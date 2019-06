La dirección del PP descarta pactar con el PSOE en el Gobierno canario

Hoy comienza la negociación oficial entre Barragán y Antona

Mientras la dirección nacional de Ciudadanos no aclaró su postura sobre un posible pacto con Coalición Canaria, la cúpula del PP adoptó anoche una decisión determinante para el futuro Gobierno autonómico.

Desde Ferraz, sede nacional de los populares, se destacó un acuerdo con el PSOE en el Gobierno de Canarias, según informaron ayer fuentes de su Ejecutiva. En cambio, en cuanto a las negociaciones con Coalición Canaria, que se abren oficialmente hoy en Las Palmas de Gran Canaria, los populares no condicionarán su posible apoyo a Fernando Clavijo, candidato de CC a revalidar la Presidencia el Gobierno, a que las dos diputadas nacionalistas en el Congreso refrenden o no la investidura de Pedro Sánchez.

Coalición Canaria requiere de los votos del PP, Ciudadanos y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) para que Clavijo mantenga la Presidencia en las Islas, y el socialista Ángel Víctor Torres los de Nueva Canarias (NC), Podemos y también ASG o Ciudadanos, para arrebatarle al presidente en funciones el cargo y desbancar a CC después de 26 años al frente del Gobierno autónomo.

El acercamiento entre el PP y?Ciudadanos parece que está fructificando en distintas comunidades. Desde el PP nacional aseguran que la formación que lidera Albert Rivera no está planteando exigencias demasiado duras, sino que están siendo razonables. De hecho, el PP estudiará la condición planteada por el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, para pactar en Castilla y León, de que no sean alcaldes o presidentes de Diputación, desde este mismo mandato, sus candidatos que ya han ocupado el cargo durante ocho años. Según fuentes de la dirección del PP, esta es una petición "más lógica" que otras que ha planteado Ciudadanos en el pasado, como cuando exigió la expulsión de la senadora Pilar Barreiro para apoyar los presupuestos en Murcia o cuando reclamó la de Rita Barberá.

Aquellas condiciones fueron "para humillar", consideran desde el PP, mientras que las que ahora propone Ciudadanos para gobernar en coalición en cuatro comunidades y varias ciudades les parecen más razonables.

En las Islas, la candidata de Cs a la Presidencia, Vidina Espino, ha puesto como una línea roja de su partido para apoyar a un gobierno socialista que Podemos forme parte de él. También ve un freno en que Clavijo esté investigado. Por tanto, la decisión de Ciudadanos sigue en el aire al igual que la de la Agrupación Socialista Gomera, ambas fuerzas necesarias tanto para un ejecutivo de izquierda como de centro derecha.

Las negociaciones echan humo y mientras hoy se inicia la segunda ronda de contactos de la comisión negociadora del PSOE con ASG, Nueva Canarias y Podemos, esta vez en Santa de Tenerife, el secretario general de CC, José Miguel Barragán, hará lo propio con el presidente del PP, Asier Antona, en Las Palmas de Gran Canaria.

Antona ya ha manifestado su voluntad de gobernar en todas las instituciones que puedan, y aunque en un principio aseveró que tenía vía libre para negociar con el PSOE el Gobierno canario, la dirección nacional del partido parece haber zanjado esa posibilidad, aunque podrían caber otros pactos con los socialistas en los ámbitos insular y local.

De otro lado, los gomeros ya han puesto sobre la mesa del PSOE y de CC un documento en donde, entre otras cuestiones, plantean obtener cargos intermedios como la gerencia de Promotur, la dirección de Puertos Canarios o la dirección general de Presupuestos del Gobierno regional, aunque tampoco descartan una consejería. ASG quiere propiciar un pacto canario de solidaridad, y reclaman que se mantengan el Fdcan y la ley de Islas Verdes, se compense el sobrecoste de la doble insularidad y se mejoren las comunicaciones, un salario social o que se complementen desde el Gobierno regional las pensiones no contributivas.

Pendientes de Ciudadanos

Mientras, el líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, no ha cerrado la puerta a un apoyo al candidato de Coalición Canaria (CC) a revalidar la Presidencia del Gobierno, Fernando Clavijo. Tras reunirse con el Rey en Zarzuela, en el marco de la ronda de contactos del monarca con las distintas fuerzas parlamentarias, Rivera respondió al ser cuestionado por los periodistas sobre si respaldará o no a Clavijo como presidente con un: "No lo sabemos todavía".

El pasado martes Clavijo y el secretario general de CC, José Miguel Barragán, se reunieron en Madrid no solo para amarrar una posible alianza regional con el PP sino para propiciar un acercamiento con la cúpula de Ciudadanos y aclararles cuestiones sobre el caso Grúas , en el que Clavijo está en calidad de investigado, lo que supone un hándicap para un eventual apoyo de Cs al aspirante de CC.

La propia candidata de Ciudadanos a la Presidencia de Canarias, Vidina Espino, expresó el pasado miércoles tras una reunión con el socialista Ángel Víctor Torres - que está negociando con todas las fuerzas políticas convertirse en el nuevo presidente- que Cs tiene un decálogo en el que se recoge que "personas que están investigadas por la justicia no puedan ocupar cargos públicos". "No es nada personal contra el señor Clavijo", puntualizó. No obstante,?Ciudadanos también ha dicho que no apoyará un gobierno en el que esté Podemos, y Torres está negociando preferentemente con Nueva Canarias y Podemos, además de que necesita el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera (ASG). El socialista suma 34 votos con NC y Podemos de los 36 necesarios en el Parlamento canario para lograr la mayoría. Si obtiene los tres votos de ASG conseguiría ocupar la Presidencia, al igual que si lo respalda o se abstiene Cs, aunque esta formación pone como línea roja que Podemos esté en el Ejecutivo. A ASG tampoco le gusta que el partido de Pablo Iglesias llegue al Gobierno. CC y el PP suman 31 escaños. Con los dos de Cs y los tres de ASG los nacionalistas mantendrían la Presidencia.

El dirigente socialista espera que las conversaciones para un pacto regional fructifiquen con las fuerzas de izquierda. Ayer reunió a la comisión negociadora del?PSOE para que inicie hoy una segunda ronda de negociaciones con ASG,NC y Podemos y el lunes lo hará con Cs y el PP. Torres rechazó que el gomero Casimiro Curbelo haya puesto como condición para apoyarlo su vuelta al PSOE, aunque "hay cierta voluntad y querencia en hacerlo", expuso. Tampoco le ha pedido recobrar la triple paridad electoral aunque es cierto que se va a reformar la ley electoral y "existe una voluntad de que los territorios con menor población queden bien reflejados", afirmó Torres en un guiño a Curbelo.

El dirigente socialista aseveró que si hay un acuerdo progresista en el Gobierno canario, en el Cabildo grancanario se mantendrá este pacto y será Antonio Morales (NC) el presidente, pero si no se produce el acuerdo regional la situación puede cambiar y Luis Ibarra (PSOE) tendría opciones.

También desvinculó los acuerdos locales de la alianza en el Gobierno canario. Torres apostó por el cambio de CC en el Cabildo de Tenerife y en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña aunque sea con una alianza PSOE -PP.