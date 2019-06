El PSOE canario y Ferraz cierran filas en torno a Ángel Víctor Torres

Nueva Canarias, Podemos y Ciudadanos no se pronuncian

El PSOE ha ordenado cerrar filas para que el caso Gran Canaria Arena, fruto de una denuncia de Fernando Bañolas (CC) contra Ángel Víctor Torres que ya ha dado lugar a la apertura de diligencias previas, no arruine sus posibilidades de liderar el próximo Gobierno autonómico.

Ni en Ferraz ni en la cúpula regional tienen duda alguna sobre el secretario general del partido en las Islas. Es más, ni siquiera entre los dirigentes menos afectos a Torres, instalados mayoritariamente en las filas del PSOE de Tenerife, hubo ayer voces que aprovecharan la apertura de diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria para pasar factura al líder socialista. El argumento unánime es que el presunto delito de malversación por el que se investiga a Torres, relacionado con la gestión del pabellón Gran Canaria Arena y sus anexos en la Ciudad Deportiva de Siete Palmas -gestión que según la denuncia pudo haber provocado que el Cabildo dejara de ingresar 660.229 euros-, es una confabulación, un "invento" para debilitar la figura política de Torres.

La denuncia de Bañolas "no tiene ninguna enjundia", explicaron fuentes de la Comisión Ejecutiva Federal del partido en conversación telefónica desde la misma calle Ferraz. La dirección federal está al tanto de la situación por la que atraviesa el secretario general del PSOE canario y dan por buenas sus explicaciones. A su juicio, ni siquiera hay caso por el que Ferraz deba preocuparse y, mucho menos, manifestarse. "Es muy evidente de lo que se trata", insistieron. Y si en la Federal no tienen dudas, tampoco las hay en el partido en Tenerife, donde los recelos estrictamente políticos que sigue sembrando el liderazgo del vicepresidente en funciones del Cabildo grancanario no se quiere mezclar con la denuncia de Bañolas. Desde la cúpula socialista tinerfeña incluso calificaron de "invento" los presuntos hechos denunciados por el nacionalista.

La estrategia compartida en los distintos niveles del PSOE es no fomentar duda alguna en torno a la figura de Torres, que en este sentido ha conseguido unir a su alrededor a un partido históricamente tendente a la desunión. No obstante, en las filas de la formación en el Archipiélago hay quienes están convencidos de que si no se hubieran ganado las elecciones del domingo, las voces críticas sí habrían aprovechado la denuncia de CC para debilitar al secretario general. Superada la cita con las urnas, la apertura de diligencias previas se ve con menos preocupación en espera de lo que ocurra con los pactos y, sobre todo, de si Torres es o no capaz de conducir su victoria en las elecciones hacia el liderazgo del Gobierno.

NC y Podemos, que han sido bastante beligerantes con Clavijo por su condición de investigado en el caso Grúas por la presunta comisión de tres delitos -tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos- no se pronunciaron ayer sobre la situación de Torres. Ambas formaciones, que apuestan por un pacto de progreso para desbancar a CC, siempre han sido contundentes contra Clavijo, a quien han acusado de dañar la imagen de la institución pública que representa por estar imputado. La formación morada ha ido más allá y le ha pedido, incluso, su dimisión por ese mismo motivo.

Ciudadanos (Cs) también optó por el silencio.?La diputada regional electa del partido liderado por Albert Rivera, Vidina Espino, ha señalado en numerosas ocasiones que no pactará con candidatos investigados en casos relacionados con corrupción. Fuentes del partido indicaron ayer que aún es "muy prematuro" para hacer valoraciones sobre el caso que afecta a Torres.

Asier Antona (PP) se ve como la vía de la regeneración

El?PP se postula como la única vía para la regeneración política de Canarias. La formación popular, después de conocer que el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha incoado diligencias previas para investigar la gestión del socialista Ángel Víctor Torres como presidente del Instituto Insular de Deportes en los últimos cuatro años, considera que es la mejor opción para presidir Canarias porque su candidato no está imputado en ninguna causa.

Los resultados de las votaciones situaron a Ángel Víctor Torres (PSOE) como el candidato mejor posicionado para formar una mayoría alternativa a CC, pero no cerraron la puerta a que Fernando Clavijo buscase apoyos para poder repetir al frente del Ejecutivo regional. El nacionalista está investigado en el denominado caso Grúas por la presunta comisión de tres delitos: tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y prevaricación. Ahora se suman las diligencias previas abiertas por el uso del pabellón del Gran Canaria Arena y sus anexos en la ciudad deportiva de Siete Palmas después de que fuera admitida a trámite la denuncia que Fernando Bañolas, consejero en funciones de CC en el?Cabildo grancanario, presentó contra Torres.

Ante este nuevo escenario, el PP considera que Asier Antona es el mejor candidato para hacerse con la Presidencia del Gobierno canario porque no está imputado en ninguna causa judicial. Es, como el propio Antona apuntó, la "tercera vía" que está sobre la mesa.

El PSOE logró 25 escaños en los comicios autonómicos, cinco más que Coalición Canaria. La tercera opción más votada fue el?PP, que obtuvo once diputados, uno menos que hace cuatro años. Mucho se ha hablado esta semana de los posibles pactos entre las diferentes formaciones para formar Gobierno, pero siempre con Torres o Clavijo a la cabeza de las diferentes opciones.

El PP quiere entrar ahora en la pugna por la Presidencia, pero se mantiene cauto. Antona sostiene que con respecto a Torres mantendrá la "misma actitud" que con Clavijo, por lo que respetará "el procedimiento judicial y los tiempos de la Justicia".