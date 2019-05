La juez no reclamará a la Fiscalía sus informes sobre el 'caso Grúas'

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, María Celia Blanco, que instruye la investigación del denominado caso Grúas, ha dictado un auto en el que desestima el recurso de reforma interpuesto por los letrados de la defensa del alcalde lagunero, José Alberto Díaz, en el que reclamaba que se añadiera al procedimiento judicial un documento interno redactado por el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Demetrio Pintado, en el que recogía las posibles instrucciones que habría trasladado la Fiscalía General del Estado para demorar la instrucción de la causa en dicho órgano hasta que entrara en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que elimina el aforamiento de los parlamentarios y miembros del Gobierno autonómico y, consecuentemente, el TSJC tendría que inhibirse de la investigación judicial, que regresaría al Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna.

La juez expone en el "razonamiento jurídico" de dicho auto que "en primer lugar, si existieran los pretendidos informes o instrucciones internas, a esta proveyente no le constan" y añade que "aún existiendo, son documentos ajenos a este procedimiento y en última instancia se trataría de documentación interna, que para los delitos aquí investigados no guardan relación. Si alguien emitió un parecer sobre si seguir o no una causa, si no sale a la esfera de lo oficial y público, es como variar sin haber firmado, una resolución judicial por madurar su contenido. Así las cosas, esos pretendidos escritos o informes no alcanzaron vida pública, por lo que a este Juzgado en nada afectan".

La juez Blanco, además, ha dictado otro auto, en esta ocasión desestimando un recurso presentado por la acusación popular del concejal Santiago Pérez. El recurso se presentó contra el archivo del presunto saqueo de piezas en el depósito municipal de La Laguna, que originó el caso y fue archivado en el Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna. La juez Celia Blanco señala que dicho archivo "no afecta" a la causa "ni hubo procedimiento abreviado, ni apertura de juicio oral, ni sentencia firme".