Vox denuncia a una concejala de Canarias por fomentar el hembrismo en sus clases

Estaban leyendo un capítulo del popular libro 'El Cuento de la Criada' y de ahí surgió el argumento imaginario de plantear "lo contrario": ¿Qué pasaría si las mujeres dominasen el mundo? Este es el punto de partida en el que se apoyó Aurelia Vera, concejal del PSOE de Puerto del Rosario en Fuerteventura, y profesora de Lengua en el IES Santiado de Alcalá de la misma localidad, a sus alumnos de 4º de la ESO, de 14 y 15 años, para comenzar un debate. Parte de esa clase fue grabada por alguno de sus alumnos y su contenido fue presentado al Juzgado de Guardia de la misma localidad en forma de denuncia por Francisco de Asís Serrano Castro, diputado y presidente del Grupo Parlamentario VOX de Andalucia por "ser constitutivo de delitos de amenazas, coacciones, injurias, delito de odio y contra los sentimientos religiosos, perpetrado por funcionario público contra menores de edad", según se recoge de Okdiario , medio que informa sobre la concejal del PSOE en Canarias que dice a sus alumnos que "a los niños hay que castrarlos al nacer".

"Estoy asustada. A ver si al final voy a ser yo la que va a ser escarniada", expresa Aurelia Vera desde Badajoz, donde se encuentra ahora mismo realizando una actividad extraescolar. Ha apagado el móvil para centrarse en su trabajo porque la repercusión de la cuestionada clase "la está superando".

Ese día de colegio en concreto, según la grabación, hace referencia a la "castración selectiva" con el objetivo de controlar la fuerza física del hombre y conseguir así un poder matriarcal. "¿Salvar el planeta justificaría castrar al 25% de la población?" plantea la profesora. "Hacer que los hombres dejen de gobernar para que nos den el poder a nosotras", se escucha también en la grabación recogida por Okdiario.com .

"Si tú le cortas los huevos a los niños al nacer, no solo no van a poder tener hijos, sino que no van a desarrollar una serie de hormonas que no le van a dar fuerza física". Esta es una de las frases de Aurelia Vera que ha originado la polémica, pero que, según la profesora, está pronunciada en medio de un debate basado en el "imaginario" caso contrario a la ficción planteada por 'El Cuento de la Criada', en la que las mujeres sufren mutilaciones genitales. Es decir, que las mujeres dominasen el mundo a través de la "castración selectiva" del hombre.

"En la clase se plantearon un montón de preguntas y los chicos decían que ellos no permitirían que se les sometiese, por esa razón se habló de la mutilación de los genitales", explica la concejala del PSOE. "El debate se basaba en cómo la mujer podría tomar el poder. Era una recreación contraria en función del libro".

Aurelia Vera dice que siempre ha planteado en clase debates sobre la igualdad de género, así como otros temas y defiende esta praxis basándose en la Ley Educativa que expone la necesidad de inculcar en los estudiantes la capacidad reflexiva y crítica fundamentada en un texto argumentativo. "Mis alumnos tienen que rebatir los contenidos que planteo. Yo no doy mi verdad, expongo un tema para que ellos lleguen a sus propias conclusiones".

La profesora de Lengua asegura que no ha tenido nunca ninguna queja sobre sus prácticas, pero que entiende que haya padres que no les guste y que, por eso, algunos hayan pedido a sus hijos que graben sus clases a pesar de creer que eso "es denunciable".

El impacto mediático de sus palabras la tienen sorprendida y hasta el momento desconoce la denuncia puesta contra ella por parte de un parlamentario de Vox en Andalucía, según publica Okdiario.com , en la que Francisco Asís asegura que recibió las grabaciones por parte de padres preocupados a través de su página de Facebook y que antes de presentarlas ante el Juzgado solo se limitó a convertirlas al formato mp3.