Torres ve más cerca la Presidencia tras iniciar la ronda de contactos

El socialista solamente excluye a Coalición Canaria de una posible alianza

Ángel Víctor Torres se ve con más posibilidades de ser investido presidente del?Ejecutivo regional después de abrir la primera ronda oficial de contactos con todas las formaciones. Tras una intensa mañana de reuniones con los líderes de todos los partidos a excepción de Ciudadanos (Cs), con el que se sentará en breve una vez designe su comisión negociadora, el candidato socialista a la Presidencia del Ejecutivo regional señaló que se dan las circunstancias para que una mayoría que apuesta por el cambio "cuaje". A partir de mañana, el equipo negociador del PSOE -integrado por el secretario regional de Organización, Jorge González; las vicesecretarias del Partido, Elena Máñez y Nira Fierro, que se alternarán; el secretario insular de Gran Canaria, Sebastián Franquis; la secretaria insular de Lanzarote, Dolores Corujo, y el vicesecretario del PSOE de Tenerife, Aarón Afonso- iniciará las conversaciones con las diferentes fuerzas. Además de NC, Podemos,?ASG y Cs, Torres también incluye dentro de un posible pacto al PP. La única formación que se descuelga de una hipotética alianza con los socialistas es Coalición?Canaria (CC), que no tira la toalla porque aún considera que el escenario político está "abierto" y es factible alcanzar la suma de 36 escaños a su favor, la cifra que marca la mayoría absoluta en el nuevo Parlamento de 70 diputados.

Pese a las líneas rojas que marca cada partido para entrar a formar parte de un acuerdo multilateral liderado por el PSOE, Torres se mostró optimista y convencido de que será el próximo presidente de Canarias. "No serán días sencillos", reconoció el líder socialista, que subrayó que cuenta con el aval y respaldo de Ferraz para lograr un cambio político en el Archipiélago.

Partido Popular (PP). El presidente del PP en Canarias, Asier Antona, fue el primero en acudir a la cita con?Torres. Tras una hora de reunión, el dirigente popular sostuvo que el PP, como "partido de Gobierno", tiene "predisposición" a generar estabilidad, por lo que no cerró la puerta a pactar con los socialistas. Aunque reconoció que hay cuestiones programáticas que separan a una formación de la otra, Antona hizo hincapié en que hay que dejar los intereses partidistas de lado para defender el interés de Canarias.

El presidente del?PP canario tampoco cerró la puerta a sentarse con otras formaciones. Según recalcó, su actitud va a ser de "diálogo" y "entendimiento" con todos los partidos. Respecto a posibles pactos en cascada, Antona fue tajante. "Nunca han tenido buenos resultados", esgrimió, por lo que descartó que una hipotética alianza para formar Gobierno a nivel regional afecte, en el caso de su partido, a las negociaciones para llegar a otro tipo de acuerdos en otras instituciones.

Agrupación Socialista Gomera (ASG). Los tres escaños que la ASG logró en las urnas el pasado 26 de mayo son determinantes tanto para el bloque progresista como para el conservador. Melodie Mendoza, diputada electa, subrayó que hay dos exigencias a las que su partido no va a renunciar: a la creación de un grupo parlamentario propio con tres parlamentarios y a que no se modifique la ley de islas verdes. "Todos tenemos que ceder para llegar a acuerdos", apuntilló. Mendoza, que indicó que existen "las mimas opciones" de que ASG apoye un Gobierno liderado por el PSOE como otro encabezado por CC, también sostuvo que su formación no veta a ningún partido. "Es verdad que hemos dicho que no nos gustaría apoyar a un?Gobierno en el que forme parte Podemos, pero también entendemos que tenemos que dejar a un lado los intereses partidistas", recalcó.

La parlamentaria acudió a la reunión con Torres porque el secretario general de ASG, Casimiro Curbelo, estaba en Andalucía. Curbelo aseguró que es "progresista", pero que buscará "un hueco" para trabajar con quienes mejores proposiciones hagan para La Gomera y para Canarias. El líder de ASG indicó que tiene preparado un "conjunto de propuestas programáticas" vinculadas a la renta ciudadana básica y a los servicios básicos que presentarán en la fase de negociación tanto al PSOE como a CC si le convoca.

Podemos. Un pacto de cambio y no de "recambio". La secretaria regional de Podemos, Noemí?Santana, fue contundente al pronunciarse sobre la posibilidad de que socialistas y populares lleguen a un acuerdo:?"No nos parece que una alianza de PSOE y PP suponga un cambio de las políticas".

Santana, que apuesta por una alianza entre PSOE, NC, Podemos y?ASG, reiteró la predisposición de su partido a quedarse fuera del Gobierno canario si alguna formación así lo pidiera con tal de desalojar a CC de la Presidencia.?Ahora bien, subrayó que su primera opción es que todos los partidos que suscriban un acuerdo para formar Gobierno tengan presencia en el Ejecutivo para ganar estabilidad. En cualquier caso, enfatizó que no hay "ningún tipo de veto" por parte de las fuerzas "con las que se puede dar un pacto de progreso". Respecto a las exigencias de ASG de que no se toque la ley de islas verdes y que se modifique el reglamento del Parlamento para que se pueda formar grupo propio con tres diputados, Santana respondió que hay que sentarse a dialogar. "Hablando se entiende la gente", indicó.

Nueva Canarias. El presidente de NC, Román Rodríguez, también considera que hay un "espacio razonablemente coherente" en el bloque progresista para amarrar un pacto que se puede complementar con ASG y Cs. Eso sí, vincula su apoyo a Torres a que el PSOE no lidere una moción de censura contra Antonio Morales en el Cabildo de Gran Canaria. "Es profundamente incoherente. No se sustenta en programas, solo en subjetividades o en otro tipo de intereses", puntualizó. En caso de que este escenario se produjera, Rodríguez indicó que tendría que convocar a la Ejecutiva nacional para revisar su apoyo al PSOE a nivel regional. Torres consideró, por su parte, que las negociaciones sobre las posibles alianzas en el Cabildo grancanario van a llegar "a buen puerto".

Alcanzar un "programa de encuentro" en el periodo de negociaciones también es fundamental para el líder de NC.?Rodríguez advirtió que no solo es necesario un cambio político, sino también "un cambio de políticas".?Bajo su punto de vista, resulta imprescindible establecer un modelo de desarrollo sostenible y revisar tanto la ley del suelo como el Fdcan por ser un "fracaso".

Coalición Canaria. "Un acuerdo con el PSOE no es nuestra primera opción de Gobierno. Creemos que todavía está el escenario abierto y vamos a explorar si es posible sumar 36 escaños de forma distinta", señaló ayer José Miguel Barragán, secretario de CC. Los nacionalistas no tiran aún la toalla y centran su esfuerzo en lograr un pacto con PP,?ASG y Cs. Barragán expuso que el lunes de la semana pasada inició una "fase de exploración" para tantear las posibilidades con las que cuenta CC para formar Gobierno. Cs ha insistido en varias ocasiones en que no apoyará la investidura de Clavijo porque una de sus máximas es dar la espalda a candidatos que están investigados por casos de corrupción. Pese a ello, CC mantiene esa vía, a la espera de lo que decida la formación naranja, porque considera que el escenario aún está "abierto".