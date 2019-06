CC retoma las conversaciones con el PP pese al revés

El secretario de Organización de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, anunció ayer que retomarán las negociaciones con el PP, a pesar del revés sufrido el viernes, cuando se paralizaron las conversaciones con Ciudadanos y Agrupación Socialista Gomera (ASG) para llegar a un acuerdo de gobierno. Según Barragán, la formación naranja puso sobre la mesa "una condición que nadie había analizado", porque ya no solo no quería investir a Fernando Clavijo como presidente, sino que no lo querían en el Gobierno. "No sabemos si mañana lo que van a decir es que no lo quieren como diputado, como han hecho en otras comunidades autónomas con miembros del PP", apuntó.

"El veto de Ciudadanos está sobre la mesa", aseguró Barragán, pero hay otras posibilidades donde no son imprescindibles para sumar los 36 diputados que les dieran mayoría para gobernar en las Islas, por lo que "descartamos rotundamente que Fernando Clavijo se tenga que marchar", sentenció. Además, sostuvo que ahora tienen las mismas posibilidades de cerrar el acuerdo que el viernes, "porque si no habría alguien anunciando un acuerdo por otro sitio" y añadió que espera que antes del viernes se pueda anunciar un acuerdo, puesto que el 25 de junio se constituye la Mesa del Parlamento.

CC sigue manteniendo la posibilidad de apoyar la investidura de Asier Antona (PP) como presidente del Gobierno autonómico, pero negó que le hayan hecho "ninguna" oferta de estructura de gobierno a los populares, ya que no se han sentado con ellos para hablar "en serio" de estas cuestiones.

Barragán no quiso hacer declaraciones sobre el papel de Nueva Canarias en una posible formación de Gobierno. Sobre las negociaciones con Casimiro Curbelo de ASG, aseguró que su partido "no tiene ningún problema", pero todavía no les ha confirmado un posible apoyo.

Sobre la constitución de los Ayuntamientos, Barragán reconoció que el caso de Santa Lucía de Tirajana y Güímar fueron "dos temas sorpresivos".