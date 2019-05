Lourdes Santana reclama más inversión en educación como motor de cambio

"La mayor inversión y apuesta que debe hacerse en Canarias es por la educación pública". La periodista Lourdes Santana, Premio Canarias de Comunicación, habló este jueves en nombre de todos los galardonados por el Día de Canarias y destacó la necesidad de poner en valor la educación pública y el acceso a la cultura y a la ciencia como "motor de cambio" de la sociedad de las Islas. Los tres premios Canarias tienen en común precisamente "nuestro ideal de una sociedad democrática donde todos podamos vivir en armonía y con igualdad de oportunidades y nuestra firme apuesta por la educación pública como motor de cambio", subrayó Santana.

La directora del Grupo Prisa en Canarias considera que la enseñanza "es el ascensor social que nos ha permitido tener acceso a la cultura, a la ciencia y, en el caso de las mujeres, romper las cadenas que supuso para nuestras madres la falta de independencia económica". La educación "abre los horizontes de nuestras mentes y nos reta a volar más alto y más lejos. Nos permite ser seres humanos plenos. Y realmente libres. Nos hace críticos y exigentes y nos da herramientas para luchar de manera efectiva, desde cada una de nuestras profesiones, para hacer realidad la sociedad en la que creemos y el mundo que deseamos".

Abandonar el individualismo, apostar por proyectos colectivos y activar los imanes de la empatía y la solidaridad son algunas de las claves para mejorar el mundo, resaltó la periodista isleña: "En el más pequeño pueblo de Canarias existe la misma preocupación por el cambio climático que en cualquier gran capital europea. Y todo ese milagro se ha conseguido gracias a la educación, a la nueva ciudadanía y al progreso social de una tierra maravillosa de la que formamos parte".

Como mujer, Lourdes Santana hizo una especial mención a las mujeres de ayer que "abrieron un camino" para las de hoy. Y éstas "estamos peleando" para conseguir un mundo más justo para las mujeres del mañana. En este sentido, valoró el sentido de la solidaridad de los canarios con los pueblos más cercanos, en este caso los africanos, pero también con los de otras latitudes.

La Premio Canarias de Comunicación realizó un semblante de la trayectoria de los otros dos premiados, el Centro Español de Ayuda al Refugiado (CEAR) y el profesor y exrector de la Universidad de La Laguna, José Gómez Soliño. Santana Navarro criticó a las voces que "intentan vender el mensaje populista de la xenofobia y el rechazo. Quieren crear una burbuja rodeada de muros inexpugnables que dejen fuera a los pobres y desesperados". Frente a esta posición, hay que ser "contundentes" y "decirlo alto y claro": "Nadie quedará abandonado a su suerte si está en nuestras manos rescatarlo. Nadie se ahogará en un mar de desesperación sin que nosotros intentemos salvarlo. Salvar una sola vida es salvar a toda la Humanidad".

África fue también objeto de atención del discurso por el trabajo del catedrático Gómez Soliño, creador del Master Universitario de Estudios Africanos y del centro del mismo nombre de la ULL, como puentes con África desde el conocimiento, las relaciones humanas, la integración y la colaboración.

Como premiada, Lourdes Santana dedicó también su galardón a muchas personas "que han dado lo mejor de sí mismas para regalarme los mejores momentos y los más intensos de mi vida profesional". Desde su profesión, la directora de Prisa en Canarias ha tenido como objetivos "que los canarios nos conozcamos mejor, que nos reconozcamos como parte del mismo pueblo, con independencia de la isla en la que hayamos nacido... Nos guste o no -a mí no me gusta- nos siguen viendo como un destino turístico, como unas islas afortunadas por nuestro clima. Eso está bien, pero yo me he esforzado en que se conozca la otra cara de Canarias".

Lourdes Santana se definió como "una mujer de firmes convicciones que ha aprendido a soportar las presiones, a alejarme de los agentes tóxicos y a buscar faros que me orienten con su sabiduría y generosidad".

La premiada invitó a soñar juntos "para hacer Canarias el lugar donde nuestros hijos y nietos puedan encontrar la paz, la prosperidad y la felicidad que todo ser humano merece. Que sigamos siendo una tierra de solidaridad, una plataforma de conocimiento y una sociedad abierta al mundo". También destacó la firme voluntad de todos los medallas de oro por mantener vivo el patrimonio y cultura de las Islas a través de sus respectivas labores y profesiones.