El PP de Canarias dice ahora que mantiene todas las posibilidades de pacto, incluido el PSOE

El PP de Canarias ha asegurado este viernes que mantiene abierta la posibilidad de llegar a un posible acuerdo de gobierno en el archipiélago con todos los partidos con representación en el Parlamento de Canarias, incluido el PSOE, y que no es partidario de alcanzar pactos en cascada.

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ha manifestado que "vamos a seguir negociando con todos, no he puesto líneas rojas ni con el PSOE ni con CC", y los populares canarios no descartan ningún escenario posible.

En esa línea, el PP tiene previsto reunirse el próximo lunes con el PSOE para abordar posibles acuerdos de gobernabilidad, y volverá a reunirse con CC si se plantea esa posibilidad tras el encuentro mantenido hoy entre nacionalistas y populares.

Antona ha insistido en que "el PP de Canarias tiene toda la autonomía y libertad para explorar acuerdos de gobierno" y cuenta el apoyo de la dirección nacional de su partido.