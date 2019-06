Ciudadanos se empeña en expulsar a Fernando Clavijo del Ejecutivo regional

Ciudadanos no da su brazo a torcer y se empeña en expulsar a Fernando Clavijo del Ejecutivo regional. El complicado escenario postelectoral canario se enredó ayer aún más por la negativa de Clavijo, investigado por el caso Grúas, a renunciar a ser parte de un Gobierno sostenido con los apoyos de PP, CC, ASG y Cs. La formación naranja recurrió una vez más a su decálogo para señalar que mantiene como línea roja que ningún imputado forme parte de las instituciones, por lo que en la reunión que mantuvieron ayer dichas fuerzas, y a la que también acudió NC, que dé un paso a un lado.

La propuesta de Coalición de ofrecer la Presidencia al?PP saltó por los aires, entre otras razones, por la pretensión de Cs. Clavijo estaba dispuesto a no ocupar la Presidencia, pero sí quería la Vicepresidencia.?Esta concesión no basta al partido de Albert Rivera, si bien fuentes del propio partido apuntan a que no es descartable que esa condición de investigado deje de tener importancia, como ocurre en otras instituciones.

La ejecutiva nacional de Cs aprobó una hoja de ruta para la negociación de los pactos y señaló a la formación popular como su socio preferente. Ciudadanos está dispuesto a dar su "sí" a una investidura de Asier Antona, pero siempre que Clavijo haga un nuevo sacrificio y se aparte. Sin embargo, la falta de apoyos para que esta posibilidad salga adelante parece ahora imposible.

Para que el llamado acuerdo de centroderecha llegue a buen puerto son esenciales los dos votos de Cs. PP y?CC, con 11 y 20 escaños respectivamente, suman 31 parlamentarios.?Si a estos se suman los dos de Ciudadanos y los tres de la Agrupación Socialista Gomera, igual de indispensables, se alcanzaría la mayoría de 36 diputados que exige el nuevo Parlamento de 70 escaños. La otra posibilidad que estaba sobre la mesa, en caso de que Cs no flexibilizara su postura, era que NC, con cinco escaños, entrase en escena y apoyara un Gobierno de PP-CC apuntalado por los gomeros.?En este caso no serían imprescindibles los votos de Ciudadanos, formación que ve imposible que esa opción prospere por la distancia programática del partido de Román Rodríguez con el resto de fuerzas.

Vidina Espino, diputada regional electa, y Teresa Berastegui, secretaria de Acción Institucional, acudieron ayer en representación de Cs al encuentro en Ciudad Jardín con CC, PP, ASG y NC. Tras esa reunión, los representantes de la formación popular y Ciudadanos se citaron de nuevo para intercambiar impresiones sobre el nuevo escenario que se abre. Poco antes de las 17.30 horas llegó Espino y, minutos después, lo hizo una delegación del PP con Asier Antona a la cabeza. El encuentro duró unos tres cuartos de horas.

Entre café y café, analizaron la nueva situación y las posibilidades de que el pacto salga adelante.?"Resiste", fue la despedida de Espino a Antona. Para Cs, que desde el comienzo de las negociaciones no ha modificado ni un ápice su posición, la pelota está en el tejado de Clavijo. Si cede y renuncia, la formación naranja cambiará de opinión.

Desde Ciudadanos sostienen que su intención no es perjudicar a Clavijo, investigado por la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación en el caso de Grúas durante su etapa de alcalde en el Ayuntamiento de La Laguna por una denuncia impulsada por Podemos y Nueva Canarias, partidos de la oposición. La formación naranja subraya que "no tiene ningún problema" para que Clavijo forme parte del Gobierno cuando resuelva sus problemas con la justicia, pero dadas las circunstancias actuales, no piensan cambiar su posición. El partido de Albert Rivera entiende que la condición de investigado de Clavijo daña la imagen del Gobierno y quiere a toda costa que no forme parte de él. Ni como presidente, ni como número dos del Ejecutivo, ni como consejero.