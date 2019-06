Antona se ve "presidente" en un pacto de centro derecha

Asier Antona cree que tiene posibilidades de ser "presidente" del Gobierno, con sus once diputados, de los 70 del Parlamento canario. Cuestión de aritmética y de que los hados se conjuren de modo que se convierta en la alternativa de un pacto de centro derecha, si Ciudadanos veta a Fernando Clavijo (CC) -con 20 escaños- por estar investigado.?Entonces el líder del PP estima que podría ser el recambio con el apoyo, lógicamente, de los gomeros, y si ningún otro miembro de CC se postulara para sustituir al actual candidato, cuestión harto improbable. Según las cábalas de Antona, existen cinco posibilidades de pacto dada la mayoría parlamentaria -sumar 36 escaños- y ya no solo se ve "como vicepresidente" sino incluso "como presidente" de ese gobierno de centro derecha aunque también podría ocupar plaza en otro ejecutivo con el PSOE.

Eso expuso ayer tras un día en el que se despertó con la noticia -dada por fuentes nacionales de su partido- relativa a que el PP descarta un pacto con el PSOE en el Gobierno canario, una información que se difundió justo el día en que Antona empezaba las negociaciones formales con el secretario general de Coalición?Canaria (CC), José Miguel Barragán. Al parecer, Antona llegó al encuentro malhumorado y prefirió no hacer declaraciones con Barragán tras la cita entre ambos en un hotel de la capital grancanaria, sino en la sede de su partido. Estaba molesto porque siempre ha manifestado que Pablo Casado le ha dado autonomía para negociar el Ejecutivo regional. Por ello, al verse en cierto modo desautorizado insistió en que, tras hablar ayer con Génova, sigue libre para llegar a cualquier alianza en el Gobierno, tanto con el PSOE como con CC. "Vamos a seguir negociando con todos, no he puesto líneas rojas ni con el PSOE ni con Coalición", afirmó rotundo.