El Partido Popular teme que la marcha de Tavío acreciente la fuga de votos

El Partido Popular de Canarias acogió ayer con inquietud y preocupación la carta hecha pública por su ya exdiputada regional y destacada dirigente tinerfeña Cristina Tavío en la que anuncia su abandono momentáneo de la política y pide el voto para los candidatos de CC al Gobierno regional, a los cabildos de Tenerife y Gran Canaria, y a los ayuntamientos de las dos capitales canarias. Distintas fuentes del partido pertenecientes a diferentes sectores expresan su malestar por la forma en que la expresidenta del PP de Tenerife abandona la formación "a la que debe toda su carrera política y los numerosos cargos que ha desempeñado". Muchos manifiestan "sorpresa" por el paso que ha dado, pero otros aseguran que se esperaban "alguna jugada de este tipo" de quien desde julio pasado se había distanciado totalmente del partido al perder en el proceso de primarias contra el actual presidente, Asier Antona.

Aunque desde los sectores más afines a Antona trataban ayer de restar importancia al movimiento de Tavío –a primera hora de la mañana remataba la jugada con la renuncia a su acta en el Parlamento regional–, la mayoría de los dirigentes consultados sí reconocía que, por el momento en que lo hace –a escasos días de la cita electoral–, puede perjudicar seriamente a las candidaturas del PP en las elecciones del próximo domingo, ya de por sí con expectativas preocupantes a juzgar por las encuestas y, sobre todo, por los resultados en los comicios del pasado 28 de abril, en las que perdieron tres de sus seis diputados, y cinco de sus siete senadores.

La posible repercusión electoral que tenga el movimiento de Tavío no tendrá, sin embargo, consecuencias internas ni pondrá en riesgo el liderazgo de Antona, señalan la mayoría de los dirigentes consultados, entre otras razones porque no hay en estos momentos ninguna alternativa real a la actual dirección.

"Tavío ha demostrado poca clase en su despedida. Es un gesto muy feo decidido con la clara intención de hacer daño", afirma una dirigente que se reconoce sorprendida. "Lo que ha hecho esta señora solo tiene un nombre, es una cerdada", proclamaba irritado un dirigente cercano al sector del actual presidente. "Siempre ha estado muy cerca de los nacionalista y ha tenido buenas relaciones políticas y personales con sus dirigentes", señala otro representante insular. Este sector es el que menos relevancia le da a la "espantada" de Tavío, al considerar que los votantes tenían ya asumido el "papel a la contra" en la vida del PP canario de quien perdió sus opciones cuando intentó liderarlo.

El sector cercano a Antona recuerda que fue el anterior presidente nacional, Mariano Rajoy, quien "se la cargó de la Ejecutiva Nacional" y que el nuevo líder, Pablo Casado, ha intentado recuperarla "al parecer con poco éxito", señalan de forma irónica. De hecho, hay quien asegura que se ha intentado contar con ella para las listas al Congreso o al Senado en las pasadas elecciones y que ella se negó. Para estos "Cristina Tavío es ya historia y mañana nadie hablará de ella", incluyéndola en la lista de quienes han abandonado el partido "de malas maneras", como lo ha hecho el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que ha fichado por Cs apenas unos días después de dejar el cargo y sin comunicárselo a la dirección.

Reflexión necesaria

Los sectores críticos con la actual dirección, y más específicamente con Antona, también reprochan la actitud de su excompañera tinerfeña, pero reconocen que expresa un estado de ánimo en el seno del partido tanto en relación con las expectativas electorales como por la vida interna y la dinámica política de la organización. Creen que la carta pidiendo el voto para Coalición puede hacer bastante daño a sus candidatos, pero no tanto porque los votantes del PP cambien el sentido de su voto, sino porque desmoviliza y mucha gente puede quedarse en casa. "Hay que hacer una reflexión de por qué nos está pasando esto, los ciudadanos nos dejan de apoyar y los dirigentes nos abandonan", señala una voz crítica. Muchos señalan a Antona por su falta de liderazgo y le reprochan que haya decidido presentarse a la Presidencia por la lista de su isla de referencia, La Palma, y no por la lista regional como buena parte del resto de candidatos.

En todo caso, la mayoría de los dirigentes consultados afirman que, al menos a corto y medio plazo, el caso Tavío no tendrá consecuencias internas incluso con malos resultados el próximo domingo. Consideran que el análisis de la situación dependerá en gran parte de lo que pase en esa jornada en el ámbito nacional, y que si el PP en su conjunto pierde poder autonómico y local en la medida en que lo ha perdido en el Congreso y en el Senado el 28-A, será el propio Casado quien se verá cuestionado y eso "salvará en parte" a Antona. Insisten en que el sector crítico en las Islas está muy disperso y desorganizado y que hay "todo tipo de rencillas" y "disputas personales" que impiden una reacción conjuntada y cohesionada.

Una fuente del PP nacional señaló ayer que la información sobre la carta de Tavío circuló entre distintos diputados en la reunión del Grupo Parlamentario en el día previo a la constitución del Congreso y el inicio de la XIII legislatura, pero que no había sido materia de conversación ni análisis entre los dirigentes nacionales ni en el entorno del presidente del partido, Pablo Casado. La dirección popular en la calle Génova mantiene por ahora el aval al liderazgo de Antona pese a que él fue uno de los dirigentes territoriales que apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría en el último Congreso Nacional de partido. El hecho de que no haya ninguna alternativa visible a quien ganó el último cónclave regional con el 98 % de apoyo de los compromisarios mantiene el entente cordial entre ambas direcciones. El horizonte es, sin embargo, una incógnita para ambos liderazgos.

En CC, claro, reciben encantados el apoyo que les ofrece Tavío. En Lanzarote, el candidato a la Presidencia de Canarias, Fernando Clavijo, remarcó que siempre es agradable recibir el respaldo de personas como la exdiputada del PP, que se suma a la baja del PP de Águeda Montelongo (Fuerteventura) en esta legislatura que ya expira.