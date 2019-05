El PP pasa del respeto al silencio total tras el apoyo de Tavío a CC

La carta de Cristina Tavío publicada ayer por El Día, en la que pide el voto para Fernando Clavijo y Carlos Alonso, fue, sin duda, lo más comentado en la campaña electoral en las Islas y trasciende, incluso, a lo que ocurra este domingo porque aflora aún más la situación interna del PP. La que fuera presidenta de los populares en Tenerife, elogiada durante años por dirigentes como José María Aznar y cartel en numerosos comicios, renunció a su acta de diputada y a su puesto en la mesa del Parlamento, pero lo hizo tras una misiva que se convirtió en otro misil contra la línea de flotación de un PP canario y tinerfeño que pareció ayer, al menos al principio, noqueado.

De hecho, y salvo la intervención a primera hora del candidato al Cabildo tinerfeño y a la Alcaldía del Puerto, Lope Afonso, en la Cadena Ser, el partido dio la consigna luego de que nadie se pronunciara "para no hacer más propaganda" de CC. En Hoy por hoy Canarias, Afonso reconoció que la carta le había sorprendido, aunque "respeta" la decisión y le desea "lo mejor", resaltando también su trayectoria en el PP. A su juicio, "no es un final abrupto y lo que toca es mirar al futuro", dejando en manos de Tavío que explique si se dará de alta en CC.

Por supuesto, tanto Clavijo como Alonso se mostraron encantados con el contenido de la misiva y el apoyo que les ofrece Tavío al concebirlos como excelentes gestores. En Lanzarote, el candidato de CC-PNC remarcó que siempre es agradable recibir el respaldo de personas como la ya exdiputada del PP, que se suma a la baja del PP de Águeda Montelongo (Fuerteventura) en esta legislatura que ya expira. Alonso, por su parte, recordó que conoce a Tavío "desde 1996, que siempre la ha considerado una gran trabajadora" y le enorgullece el paso que ha dado.

Bien distinta es la reacción en otros partidos. El candidato socialista, Ángel Víctor Torres, indicó a El Día que "siempre he sido muy exigente con los compañeros de mi partido y creo que, cuando alguien pide el voto para otra formación que no es la suya, antes debe darse de baja. Por tanto, y aunque lo diría para cualquier partido, es bastante reprobable que lo hiciera después y renunciara al acta una vez publicada la carta, entre otras cosas porque ha cobrado del Parlamento hasta ayer". Según aclara, "le tengo aprecio a Cristina, aunque esto tampoco me sorprende mucho porque el PP y CC son lo mismo en las Islas. Es la misma derecha y la prueba es que Antona ejerció de ariete de Clavijo contra mí en el debate en RTVC".

Por Sí Podemos Canarias, el número 1 por la lista regional, Paco Déniz, ahonda en ese mensaje y asegura que "esto demuestra que CC representa a toda la derecha de las Islas, también a la españolista". Aunque le reconoce a Tavío una visión abierta en cuestiones como el aborto, "en los últimos tiempos se había desplazado mucho a la derecha y se debatía entre Vox y CC, lo que prueba lo que realmente es CC".

Desde Cs, la candidata a la Presidencia, Vidina Espino, considera que esto prueba que el PP "es un partido en descomposición en Canarias y en toda España. Aquí, votar al PP es hacerlo por CC. Ya no solo se limita a repartirse sillones con CC, sino que directamente pide el voto para los nacionalistas, con lo que Cs es la única alternativa en las Islas, el único capaz de regenerar la política".

Otro 'popular' que defiende a los nacionalistas

El concejal del Partido Popular (PP) de La Laguna, Iván González Riverol, defiende la gestión realizada por el alcalde nacionalista José Alberto Díaz. El popular, quien no repite en la lista de su partido en las elecciones del domingo, afirmó ayer a este periódico que, "independientemente de los fallos que haya podido tener, Díaz ha logrado muchas cosas con tan solo siete concejales en el pleno lagunero". "A pesar de todo lo que ha pasado en La Laguna durante estos cuatro años, José Alberto Díaz ha sabido dar estabilidad al municipio, y eso se puede comprobar haciendo un análisis justo de la situación que se ha vivido", indicó el concejal del PP, quien en las últimas semanas no ha dudado en defender a los nacionalistas laguneros y su trabajo durante estos últimos cuatro años.

El actual edil lagunero del Partido Popular afirmó ayer que "la persona es siempre más importante que las siglas de un partido" y añadió que "yo nunca he dudado en defender a una persona si creo que su trabajo ha sido bueno, pertenezca al partido que pertenezca". En este sentido, sentenció que "yo siempre he puesto por delante al municipio, antes que a mi propio partido, y esto me ha ocasionado discusiones con compañeros de mi partido durante estos cuatro años".

En cuanto a las declaraciones realizadas por Cristina Tavío, afirmó sentir "respeto" por sus opiniones y sostuvo que "tendrá sus argumentos para pedir el voto para Alonso y Clavijo". No obstante, reconoció que él no haría lo mismo por José Alberto Díaz, puesto que "yo ya he dado un paso atrás y esta no es mi lucha. Creo que cada uno debe decidir a quién quiere dar su voto".