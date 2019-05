Renovado el convenio para combatir el fraude laboral en Canarias

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, y la directora del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, María Soledad Serrano, han renovado, por dos años más, la colaboración entre ambas administraciones encaminada a vigilar la situación laboral de los trabajadoras en Canarias.

Cristina Valido ha destacado que la "buena sintonía" con la Inspección de Trabajo, así como la coordinación "constante" con los representantes sindicales y empresariales, "ha permitido ser más efectivos para detectar irregularidades en contratos, mejorar la protección social de muchas personas, así como sus condiciones de salud y seguridad en su puesto de trabajo".

A lo largo del pasado año, un total de 19.272 personas regularizaron su situación laboral a través de las actuaciones impulsadas conjuntamente. También se transformaron en indefinidos un total de 12.208 contratos temporales, una cifra récord jamás conseguida en un año en Canarias y que supuso un incremento del 31% con respecto al año anterior. En este mismo periodo, se incrementó la jornada laboral que recogía el contrato a tiempo parcial a 2.528 personas y afloraron 4.725 empleos que no estaban siendo declarados.

Valido manifestó que el objetivo de las actuaciones que se realizan conjuntamente es garantizar la calidad en el empleo en las islas". "Nuestro empeño es asegurar a la ciudadanía que su trabajo cumpla con las garantías suficientes que le permitan realizarlo dentro de los estándares de calidad que ampara la ley y que se respeten todos sus derechos", matizó.

Aclaró también que las empresas que visitan son seleccionadas previamente de acuerdo a diferentes parámetros que pueden indicar alguna irregularidad y este es el motivo de que cada año se detecten más irregularidades: "No es que haya mayor número de empresas cometiendo irregularidades en las contrataciones es que el trabajo previo cada vez es más efectivo y cuando se produce la inspección es que ya hay un indicio claro".

Con respecto a Empleo y Relaciones Laborales, la actuación conjunta que realizan ambas administraciones incide en la contratación, las condiciones de trabajo, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y las ayudas de fomento del empleo ajenas a la Seguridad Social y acciones formativas. En materia de Prevención de Riesgos Laborales, se actúa en cuatro grandes áreas: condiciones de seguridad en el trabajo, gestión de la prevención, investigación de accidentes laborales e investigación de enfermedades profesionales.

En relación a la economía irregular y trabajo de extranjeros las inspecciones inciden en tres grandes materias: faltas de alta en Seguridad Social; trabajadores extranjeros sin autorización administrativa de residencia y trabajo y, por último, incompatibilidad del trabajo por cuenta propia o ajena, con la percepción de prestaciones de la Seguridad Social: desempleo, incapacidad temporal, jubilación.

En lo que respecta al área de Seguridad Social, entre los asuntos acordados con diferentes organismos, se incluyen infracciones o supuestos de Seguridad Social en general, trabajo no declarado de forma incompleta o incorrecta (diferencias cotización, encuadramientos, entre otros) y trabajo no declarado en absoluto (faltas de alta y prestaciones) y trabajo no declarado de forma incompleta o incorrecta.