CC prefiere otras elecciones a apoyar un acuerdo de Sánchez con Iglesias

CC verbalizó ayer en Madrid su preferencia por unas hipotéticas nuevas elecciones generales si vuelve a darse un bloqueo político en el Congreso como el de 2015, a apoyar o permitir con su abstención la investidura del socialista Pedro Sánchez si ello conlleva un Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos o incluso un acuerdo programático de estas formaciones para la nueva legislatura. La portavoz nacionalista, Ana Oramas, insistió tras su entrevista con el Rey en la ronda de contactos del monarca con los grupos parlamentarios iniciada ayer, que solo aceptaría respaldar a Sánchez en un escenario de Gobierno socialista en minoría sin acuerdos con la formación que lidera Pablo Iglesias ni con los independentistas catalanes, bien con el respaldo otras formaciones constitucionalistas, o en una dinámica de geometría variable en la que el futuro Ejecutivo fuera negociando cada semana los decretos o proyectos legislativos.

Oramas aseguró que CC no entra a valorar el hecho de que su posición pudiera derivar en un posible bloqueo político si Sánchez no logra la investidura ni siquiera en una segunda votación, donde no necesita mayoría absoluta sino sólo más votos a favor que en contra, ni que esa situación llevara a la necesidad de nuevas elecciones.

"Exterminio político"

La nacionalista canaria coloca en las demás formaciones políticas la responsabilidad de la investidura e insistió en que CC mantendrá su compromiso antes su electores de que nunca respaldarán las políticas económicas, financieras ni fiscales como las que defiende Podemos, formación a la que acusa además de haber deseado el "exterminio político" de los nacionalistas canarios en las Islas, y de insultar gravemente a sus dirigentes.

Cree por tanto que son el PP, Ciudadanos o Podemos los que sí están interesados en que no se repitan las elecciones permitan con su abstención la investidura de Sánchez, y asegura que "esa responsabilidad no es nuestra en ningún caso". "Los dos votos de CC no van ser en esta ocasión ni el diputado 176, ni el 175 ni el 173 para una investidura de Sánchez con Podemos. No hay ninguna razón que nos haga modificar esa posición", recalcó la diputada tinerfeña en referencia al hecho de que su voto y el de su compañera Guadalupe González Taño, pudieran determinar el resultado. Insistió en que "ni a España ni a Canarias le conviene un Gobierno del PSOE con Podemos", y recordó que la formación morada votó contra la reforma del REF canario en el Congreso, pero apoyó muy poco después un régimen especial para Baleares. Insistió en que CC solo tiene dos escaños, y que tanto en primera vuelta como en segunda son otras las formaciones que podrían permitir la investidura. "Si la consecuencia de su actitud es el bloqueo político y que haya que ir a nuevas elecciones, pues se va", afirmó remarcando en este sentido que son otros partidos los que tiene más que perder en ese caso.

La portavoz de CC trasladó al monarca, en la media hora justa que dura la audiencia en la Zarzuela, las prioridades de su formación para la nueva legislatura y las condiciones en que respaldaría cualquier candidato a la investidura, que además del veto a Podemos y los partidos independentistas como socios del futuro gobierno, implicaría el cumplimiento estricto del REF y el Estatuto de Canarias aprobados a finales de la pasada legislatura, una nueva financiación justa con Canarias, y el traspaso a las Islas de los fondos presupuestarios pendientes. Pero incluso con estas materias sobre la mesa en una hipotética negociación con Sánchez, no pasarían por alto que ese Gobierno estuviera atado de una u otra manera a la formación morada o a los secesionistas. En todo caso, aseguró que los nacionalistas están dispuestos a hacer "tabla rasa" respecto del "incumplimiento" de Sánchez con el REF y el Estatuto y de los compromisos presupuestarios, y a cerrar pactos de gobierno y de legislatura con el PSOE sin acuerdos con morados y secesionistas. "Haya hecho lo que haya hecho en el último año en Canarias, estamos dispuestos a apoyar un gobierno en minoría con acuerdos de legislatura o acuerdos puntuales o que vayamos negociando semana a semana", afirmó la diputada tinerfeña contando en ese caso con la abstención de otras fuerzas políticas en una votación en la que CC no determinaría la investidura.

Desvinculación de pactos

Oramas aseguró además que la posición de CC en Madrid está "completamente desvinculada" del proceso de negociación de pactos en Canarias, dando por hecho, en ese sentido, que no hay posibilidad de ningún acuerdo entre su formación y el PSOE. "El Gobierno de Canarias no depende de una negociación entre CC y los socialistas, porque o es un Gobierno de un signo o del otro. La decisión de quien gobierna en Canarias depende de otras fuerzas políticas, están abiertos todos los escenarios y no afecta a lo que nosotros hagamos en Madrid", explicó. "Lo que tenemos claro las dos diputadas en Madrid es que no hay ninguna opción a apoyar un Gobierno con Podemos ni de coalición ni programático, ni por apoyo ni por abstención, pero está todo abierto y con buena disposición a un Gobierno en minoría del PSOE ayudando a la gobernabilidad", insistió antes de recalcar que "hace falta coherencia y responsabilidad" respecto a los compromisos con los votantes.

En todo caso, dijo que no le preocupa quedarse en la oposición y que Coalición hará "una política activa como siempre hemos hecho", recordando que "hemos vivido con un Gobierno de mayoría absoluta del PP sin ningún acuerdo y con una participación y valoración política importantes". "A mí no preocupa el protagonismo de las diputadas de CC, sino que haya un Gobierno que cumpla con mi tierra y con temas importantes para el conjunto del país", afirmó.