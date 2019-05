Con olor y sabor a Canarias

Con una fiesta que huele y sabe a tradición. Así celebró ayer la capital tinerfeña el Día de Canarias. Quería hacerlo a lo grande y lo consiguió. Miles de personas, entre vecinos y visitantes, recorrieron el casco histórico de Santa Cruz para disfrutar de las numerosas actividades que se habían preparado para tal acontecimiento. Grupos folclóricos y actuaciones musicales; vacas, cabras y hasta buchones; dulces artesanales, almogrote, gofio y vino, entre otros manjares; artesanía; luchada; juegos y deportes tradicionales; y muchas ganas de presumir de canariedad.

"Este tipo de iniciativas son maravillosas, tanto para los niños, porque conocen y disfrutan de las tradiciones canarias, como para los mayores, para que no nos olvidemos de ellas. El Día de Canarias se merece contar con una celebración especial y Santa Cruz de Tenerife le da la importancia que se merece", señaló Vicky Hernández, vecina de El Sobradillo y una de las numerosas personas que asistieron ayer a la fiesta que preparó la capital.

Las más de 50 actividades con las que Santa Cruz celebró ayer el Día de Canarias tuvieron lugar en distintos puntos del centro de la ciudad, como la plaza de La Candelaria, plaza de la Iglesia de La Concepción, o alameda del Duque de Santa Elena. Los actos arrancaron a las once de la mañana y se prolongaron hasta pasadas las ocho de la noche. En la zona de la iglesia de La Concepción, por ejemplo, los asistentes disfrutaron de una exposición de ganado, perros de raza de presa canario y buchones. "Si no se hicieran este tipo de actos, muchos de nosotros no podríamos mantener el ganado. Por ello, es un placer estar aquí y damos las gracias porque quieran seguir contando con nosotros y con nuestros animales", apuntó Francisco Javier Hernández, que participó en la feria de ganado con tres de sus vacas.

Carlos Fuentes, vocal de la Federación de Colombicultura de Canarias y del Comité de Razas, celebró que en esta ocasión el Ayuntamiento de Santa Cruz también haya contado con los buchones. "Para nosotros es muy importante que la gente conozcan a nuestras aves, sobre todo teniendo en cuenta que estamos a punto de conseguir que la raza sea reconocida a nivel nacional. Nuestros buchones son especialistas en el seguimiento de la paloma perdida. Las enamoran en el vuelo y conseguir atraerlas hasta su lugar de origen", cuenta Fuentes.

En la plaza de España, distintos artesanos mostraron sus productos, como Isidora Dorta, que cada vez que es invitada trae hacia la capital sus dulces artesanales de Vilaflor. "Así da gusto celebrar el Día de Canarias. La gente de la Santa Cruz es la mejor de la Isla", comentó.

La plaza de La Candelaria acogió diferentes actuaciones, como la de Los Gofiones, grupo folclórico de Gran Canaria que no actúa en Santa Cruz desde hace 28 años, la de Los Sabandeños y la de Luis Morera. Y entre otros muchos actos, La Noria ofreció la Feria del Vino y Gastronomía, y la alameda disfrutó con el concurso de comidas típicas.