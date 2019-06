Coalición mantiene como candidato a Clavijo pese a las dudas de Cs

"Nuestro candidato y el que se presentó a las elecciones es Fernando Clavijo y punto", sentenció ayer José Miguel Barragán, secretario general de Coalición Canaria (CC). De este modo matizó por la tarde el comentario que había realizado por la mañana tras reunirse con el presidente del PP de Canarias, Asier Antona, en un primer encuentro oficial con los populares para negociar posibles acuerdos tanto en el Gobierno como en cabildos y ayuntamientos donde pueden sumar mayoría. José Miguel Barragán aseguró tras la cita con Antona que CC "está negociando un pacto en el que pueda estar Ciudadanos" y cualquier condición que ponga la formación naranja "será estudiada", en referencia al freno que ha puesto a apoyar a un candidato que esté investigado, como ocurre con Fernando Clavijo con el caso Grúas.

CC espera una respuesta de la cúpula de Cs en estos días después de la reunión que Clavijo y Barragán mantuvieron el martes en Madrid con José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, en la que le explicaron la situación del caso Grúas, donde el presidente canario proclama no solo su inocencia sino que es una denuncia política de NC y Podemos. Asimismo, también hablaron en clave política, en el sentido de si la formación de Albert Rivera en las Islas prefiere quedarse en la oposición y propiciar, con ello, un gobierno del PSOE, NC y Podemos, o entrar a formar parte de un ejecutivo con CC, PP y la Agrupación Socialista Gomera (ASG).

A juicio de los nacionalistas, la disyuntiva es evidente y más aún cuando Ciudadanos ha puesto como línea roja para apoyar al?PSOE en Canarias que la formación morada esté en el Gobierno regional. Según Barragán "es una buena noticia" que Cs actúe con prudencia, en relación a las declaraciones de Albert Rivera el pasado jueves sobre que aún no tienen una decisión tomada respecto a si respaldarán o no a Clavijo para revalidar la Presidencia. "Me quedo con lo que ha dicho Albert Rivera", recalcó Barragán.

Según CC, la clave del pacto de centro derecha se encuentra en lo que decida Ciudadanos porque, a su juicio, el gomero Casimiro Curbelo está más por la labor de apoyar a una alianza con Coalición, como lo ha hecho en la legislatura que finaliza, que a un ejecutivo del PSOE que tenga que contar con Podemos y Nueva Canarias. Y también cree que el acuerdo con el PP está avanzado. Los nacionalistas (con 20 escaños) sumarían con el PP (11), Ciudadanos (2) y ASG (3) la mayoría para gobernar.

Con estos antecedentes y tras la reunión de ayer con Antona, Barragán expresó por la mañana que el partido no se plantea otro candidato a la Presidencia distinto a Fernando Clavijo si Cs mantiene sus dudas por estar investigado. "No estamos en ese escenario", pero "en un supuesto caso de que llegáramos a él, lo valoraríamos y se reuniría al partido para tomar una decisión colegiada", declaró a los periodistas y en una nota de prensa remitida por la propia formación.

Barragán suavizó esta aseveración poco después, dada la delicada situación de las negociaciones, y remitía otro comunicado en el que aseguraba: "Descartamos otro candidato a la Presidencia de Canarias que no sea Fernando Clavijo". "Cualquier condición que ponga Ciudadanos será estudiada. Pero nuestro candidato, como he reiterado en varias ocasiones, es Fernando Clavijo, que fue quien se presentó a las elecciones como candidato de CC-PNC a la Presidencia de Canarias", enfatizó Barragán.

Tras el encuentro con el PP, el secretario general de CC afirmó que las negociaciones "siguen abiertas" y que no ve que la izquierda parlamentaria se haya puesto de acuerdo, e hizo hincapié en que está a la espera de "confirmar si Cs mantiene esa línea roja o la modifica", en referencia a la situación judicial de Clavijo. Antona y Barragán hablaron además de la posibilidad de entenderse en algunos cabildos, como en el de Tenerife, La Palma o Lanzarote, pero se están estudiando todas las opciones, apuntó el nacionalista.

Los patrimonios de Máñez y González Taño

En la edición de ayer de El Día se publicó por error que Elena Máñez, diputada nacional del PSOE, percibía un salario anual de 256.534, cuando en realidad la cantidad que recibe la ex subdelegada del Gobierno en Canarias es de 56.534 euros. En esa misma información se mencionó que la dirigente socialista tiene una vivienda y un garaje en Las Palmas de Gran Canaria. Asimismo, Máñez tiene declarado unos ahorros de 13.694 euros y un préstamo hipotecario de 115.205 euros. Igualmente, en esa página se produjo un error al asignar uno de los nombres que aparecían en la relación de los 15 diputados nacionales canarios. Y es que la imagen de María Guadalupe González Taño (CC-PNC), segunda representante de la formación nacionalista en el Congreso de los Diputados de Madrid, no se correspondía con un pie que hacía referencia al socialista Luc André Diouf, quien declaró tener una casa y una finca en Senegal. González Taño, por su parte, admitió tener dos pisos, un salario 50.767 euros y 37.643 euros ahorrados.