Rodríguez pide a Belén Allende su dimisión para reconciliar a AHI

El exsenador de la Agrupación Herreña de Independientes (AHI) y candidato de la formación a la Alcaldía de La Frontera en las elecciones del pasado domingo, Pablo Rodríguez, considera que la aún presidenta del Cabildo insular y máxima responsable del partido, Belén Allende, debe asumir ya las responsabilidades de los resultados de estos comicios, "que fueron francamente negativos". El joven político cree que Allende tiene que dejar su puesto en la Administración de la Isla y como máxima dirigente de AHI para propiciar una reconciliación con la Agrupación de Electores de El Hierro, una escisión del partido encabezada por el exdiputado regional David Cabrera, quien superó a su antigua formación con 4 consejeros insulares, los mismos que el PSOE (aunque menos votos) y uno más que la AHI.

Rodríguez, junto a otros 8 de los 27 integrantes del consejo político de AHI, expresó en la reunión del pasado lunes esta opinión. En declaraciones a este periódico, el exsenador sostiene que la decisión de Allende de posponer cualquier medida al mes de septiembre "es un claro error y un riesgo" porque antes se habrán constituido los ayuntamientos y el PSOE podría alcanzar un pacto con Cabrera que haga que se repartan las consejerías y sea tarde ya para propiciar una censura que devuelva el Cabildo a los que, hasta hace poco, compartían la casa común de AHI.

El candidato en La Frontera cree probado que las decisiones que adoptó el consejo político sobre los candidatos en las generales y las locales, especialmente sobre la figura de Cabrera, se han desvelado como claramente equivocadas y les han pasado factura el 26M. A su juicio, fue un error llevar a la asamblea de AHI los candidatos sin acordarlos antes o sin atender al parecer de los 1.500 afiliados y, por eso, se propició una escisión que, con el apoyo de fundadores claves, como Tomás Padrón, ha resultado profundamente perjudicial para AHI.

Rodríguez cree que la reconciliación solo depende de la marcha de Allende y, por eso, pide que reconsidere su decisión sobre esperar a septiembre y la posibilidad de seguir liderando el partido. También dice que AHI debe replantearse cumplir la decisión de la asamblea de 2016 de romper el acuerdo con CC y, en tal caso, renegociarlo, aunque no cree que eso haya sido tan determinante en los resultados del domingo. Los fundadores críticos y otros militantes se quejan, sobre todo, del alejamiento de AHI de los principios constituyentes y de la pérdida de la antigua autonomía, tomando a ASG como ejemplo a seguir.

Por su parte, Cabrera confirma a El Día que, "como ya dijimos en campaña, la marcha de Allende es lo que pedimos para ese acuerdo con AHI", toda vez que admite que su forma de llevar el partido ha sido clave para explicar lo ocurrido. No obstante, reconoce que no descartan un posible acuerdo con el PSOE si esa renuncia no se produce a tiempo ante la posibilidad de compartir gobierno.

Este periódico intentó, sin éxito, obtener la versión de Allende y CC.

El PSOE insular no descarta pactos con nadie

El líder del PSOE en El Hierro y presidente electo del Cabildo, Alpidio Armas, asegura a El Día que no descartan ningún pacto en la Administración insular, "ni siquiera con AHI". Aunque sus diferencias con Allende son manifiestas y se agudizaron cuando pactó con el PP de 2011 a 2015, frente a las tesis de la regional y el acuerdo general con CC, Armas afirma que han sido "básicamente políticas y no personales". Además, llama la atención sobre el hecho de que, "si se leen los programas, hay pocas diferencias entre todos en los asuntos básicos, como la mejora de las comunicaciones". Por eso, y como hace también con los dos ayuntamientos sin mayorías absolutas, dice que todo es posible, recalcando también su buena relación con Cabrera.

Panorama abierto en Valverde y La Frontera

La única corporación herreña con mayoría absoluta fue, como en 2015, la de El Pinar, donde volvió a ganar con holgura el PSOE, aunque bajó un punto (del 48 al 47%). En Valverde, los socialistas subieron 5 puntos y pasaron de 2 a 4 concejales, mientras AHI bajó de 5 a 3, el PP perdió un acta y se quedó en dos y NC entró con otras dos. Es muy probable que los socialistas gobiernen con NC, aunque todo queda abierto y cabe también la opción de PSOE-PP o, incluso, PSOE-AHI, aunque esto iría contra la tradición. No obstante, puede influir el Cabildo y también lo que pase en La Frontera, donde el PSOE subió de 3 a 5, le vale con su socio en la censura de 2016 (UF, 2), con el edil del PP o, incluso, con los 3 de AHI, aunque también caben otras opciones.