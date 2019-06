Los audios de 'Lezo' imputan a OHL el pago de mordidas a Bonis y Trenor

Las grabaciones incluidas en el sumario del caso Lezo achacan a Julio Bonis y Luis Suárez Trenor el cobro de comisiones ilegales. Los audios aportados a la causa que instruye contra OHL el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, concretamente en la pieza separada número ocho, sacan a la luz una serie de conversaciones en las que antiguos directivos de la constructora fundada por Juan Miguel Villar Mir reconocen sobornos a los dos ex altos cargos de CC.

Son exactamente tres de las 23 grabaciones que figuran en el expediente en manos del juez instructor del caso, Manuel García Castellón, las que ponen de manifiesto la presunta conexión isleña de la trama para conseguir la concesión de contratos públicos. Una confabulación en la que están implicados parte de la antigua cúpula de OHL y funcionarios y altos cargos del Ministerio de Fomento y de instituciones de Madrid, Andalucía y Canarias. En el caso del Archipiélago, la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha proyectado la sombra de la duda sobre el proceso de adjudicación de tres grandes obras: las de la remodelación del puerto herreño de La Estaca, la construcción de la terminal de contenedores de El Bufadero, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, y la del dique de abrigo del macropuerto industrial de Granadilla, al sur de la Isla. Aunque en las conversaciones se relaciona directamente con el cobro de sobornos a Bonis, exconsejero de Sanidad y de la Presidencia del Gobierno regional, y a Suárez Trenor, quien presidiera la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife durante más de diez años, los exdirectivos de OHL nombran también a Antonio Castro. En un intercambio algo ambiguo ("no le mezcles, no le mezcles con otro", pide uno de los investigados al citarse a Castro), otro de los intervinientes cierra la conversación asegurando tener constancia de que el nacionalista "reparte incluso al PSOE". "Luis sí [presumiblemente Luis Suárez Trenor], Luis es posible; pero... son muy reacios. Además, me consta que Antonio reparte incluso al PSOE". Castro, hasta hace nada presidente del grupo parlamentario de CC en la Cámara autonómica (la cual presidió entre junio de 2007 y junio de 2015) y exconsejero de Obras Públicas, entre otros cargos, se mostró tajante hace solo días cuando se relacionó su nombre con el caso Lezo. "Nunca jamás he cobrado comisiones ilegales", afirmó.

Los audios sí señalan sin atisbo de duda a Bonis y Trenor. Los tres hombres a los que se escucha en las grabaciones adelantadas por El País y la Cadena Ser parecen ser, siempre presuntamente, Rafael Martín de Nicolás, exdirector del departamento de Construcción de OHL; Felicísimo Ramos, también exdirectivo del grupo empresarial; y Paulino Hernández, que fuera director de Zona en el área de Obra Civil y autor de las grabaciones que ponen al descubierto el supuesto pago "sistemático" de comisiones por parte de los responsables de OHL para que esta o sus filiales pudieran hacerse con contratos públicos. En una de las conversaciones, los tres investigados discuten si la comisión por "Granadilla" tenía que ser del 2,5 o del 3%. "¿Tú lo has confirmado ese tema con Luis o no? ¿Lo del tres? ¿Él te ha dicho algo?", se escucha decir a uno de los interlocutores. "Sí, como siempre", responde otro antes de que los tres rían a carcajadas. "A Luis, la verdad, es que solo le hemos dado en una ocasión, que fue por lo de El Bufadero, y le dimos el tres", continúa la conversación. "Y La Estaca", replica uno de ellos; "y La Estaca", confirma otro. Suárez Trenor era el presidente de la Autoridad Portuaria cuando la obra de Granadilla se licitó por 136,5 millones de euros.

En el caso de Bonis, uno de los exdirectivos de OHL pregunta a otro si cree que aquel actúa como conseguidor para otras personas. "¿Tú crees que representa otros intereses?", cuestiona. "Sí, ahí está interviniendo como representante de...", contesta antes de ser interrumpido. "¿De Coalición Canaria?", repregunta presuntamente Paulino Hernández. En esa misma conversación, reconocen que a Bonis "estamos soltándoselo en México", donde reside actualmente y donde "tiene unos tinglados". "Y a través de facturas", concluyen.