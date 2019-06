CC hablará con el PSOE, aunque su pacto prioritario es con PP, ASG y Cs

Coalición Canaria hablará con el?PSOE sobre el futuro Gobierno regional aunque "no es la opción favorita, ni CC la de ellos". Mañana se sentarán a departir sobre el Ejecutivo canario, explicó ayer el secretario general de los nacionalistas, José Miguel Barragán, quien precisó que su pacto prioritario es con el PP, la Agrupación?Socialista Gomera (ASG)y Ciudadanos, con los que sumarían los 36 votos necesarios para mantener a Fernando Clavijo en la Presidencia del Gobierno. El PSOE también requiere a ASG o a Ciudadanos para, junto con NC y Podemos, desbancar a los nacionalistas tras 26 años en el poder regional y que ocupe el puesto el socialista Ángel Víctor Torres.

Ayer se reunió el Consejo Político Nacional de CC que autorizó al partido a iniciar negociaciones para explorar las posibilidades de estar en el próximo Gobierno de Canarias, una vez constatado que "no hay garantías" de éxito para el pretendido acuerdo de gobierno de las fuerzas de izquierda que el PSOE pretende liderar.

En un primer análisis de los resultados obtenidos en los últimos comicios, en los que todos estaban contra CC y ante los que "la ola ganadora del PSOE también llegó a Canarias", los nacionalistas valoran positivamente los apoyos de los votantes. No sólo han resistido, sino que han ganado en porcentaje de votos, expuso Barragán.

El secretario general del PSOE en las Islas, Ángel Víctor Torres, le ha emplazado mañana al mediodía el marco de la ronda negociadora que los socialistas inician de cara a la conformación de un gobierno regional que aspiran a presidir. A juicio de Barragán, la suma de escaños de la banda de la izquierda que lidera el PSOE no da para asegurar una mayoría absoluta, que se obtendría en el nuevo escenario parlamentario con 36 diputados, por lo que CC "explorará si existen otras alternativas"..

"Nosotros nos vamos a sentar con el PSOE y esperamos que todos los partidos también lo hagan con nosotros cuando hagamos esas consultas", recalcó Barragán. En su opinión, "hay otros escenarios abiertos", en los que CC está dispuesto a hablar.

El dirigente de CC advierte que aún es pronto y "se está en una fase muy primaria de las negociaciones, donde lo que se dice el lunes a lo mejor se cambia el miércoles".

También dejó claro que el gobierno que pretende negociar Coalición Canaria estaría presidido por Fernando Clavijo. "Otra cosa es que se puedan configurar escenarios distintos fruto de la negociación. Si eso fuera así, ya los valoraremos", recalcó. Un pacto entre el PSOE y CC, que sumaría mayoría, dejaría a Clavijo fuera de la Presidencia al tener el PSOE 25 diputados frente a los 20 de CC, que obtendría la Vicepresidencia.

José Miguel Barragán señala que los tiempos de cara a la conclusión de estas negociaciones gubernamentales estarán tasados por la fecha de constitución del nuevo Parlamento canario, que se está barajando que sea el 25 y el 26 de junio.

Coalición Canaria no descarta a NC en un eventual pacto con el PP. Y al tiempo que subraya que la opción favorita de CC para cerrar un acuerdo de gobierno no es la del PSOE, como ocurre a la inversa, Barragán asevera que los nacionalistas "no se ven en una mesa de trabajo de un Consejo de Gobierno llegando a acuerdos de Podemos, que ha basado toda su campaña electoral en echar a CC". Recuerda que la formación morada "tenía siete diputados y ahora tiene cuatro", destacando los malos resultados que le ha dado al partido de Pablo Iglesias esa estrategia de oposición frontal a la coalición nacionalista.

En cuanto a los resultados, Barragán destaca la mejoría en votos y en porcentaje, por lo que en su partido "hay una relativa satisfacción" si bien en la parte local se ha perdido representación.

Resalta asimismo la incorporación de casi 70 nuevos cargos públicos que "son jóvenes, completamente nuevos". El Consejo Político Nacional de CC llegó ayer a la conclusión que "la marca, que lleva muchos años gobernado y se había resentido, afortunadamente vuelve a recuperarse". "Hemos cambiado la tendencia, no se pierden votos sino que estamos en una fase de recuperación del proyecto de CC-PNC", enfatizó.

Según Barragán, su formación ya ha mantenido contactos con el resto de fuerzas políticas desde el pasado lunes, el día después de las elecciones autonómicas. El PP ya ha manifestado su voluntad de dar estabilidad en todas las instituciones que pueda y ve a CC como un socio posible aunque no ha puesto líneas rojas, incluso ni para un pacto con el?PSOE. CC y PP sumarían 31 votos, por lo que requieren de los dos de Ciudadanos, que está a expensas de lo que decida su partido en Madrid, si bien Albert Rivera está apostando por entrar en los gobiernos autonómicos.