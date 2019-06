Iglesias y Echenique ven "sintonía" con el PSOE canario y avalan el pacto

Alberto Rodríguez es designado oficialmente secretario de Organización.

Canarias fue protagonista ayer en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos por doble motivo: el nombramiento ya oficial del diputado tinerfeño Alberto Rodríguez como secretario de Organización, en sustitución de Pablo Echenique, y el pacto de gobierno en Canarias, del que la formación morada formaría parte si se alcanza un acuerdo definitivo con el PSOE, NC y ASG. Echenique valoró la "buena sintonía" que existe en las Islas entre los socialistas y Podemos y las posibilidades que existen de alcanzar un acuerdo que también puede fraguarse en comunidades como Valencia y Baleares.

Precisamente antes de la reunión del máximo órgano de Unidas Podemos, su líder Pablo Iglesias y el todavía secretario de Organización mantuvieron un encuentro con los líderes autonómicos de Canarias, Baleares, Aragón, La Rioja y Valencia para tratar sobre los pactos de gobierno en esas comunidades. Por el Archipiélago asistió la secretaria general y candidata en las elecciones del 26M Noemí Santana. Según Santana, Iglesias y Echenique han dado "plena autonomía" a la formación en las Islas para alcanzar pactos en aquellas instituciones donde sea necesario Podemos y sobre el acuerdo para el Gobierno regional "han calificado de muy favorables los pasos que hemos dado en estos días de negociaciones", añadió.

Pablo Echenique hizo hincapié tras la reunión en la constatación de que en Canarias "se esté avanzando positivamente" en las conversaciones con el PSOE para conformar un gobierno de progreso en las Islas.

Por otro lado, el Consejo Ciudadano Estatal respaldó el nombramiento de Alberto Rodríguez como secretario de Organización de Podemos. Tras la designación, el diputado tinerfeño indicó que "tengo ahora esta responsabilidad sobre mi espalda pero también tengo clarísimo que es una tarea colectiva, en la que estoy seguro contaré con toda la organización", para también precisar que se apoyará en Ana Marcello, que será la secretaria general de Círculos y Participación.

Alberto Rodríguez confió en que después de este ciclo se logre articular una organización más fuerte, sin olvidar que "hay mucha gente en este país que no llega a fin de mes y que necesita una fuerza política que cambie las cosas y plante cara a los poderosos".

También aseguró Alberto Rodríguez que el Consejo Ciudadano transcurrió de forma tranquila y no se planteó en ningún momento la convocatoria de una asamblea ciudadana donde se podría rebatir el liderazgo de Pablo Iglesias. No obstante, sí reconoció que, tras los malos resultados electorales, hubo debate y "mucha autocrítica".

Acuerdo progresista

Además de Podemos, Nueva Canarias también ve más cercano el pacto de gobierno en las Islas con el PSOE al frente. Fuentes de la formación nacionalista consideran que algunas de las exigencias del dirigente gomero Casimiro Curbelo se pueden solventar con negociación porque no ven insalvables cuestiones como la llamada ley de las islas verdes o la ley electoral, que se tiene que aprobar en el Parlamento en esta legislatura. Para NC, la ley territorial hay que evaluarla primero antes de entrar en otro tipo de consideraciones y no creen que Curbelo la sitúe como una línea roja que le impida respaldar un gobierno progresista.

En relación con el sistema electoral, la ley que tenga que debatir el Parlamento en esta nueva legislatura parte de la base de la lista regional de nueve diputados que se aplicó en las elecciones del 26M y los 61 diputados de las circunscripciones insulares. Curbelo se resiste a ampliar la circunscripción autonómica en detrimento de la insular, por lo que se trata de un asunto espinoso que será uno de los elementos clave en esta nueva etapa si finalmente se alcanza un gobierno de izquierdas.

Las fuentes consultadas de NC advierten, no obstante, que en las negociaciones con el PSOE ha quedado claro que la sintonía entre ambas formaciones tiene que consolidarse con el mantenimiento de Antonio Morales como presidente del Cabildo de Gran Canaria, por lo que los nacionalistas han exigido que los socialistas no se apunten a una moción de censura contra el actual presidente insular. La situación del PSOE de Gran Canaria no deja de ser incómoda por el papel de Luis Ibarra, que propugna la salida de los nacionalistas del gobierno insular.



Coalición Canaria insiste: no hay nada seguro

Coalición Canaria está pendiente de Ciudadanos (Cs) e insiste en que el escenario de los pactos sigue abierto. A pesar de que el PSOE se muestra optimista tras aceptar el documento de Curbelo para que apoye a Ángel Víctor Torres en la investidura, los nacionalistas no sólo no arrojan la toalla sino que consideran que los socialistas no tienen aún nada seguro y que, por lo tanto, aún les quedan opciones para poder gobernar.

La pelota está en el tejado de Ciudadanos y CC espera una respuesta de la formación naranja como máximo en los primeros días de la semana para acelerar las negociaciones. Las dos formaciones se encuentran en una especie de carrera contrarreloj para llegar a un acuerdo que les garantice la Presidencia del Ejecutivo. Aparentemente los socialistas han cogido la delantera tras las reuniones mantenidas el viernes con ASG, NC y Podemos, pero en CC mantienen la negociación abierta con el PP y con Cs, con el escollo de la situación judicial de Fernando Clavijo como telón de fondo.

¿Y Casimiro Curbelo? El dirigente gomero ya ha dicho que su documento de propuestas estará sobre la mesa del PSOE pero también de Coalición y los nacionalistas están seguros de que si PP y Cs les respaldan ASG terminará apoyando un gobierno nacionalista, tras la fructífera experiencia de colaboración de los últimos cuatro años.

La próxima semana es clave porque el sábado es la constitución de los ayuntamientos y ahí se verá por dónde van los pactos en consistorios clave para las fuerzas políticas. Las negociaciones que se están desarrollando a lo largo y ancho de las Islas son frenéticas en estos días, con conversaciones a todas las bandas en aquellos ayuntamientos y cabildos que requieren de un pacto. Los ayuntamientos de Arrecife, Telde, Santa Cruz de Tenerife, San Bartolomé de Tirajana, Santa Cruz de La Palma o Santa Lucía son sólo algunos ejemplos de la incertidumbre que se vive a día de hoy, donde fluctúan los cambios radicales de gobierno o el mantenimiento de los que ya estaban.

Aunque los partidos se esfuerzan en desvincular los acuerdos locales e insulares del pacto autonómico, el hecho es que algunas instituciones influyen claramente en las negociaciones. CC quieren garantizarse con el PP el Cabildo de Tenerife, La Palma o el ayuntamiento de la capital tinerfeña pero el PSOE también habla con el PP y Cs para desbancar a los nacionalistas.

¿Guarda Coalición un as en la manga? Los nacionalistas reiteran que nada está cerrado, por lo que el escenario se tendrá que aclarar en los próximos días por unos y por otros.