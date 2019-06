El PSOE le acepta todo a ASG y se ve más cerca del Gobierno canario

El PSOE abrió ayer su ronda de reuniones oficiales y programáticas con los grupos de izquierda (incluyen a ASG) en el santacrucero hotel Escuela para buscar un pacto de Gobierno en Canarias con un balance muy positivo para sus intereses, según trasladaron a la prensa. La primera cita y, sin duda, la más relevante, ya que la Agrupación Socialista Gomera (ASG) se convirtió desde la noche electoral en una de las llaves claves de la gobernabilidad, la desarrollaron por la mañana con el partido de Casimiro Curbelo, quien subrayó que le habían aceptado todas sus reivindicaciones principales, con algún matiz llevadero respecto a la ley y sistema electoral. Este resumen del presidente del Cabildo gomero refuerza las sensaciones explicitadas poco después por el diputado socialista electo por Gran Canaria, Sebastián Franquis, quien reconoció que la cita había ido "muy bien" y quien se aventuró, incluso, a confiar en un acuerdo definitivo junto a NC y Sí Podemos Canarias en cuestión en días.

La reunión entre el PSOE y ASG comenzó sobre las 10:00 horas y acabó en torno a las 12:45, si bien Curbelo, tras atender a la prensa junto a la recepción del hotel, volvió a subir a la segunda planta para rematar algunos flecos en la sala donde le esperaban los negociadores. Una mesa en la que, entre otros, estuvieron los socialistas Jorge González (secretario regional de Organización), Nira Fierro, Aarón Afonso y Loly Corujo. Por ASG, y aparte de Curbelo, acudieron los diputados electos Melodie Mendoza y Jesús Ramón Ramos y, entre otros, la alcaldesa de Agulo, Rosa Chinea.

El líder gomero remarcó que hubo muy buena sintonía entre los dos grupos y que gran parte de lo abordado tuvo carácter regional, aunque no escondió que se analizaron peticiones para La Gomera, así como la aceptación del PSOE al grupo parlamentario con 3 diputados para ASG al que se opuso hace pocos meses.

El único pero, aunque se mostró resignado y comprensible con que es casi imposible una vuelta atrás para recuperar la triple paridad del sistema electoral, lo halló en la nueva ley electoral que debe aprobarse en el plazo de 3 años según el Estatuto estrenado en noviembre pasado. A ASG no le gusta lo aprobado, pero, al menos, Curbelo considera un avance haber arrancado el compromiso al PSOE de que la lista regional de 9 diputados no se ampliará. El presidente del Cabildo gomero sabe que la triple paridad resulta muy difícil recuperarla porque la rompe el escaño de más dado a Fuerteventura para compensar su aumento poblacional, pero sí confía en que se facilite el proceso de voto a los canarios, que tuvieron que usar una cuarta urna el 26M, si bien no la explicitó cómo se haría eso.

Aunque se refirió a algunas de las medidas en beneficio de La Gomera, Curbelo puso más énfasis de entrada en que la mayoría de lo negociado tiene que ver con el interés general de la región y en que comparte la agenda social que quiere imprimirle el PSOE al Archipiélago. En concreto, se refirió al refuerzo de las pensiones no contributivas y a su apoyo a la renta básica canaria que se expuso en la reunión, medida que, al menos hasta ahora, no comparten ni CC ni el PP, según lo votado en la última legislatura.

Asimismo, aludió a la vivienda y los planes de empleo, sin olvidar la sanidad, dependencia o servicios sociales. En este ámbito, una de las reivindicaciones principales de ASG también le fue aceptada por el PSOE, que está dispuesto a que la dirección insular de Salud sea gestionada, en el caso gomero, por la administración de esta isla, aunque las competencias sigan siendo autonómicas.

En cuanto al resto de peticiones de cargos, Curbelo indicó que no abordaron consejerías ni la vicepresidencia, pero, según otras fuentes de ASG, sí le han aceptado llevar Acción Exterior, Promotur (encargada de la promoción turística de las Islas) y la dirección general de Obras. Asimismo, admitió que les han garantizado los 11 millones que aún no estaban nominales en el presupuesto regional y que se van a servicios básicos o a la lucha contra el cambio climático (un millón) en La Gomera.

Curbelo explicó que le habían entregado al PSOE un documento con sus peticiones y que se acabará elaborando otro genérico que incluya las conclusiones del PSOE en sus reuniones, también de ayer, con NC, que comenzó tras esta cita, y la que tuvo por la tarde con Sí Podemos. Con ese texto conjunto, estas formaciones volverán a trabajar en unos días con la meta de alcanzar un acuerdo definitivo.

No obstante, y ante las preguntas de los medios, Curbelo dejó claro que todo sigue abierto, que se reunirá también con CC y que le guía "el bien general de Canarias", la mejora de la calidad de vida, priorizar la atención a las personas "mas vulnerables" y "el pragmatismo", con lo que no cierra la opción de un pacto alternativo, si bien la sensación generalizada en la delegación de ASG ayer es que se habían "sentado bien las bases para un acuerdo con el PSOE".

Preguntado por si tendría problemas o no con un gobierno compartido con Podemos, dijo que hay cuestiones que le acercan y otras que le alejan de esa formación, pero quiso ejemplificar su predisposición con la charla que tuvo el día anterior en un entierro en San Sebastián de La Gomera. Según explicó, el hijo de la persona fallecida que enterraban le dijo que, si bien le había votado, de no haber apostado por ASG su padre lo habría hecho por Podemos por el acento que pone en los más vulnerables.

Por su parte, Franquis (PSOE) se mostró muy confiado en que haya acuerdo y, si bien fue menos concreto, sí admitió que la ley de Islas Verdes no se tocará, al tiempo que puso más énfasis en cómo comparten medidas para una intensa agenda social que incluya una renta básica ciudadana.

Tras afirmar que la reunión había sido "positiva y había ido bien", el diputado intensificó el adjetivo y dijo que se había desarrollado "muy bien". Por eso, se mostró esperanzado en que "se pueda alcanzar un acuerdo en unos días para el Gobierno". "Hemos coincidido en la visión de Canarias y nos ha sorprendido que la inmensa mayoría de las propuestas tenían que ver con las Islas", recalcó. A su juicio, el PSOE y ASG "tiene la misma forma de concebir Canarias. Creemos que otra Canarias es posible a partir de esta cita y estamos plenamente satisfechos". Según explicó, elaborarán un documento base con lo hablado con ASG, pero también con NC y Sí Podemos Canarias para trabajar en los próximos días por ese pacto.

Un gobierno "exigente pero amable con Madrid"

Como Curbelo, Franquis considera que, con la reunión, el PSOE y ASG avanzaron bastante porque "coincidimos en que se necesita un gobierno que piense en la gente, que priorice la sanidad, educación y dependencia y en una comunidad incorporada a un proyecto de una España plural y diversa, exigente respecto a lo que toca a Canarias, pero leal y amable". El diputado reiteró ese "necesario" cambio sobre la relación sobre el Gobierno central. Además, insistió no solo en que "compartimos visión, sino proyecto y trayectoria con lo que ha sido el PSOE en la historia de Canarias. Estoy convencido de que se ha dado un paso muy importante hacia un cambio que es irrenunciable y que votaron los canarios el 26 de mayo, ya que 1,2 millones apoyaron a las fuerzas que apostaban por él". En su opinión, se necesita un gobierno "fuerte", preocupado por las infraestructuras, pero, sobre todo, "por la agenda social". Sobre la ley de Islas Verdes, están dispuestos a no cambiarla, aunque deben analizarlo con el resto, al tiempo que concentró el sistema electoral en la nueva ley a aprobar, si bien cree que, con el cambio introducido, el Parlamento se parece más a la Canarias real.