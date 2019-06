NC fuerza al PSOE a vincular el pacto al Cabildo y sus consistorios

Que los principales partidos canarios afirmen que ya no hay pactos en cascada no significa que en las negociaciones se continúe vinculando lo que pase en el Gobierno regional con la configuración y las alianzas en otras instituciones, caso de cabildos y ayuntamientos. Ayer el secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres, habló con sus interlocutores de las diferentes formaciones de los posibles acuerdos para el gobernabilidad del Archipiélago, pero también salieron a colación los pactos en las corporaciones locales que pueden allanar el camino o no para que los socialistas alcancen la Presidencia del Ejecutivo autonómico.

Uno de los partidos que pone especial hincapié en este asunto es Nueva Canarias (NC), que se juega unas cuantas instituciones que le continúen dando una cierta visibilidad política. El presidente de la formación, Román Rodríguez, mandatado por al ejecutiva de su partido para negociar todos los pactos, se lo dejó bien claro ayer al candidato socialista: si hay visos de que Antonio Morales va a ser desalojado de la presidencia del Cabildo de Gran Canaria por el PSOE poco más habrá que negociar en la Comunidad Autónoma. Pero también los nacionalistas quieren compromisos de los socialistas en varios ayuntamientos de Gran Canaria donde gobiernan o quieren entrar a formar parte del grupo de gobierno junto a los socialistas, caso de Telde, Santa Lucía, Ingenio, Arucas, San Bartolomé de Tirajana, Teror o Firgas.

Rodríguez ha asumido un papel relevante en la negociación de un pacto de izquierdas que respalde al PSOE en el Parlamento, uniendo a Podemos y a la Agrupación Socialista Gomera (ASG) de Casimiro Curbelo en torno a un acuerdo común.

Pero nadie da duros a cuatro pesetas y NC pondrá sus cinco diputados en la Cámara para un pacto de gobierno siempre y cuando los socialistas les garanticen la estabilidad en el Cabildo de Gran Canaria, pero también en dos municipios emblemáticos para los socialistas como son Telde y Santa Lucía de Tirajana, este último en serio riesgo si el PSOE no se aviene a mantener el acuerdo para que Dunia González continúe al frente de la Alcaldía.

Los nacionalistas también son decisivos para gobernar o cambiar el rumbo de Ingenio, Arucas y San Bartolomé de Tirajana para que los socialistas gobiernen o lleguen a la Alcaldía.

La sintonía entre Torres y Rodríguez ayer era evidente y desde el 26M los contactos personales y telefónicos se han sucedido, pero el líder socialista tendrá que hacer verdaderos encajes de bolillos para salvar las fracturas locales que, a día de hoy, ponen muy cuesta arriba que algunos de estos pactos se puedan alcanzar. Lo que sí que es innegociable para Nueva Canarias es el Cabildo grancanario y el presidente de la formación exige al PSOE que frene las apetencias de Luis Ibarra de censurar a Morales con el respaldo de otras formaciones como el PP. Los nacionalistas tampoco están dispuestos a perder Santa Lucía de Tirajana, lo que está provocando también disensiones internas en algunos partidos del municipio, entre ellos el propio PSOE.

Todo estos detalles y flecos se comenzarán a concretar en los próximos días, cuando ya se reúnan las comisiones negociadoras de los partidos que pondrán sobre la mesa las principales cuestiones programáticas, pero también las vinculaciones con otras instituciones. En este escenario también el PP y Coalición Canaria tienen mucho que decir ya que los pactos o rupturas entre ambas formaciones pueden determinar el futuro de varias corporaciones en Canarias, tanto cabildos como ayuntamientos.

El primer hito que tendrán que salvar los negociadores es el de los ayuntamientos, primeras instituciones que se constituyen el día 15, es decir en menos de dos semanas. Una semana después, el 22, se constituyen los cabildos insulares y a la semana siguiente, el 25 o 26, el nuevo Parlamento. En este último caso es la constitución de la Cámara regional y será a partir de entonces cuando su presidente o presidenta inicie la ronda de consultas con los grupos parlamentarios para designar un candidato que concurra a la investidura.

La que estaba ayer totalmente predispuesta a un pacto de progreso es la dirigente de Podemos, Noemí Santana. La formación morada no pone "vetos" ni "líneas rojas" a ASG a pesar de que su líder, Casimiro Curbelo, no quiere a Podemos dentro de un gobierno presidido por los socialistas. Es más, Santana apela al pasado socialista del líder gomero para que se avenga a realizar el cambio de ciclo político que propugna la formación morada.

Tampoco ve Podemos obstáculos insalvables en las presuntas irregularidades en la gestión de Torres en el Cabildo grancanario o que la formación gomera ponga como una línea roja no tocar la llamada ley de las islas verdes, norma a cuya reforma se opuso Podemos con rotundidad en el Parlamento. Para Santana no hay todavía nada concreto sobre las presuntas anomalías en la gestión del candidato socialista que, según sus palabras, "está tranquilo". Sobre otras cuestiones más de fondo y programa la dirigente de Podemos las despacha con un "hablando se entiende la gente". Podemos tendrá en su comisión negociadora a la propia Noemí Santana, junto a Juan Márquez, Pino Sánchez y un dirigente de Sí se puede.

Ayer faltó un actor en las entrevistas que mantuvo Ángel Víctor Torres con las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Ciudadanos (Cs) estaba en Madrid decidiendo la estrategia de sus negociaciones con el resto de partidos en comunidades autónomas y ayuntamientos, por lo que no envió ningún representante a intercambiar impresiones con el candidato socialista. La cuestión estará en saber si en Canarias la formación naranja aplicará la misma regla para que el resto del país, es decir, el socio preferente es el PP y no el PSOE. Torres dijo ayer que esperará a hablar con Cs para iniciar las negociaciones formales con todos los partidos que quieren un "cambio" en las Islas, en las que incluye a la formación de Albert Rivera. Incluso el líder de NC, Román Rodríguez, quiere que Cs entre en el acuerdo mediante su voto a favor o abstención en el Parlamento de sus dos diputados en la investidura de Torres.