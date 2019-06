CC y PP retoman un documento con áreas repartidas para el Cabildo

Mariano Hernández (PP) no ha podido aceptar la Presidencia del Cabildo que en el último momento le ofreció Anselmo Pestana (PSOE), y por indicaciones de Génova pactará con Nieves Lady Barreto (CC).

Coalición Canaria y el Partido Popular vuelven al pasado. Al martes, día 11 de junio. Esa mañana, sobre las 9.10 horas, Nieves Lady Barreto y Mariano Hernández Zapata se veían las caras en el Parador de Turismo, en Breña Baja. La idea era cerrar un acuerdo de legislatura en el Cabildo de La Palma. Y lo hicieron.

No hubo firmas, pero sí un reparto de áreas y una visión general sobre lo que pretendían para la Isla. Ambas partes salieron de la instalación hotelera afirmando sin tapujos que el encuentro había sido muy positivo y que la sintonía era elevada. En realidad, no era la primera vez que ocurría. Ya habían mantenido otra reunión previa y las sensaciones, al menos lo que se filtró desde sus entornos más cercanos, habían sido muy similares.

Después de salir del Parador de Turismo, Hernández Zapata conoció el ofrecimiento del PSOE. El equipo de Anselmo Pestana había hecho un último ofrecimiento cuando la situación ya era límite, desesperaba y estaba contra las 'cuerdas' (léase oposición): ponía en bandeja la Presidencia. Aquello que había negado de forma rotunda durante la última semana, se había convertido en una opción real. Es más, la decisión a partir de ese momento era del Partido Popular, que tenía que responder con celeridad.

No era una decisión sencilla. Los populares no tenían nada firmado con los nacionalistas, mientras que los socialistas, con los que el PP también mantenía negociaciones, habían cumplido con la única exigencia irrenunciable para gobernar juntos, dando el bastón de mando a Mariano Hernández Zapata. En definitiva, si todo lo que pides te lo dan... Y hubo acuerdo. PP y PSOE cerraron el pacto en la institución insular, aunque siempre quedó claro que debía contar con la autorización de sus 'superiores'. El reparto de consejerías era bastante similar al que ahora existe en el Cabildo, aunque Pestana dejaba Asuntos Sociales a su nuevo socio.

Y apareció Génova. La dirección nacional del Partido Popular mandó el martes por la tarde a que no se firmara ningún acuerdo. PP y PSOE en el Cabildo de La Palma habían quedado el miércoles a primera hora para rubricar lo que ya estaba hablado y darlo de inmediato a conocer a los medios de comunicación. Que no hubiera marcha atrás posible. Pero desde Madrid se dijo que no era el momento de poner negro sobre blanco... y si por algo se caracterizan los populares en toda la Isla es por ser extremadamente disciplinados.

A la hora en la que el pacto debía ser firmado, la comisión negociadora del Partido Socialista se dirigió al PP en La Palma, que puso sobre la mesa la situación que estaban viviendo. Los populares suspendieron además una reunión programada a las seis de la tarde del mismo miércoles con Coalición Canaria. Mariano Hernández a esa hora ya estaba dentro de un avión camino de Madrid, para participar en Génova en la reunión convocada por la dirección nacional de su partido para conocer el futuro político de Canarias.

¿Y ahora? Vuelta al martes. Mariano Hernández tiene indicaciones claras. El Cabildo debe ir en sintonía con el Gobierno de Canarias. CC y PP tienen un documento avanzado sobre lo que pretenden para el Cabildo. Incluso llegaron a poner sobre la mesa algunos proyectos que se entienden prioritarios. Eso sí, el líder popular no cederá ninguna de las consejerías que entiende prioritarias. Ni un paso atrás. Y habrá, se entiende, un acuerdo.

Luego está el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Lo más plausible es que sea un pacto a regañadientes, ya que Juanjo Cabrera prefería trabajar con el PSOE, pero se va a tener que 'conformar' con CC, con Toni Acosta como primer teniente de alcalde. Todo eso siempre que el criterio de Génova se mantenga y afecte a la capital, que todo sugiere que sí.

El candidato del PP será regidor municipal durante los próximos cuatro años, lo que hubiera sido imposible de imaginar en un acuerdo con el Partido Socialista. Otra cosa es la capacidad del equipo de que dispone para la nueva legislatura, en el que el trabajo de Yurena Pérez y Melissa Hernández se antoja determinante.

El relato vale sí hoy nada se tuerce. Que al ritmo que van los acontecimientos políticos...

Pacto PSOE-PP en Villa de Mazo

Génova no obliga a dar marcha atrás en el pacto firmado en el Ayuntamiento de Villa de Mazo, donde el Partido Socialista y el Partido Popular acaban de rubricar un acuerdo para el nuevo mandato, dejando a Coalición Canaria junto a una agrupación local de electores en la oposición. Omar Fumero (PP) es nuevo en el mundo de la política, pero desde el primer momento se mostró de acuerdo en buscar una nueva forma de gestionar el municipio, que había sido dirigido por mayorías absolutas de CC.

... y también en Garafía

Socialistas y populares alcanzaron en la Villa de Garafía el primer acuerdo de esta legislatura. Yeray Rodríguez (PSOE) necesitaba de un edil para formar gobierno y lo encontró en el concejal del PP. Ahora bien, no fue el único apoyo que buscó el alcalde. Al contrario, con el objetivo de dar mayor fortaleza a su equipo de trabajo ha incorporado al grupo de gobierno al único representante de Fuerza Garafía, por lo que el Partido Popular no es ahora mismo indispensable.