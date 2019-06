Clavijo y Barragán ya negocian con la cúpula nacional de Ciudadanos

Coalición Canaria no ve a Casimiro Curbelo (ASG) en un pacto de izquierdas

Coalición Canaria intensifica sus contactos en Madrid para amarrar un pacto que le posibilite seguir al frente del Gobierno regional. El presidente del Gobierno en funciones, Fernando Clavijo, y el secretario general de la formación nacionalista, José Miguel Barragán, estuvieron ayer en la capital de España para avanzar en el acuerdo con los populares pero también para acercar posiciones con Ciudadanos (Cs), cuyos dos votos en el Parlamento canario son esenciales para conformar los 36 apoyos necesarios de la mayoría absoluta, junto al PP y a la Agrupación Socialista Gomera (ASG). Los dirigentes nacionalistas coincidieron ayer en la Villa y Corte con el líder del PP canario, Asier Antona.

"El PSOE no tiene un pacto cerrado porque ni Cs ni ASG están con los socialistas a día de hoy, por lo que mientras el escenario esté abierto nosotros seguimos con opciones de negociar", aseguran fuentes de Coalición Canaria. El principal esfuerzo de CC se centra en propiciar un acercamiento estratégico con la cúpula de Ciudadanos y para eso tanto Clavijo como Barragán estuvieron en Madrid para terminar de amarrar un pacto con el PP, pero también se vieron con dirigentes de la formación naranja: "Creemos que algunos de los temores y líneas rojas de Ciudadanos se pueden superar", añaden los nacionalistas. Coalición confía en que el cordón sanitario impuesto por Cs al PSOE se aplique también en Canarias y se avenga a un acuerdo con el PP y con CC, que es una formación nacionalista pero constitucionalista, una máxima que exige la formación de Rivera a sus socios.

Aclaraciones

En relación con el caso Grúas los nacionalistas quieren "aclararles las cosas" a los de Cs. Tras esta aproximación a la formación, están a espera de la reunión de hoy de la candidata de Cs, Vidina Espino, con el líder del PSOE, Ángel Víctor Torres, pero CC seguirá contactando con los dirigentes de Ciudadanos para cerrar un acuerdo.

Coalición no sólo confía en que Cs no pacte con el PSOE sino que tiene la garantía por parte de la dirección nacional del PP de que no habrá un pacto entre socialistas y populares, al menos en el ámbito autonómico, que es hoy por hoy el principal interés de los nacionalistas. Cosa distinta son los acuerdos en los cabildos y ayuntamientos, donde ya se están produciendo negociaciones cruzadas en diferentes corporaciones locales de uno u otro signo, porque mientras en Fuerteventura cuaja un acuerdo de izquierdas en el Cabildo, en La Palma avanzan los pactos PSOE-PP y como telón de fondo CC se está viendo descabalgada en varias corporaciones municipales de la isla bonita y de Tenerife.

Los nacionalistas consideran que a día de hoy la formación de Casimiro Curbelo, otra de las claves de este pacto, está más por un pacto CC-PP-Cs que por uno liderado por el PSOE con NC y Podemos. Las negociaciones formales acaban de iniciarse pero los nacionalistas siguen creyendo que todo está abierto y, por ello, los movimientos políticos seguirán en los próximos días.

En los ámbitos de CC se considera que Curbelo solo se apuntaría a respaldar un pacto con PSOE, NC y Podemos si se descartara totalmente la otra alternativa y ese escenario no es el actual, en el que cada formación está jugando sus bazas para inclinar la balanza.

Pese a las buenas palabras dichas por los dirigentes de los partidos que se entrevistaron el lunes con el candidato socialista Ángel Víctor Torres, el hecho es que hay varias cuestiones en las que NC y Podemos chocan frontalmente con la formación de Curbelo, entre ellas las leyes territoriales o el sistema electoral. Las formaciones de izquierda apuestan por reformar la Ley del Suelo aprobada por CC, PP y ASG y la ley de las islas verdes, cuya última reforma fue rechazada en el Parlamento autonómico por las formaciones de izquierda en las postrimerías de la pasada legislatura.