La Guardia Civil convoca 2.210 plazas para entrar en el cuerpo

La Guardia Civil ha convococado oposiciones para la incorporación en la escala de cabos y guardias. En total se han convocado 2.210 plazas. Los puestos están distribuidos en 884 plazas para militares profesionales de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas que lleven como mínimo cinco años de servicios efectivos como tales y que no hayan finalizado su compromiso con las Fuerzas Armadas.

Además salen 1.151 plazas libres. Las plazas para militares que no sean cubiertas se acumularán al cupo de plazas

libres. Las solicitudes deberán presentarse en los 15 días hábiles contados a partir de mañana jueves puesto que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los aspirantes deberán poseer la nacionalidad española, , carecer de antecedentes penales, no hallarse incurso en algún procedimiento judicial como procesado, investigado judicialmente o acusado con declaración de apertura de juicio oral, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas; tener cumplidos dieciocho años en el año 2019; no superar durante este año los cuarenta años, entendiéndose por ello no haber cumplido, ni cumplir durante el año 2019 la edad de 41 años; estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior; tener el permiso de conducir de la clase B.2 o, entre otras cuestiones, carecer de tatuajes que "contengan expresiones o imágenes contrarias a los valores constitucionales, autoridades o virtudes militares, que supongan desdoro para el uniforme, que puedan atentar contra la disciplina o la imagen de la Guardia Civil en cualquiera de sus formas o que reflejen motivos obscenos o inciten a discriminaciones de tipo sexual, racial, étnico o religioso", expone en las bases.

Asimismo, tampoco se permiten los tatuajes, argollas, espigas e inserciones, automutilaciones o similares que puedan ser visibles vistiendo las diferentes modalidades de los uniformes de uso general del cuerpo .

La solicitud de admisión a este proceso se realizará por vía electrónica a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil (https://sede.guardiacivil.gob.es/): seleccionando el procedimiento de 'Solicitud de Ingreso en la Escala de Cabos y Guardias3 en la modalidad que corresponda según el pago de tasas.

La fase de oposición constará de las siguientes pruebas: ortografía, conocimientos, lengua extranjera, psicotécnica y aptitud psicofísica. Esta última se dividirá en una prueba de aptitud física, una entrevista personal y el reconocimiento médico.