espera de una contestación de Casimiro Curbelo (ASG) para lograr los 36 votos que le darían la mayoría en el Parlamento regional junto con Podemos y Nueva Canarias.

A partir ahí las negociaciones se han convertido en un galimatías.

De una parte, la pelota sigue en los pies del líder de ASG y sus dudas sobre a quien dar juego mantiene en el aire el futuro político del Archipiélago. Pese a los avances que, supuestamente, el PSOE había logrado en los últimos días para cerrar "en horas" ese 'pacto de progreso' que haría presidente a Torres, lo cierto es que a cinco días de constituirse el Parlamento los números todavía no le dan a los socialistas.

Esta situación está provocando una activación importante de las opciones del bloque de centroderecha que integran CC y PP y al que se sumarían, llegado el caso, la propia formación gomera, Cs o incluso NC si fracasa la alianza de las fuerzas progresistas. En este bloque, sigue la incógnita en todo caso sobre si la candidatura a la Presidencia recaería en el PP o CC, en función del socio que finalmente se incorporara al pacto. Clavijo afirmó ayer en este sentido que "en las próximas horas" podría empezar a aclararse el futuro pacto de gobierno, apostando por un Ejecutivo de "estabilidad" y que defienda los intereses de los canarios "ante Madrid". "Me veo en mis tareas que creo que son las de mí responsabilidad, las que voy a seguir desempeñando estos años, estos días y los próximos cuatro años. Estaré siempre al servicio de Canarias donde quiera que esté", afirmó.

El PSOE sigue insistiendo. "Estamos mejor que hace una semana, cuando los problemas con NC en Gran Canaria estuvieron a punto de acabar con todas las opciones de un 'pacto de progreso' para gobernar Canarias, pero seguimos pendientes de la respuesta de Curbelo", señalaban ayer fuentes del PSOE cercanas a la negociación. "Curbelo no dice que no, pero tampoco dice que sí, y mientras tanto CC sigue intentándolo", añaden, admitiendo de esta forma que los nacionalistas y el PP podrían estar cerca de tener éxito en sus intentos de captar a los gomeros. Reconocen en ese sentido que los problemas de CC y populares para sumar a Cs mantiene a ambos bloques paralizados y dificulta al centroderecha las opciones de contar con Curbelo.

Las mismas fuentes reconocen que la situación que se ha creado en el ayuntamiento de Valle Gran Rey, donde el PSOE le ha quitado la alcaldía a ASG con el apoyo de todas las demás fuerzas políticas, "complica" la posibilidad de un acuerdo con esta formación para el Gobierno regional. Ayer, no obstante, Curbelo restaba ya importancia al desplazamiento de su alcalde en ese municipio pese a que días atrás había exigido a los socialistas la reversión de esa situación si querían un acuerdo con ello.

Los negociadores socialistas están tratando de convocar una cumbre de líderes de las cuatros formaciones implicadas, que reuniría además de a Torres y Curbelo, a Román Rodríguez (NC) y a Noemí Santana (Podemos) para tratar de dar el impulso definitivo al pacto progresista y visualizar el acuerdo de fondo que hay entre todos ellos, pero es precisamente el líder de ASG quien no quiere comprometerse a una foto que le ataría ya a ese bloque. Tampoco a Román Rodríguez le convence la cita si no es para firmar el pacto, es decir, una vez Curbelo hubiera dado el 'sí' definitivo al acuerdo de gobierno. NC insiste en que si Torres no logra sumar los 36 diputados necesarios para su investidura, barajará otras opciones de acuerdos.

El PSOE admite ya que el dirigente gomero no desvelará su decisión hasta última hora y que muy probablemente las primeras pistas sobre la futura mayoría de gobierno aparecerán en los acuerdos para la conformación de la Mesa del Parlamento el martes. Mientras tanto, aseguran que por el momento no se baraja ninguna opción de pacto ni con el PP, ni con CC, y que no hay ninguna indicación desde la dirección federal del partido en ningún sentido, insistiendo en desligar por completo los pactos en Canarias de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno central, para la que los votos de CC podrían ser decisivos de nuevo ahora que se descarta que UPN la apoye tras los acuerdos políticos en Navarra.

En el bloque de centroderecha creen que Curbelo está cada vez más cerca de sumarse a él porque cada vez le convence menos un Gobierno a cuatro en el que esté Podemos y donde la desconfianza entre el PSOE y NC sería un hándicap importante. En el PP tratan de reajustar sus demandas a las expresadas por Ciudadanos y a la vez encajar a CC en el Gobierno.