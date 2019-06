CC mantiene su rechazo al 'gobierno de cooperación' de Sánchez e Iglesias

No, no y no. Las dos diputadas de CC en el Congreso de los diputados no dan su brazo a torcer. Ana Oramas y Guadalupe González Taño votarán en contra de la investidura de Pedro Sánchez se presente en solitario o con un acuerdo programático con Unidas Podemos o para formar "un gobierno de cooperación internacional o social", ironizó la portavoz nacionalista tras su reunión con el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, en el marco de contactos que ha iniciado para buscar apoyos para la investidura.

Tras tres cuartos de hora de reunión en el Congreso, CC no se mueve ni un milímetro de su decisión de no apoyar a Sánchez para que repita, tampoco con una abstención, tal y como ya adelantó la Oramas la pasado semana al Rey. Ya ese día, la nacionalista mostró su preferencia por unas hipotéticas nuevas elecciones generales si vuelve a darse un bloqueo político en el Congreso como el de 2015, a apoyar o permitir con su abstención la investidura de Sánchez apoyado por Podemos.

La diputada, que desvinculó su posición de las negociaciones de los gobiernos y ayuntamientos en Canarias, recalcó en la rueda de prensa posterior que a lo único a lo que está dispuesto su partido es a negociar acuerdos para la gobernabilidad del país siempre que el PSOE gobierne en minoría.

El Gobierno de Canarias no depende de una negociación entre CC y los socialistas, porque o es un Gobierno de un signo o del otro, recalcó. "La decisión de quien gobierna en Canarias depende de otras fuerzas políticas, están abiertos todos los escenarios y no afecta a lo que nosotros hagamos en Madrid".

La nacionalista canaria señaló que el número tres del PSOE no le ha hablado de fechas para la sesión de investidura ni de cuán encarrilada está, sino que sólo se ha limitado a tomar nota de lo que le ha trasladado.

Según ha explicado, Ábalos tampoco le ha pedido en ningún momento que reconsidere su "no" a Sánchez porque es evidente, subrayó, que la posición de CC es muy clara, recordando que además de su rechazo a cualquier pacto con el partido de Pablo Iglesias está también el incumplimiento por parte del presidente del Gobierno en funciones del Estatuto de Canarias y del Régimen Económico y Fiscal (REF).

Teniendo en cuenta la firmeza de su posición, el dirigente socialista no le ha emplazado de momento a otra reunión, como sí prevé que hará con otras formaciones, como Compromís, pero Oramas sí ha dejado claro que si le vuelve a convocar para otro encuentro, acudirá sin ningún problema.

Así las cosas, y ante el anuncio 'no' de PP y Ciudadanos a Sánchez, Oramas no cree que el PSOE deba buscar el apoyo o la abstención de ERC y Junts porque, a su juicio, los independentistas "no son compañeros de viaje para dar estabilidad al país" porque lo que pretenden es "destruirlo".

Preguntada, en este punto, si los socialistas deberían ofrecer algo a PP y Ciudadanos para que facilitaran con su abstención la investidura de Sánchez, la canaria defendió que tanto los populares como el partido naranja debe decir al PSOE que busque "otras fórmulas" para apuntar, a renglón seguido, que las abstenciones del partido contrario "no se negocian".

Insistió la dirigente del Coalición una vez más ayer en su idea que ni a España, ni por descontado a Canarias, le conviene un Gobierno del PSOE con Podemos. En la memoria de Oramas permanece que la formación morada votó contra la reforma del REF canario en el Congreso, pese a que pocos días después apoyó un régimen especial para Baleares.

Insistió pues en que Coalición solo tiene dos escaños, y que tanto en primera vuelta como en segunda son otras las formaciones que podrían permitir la investidura. Defiende la nacionalista que si la consecuencia de su actitud es el bloqueo político y que haya que ir a nuevas elecciones, "pues se va", señala segura de que son otros partidos los que tiene más que perder en ese caso.