Canarias acusa a Sánchez de desoír los requerimientos de la Audiencia sobre carreteras

El Gobierno de Canarias ha acusado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de desoír los requerimientos de la Audiencia Nacional (AN) en referencia a la ejecución de la sentencia sobre el Convenio de carreteras Canarias-Estado.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios el vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, quien ha remarcado que el Gobierno debe pagar ya "lo que le debe a Canarias".

"No solo no ha contestado a los requerimientos que le ha mandado la Audiencia Nacional, sino que la propia Audiencia Nacional ha tenido que reiterar los requerimientos para que ejecute la sentencia; es decir para que pague lo que debe a Canarias", ha incidido.

Rodríguez ha querido recordar que la cifra que el Ejecutivo central debe hacer efectiva a las Islas alcanza, con intereses, los 950 millones de euros.

"Hemos presentado un incidente de ejecución de sentencia y lo indignante es que el Gobierno de Pedro Sánchez, del PSOE, no ha respondido", lamentó.