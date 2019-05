El Archipiélago es la región en la que más parejas rompen

En España se produce una ruptura familiar cada 5,1 minutos y la Comunidad Autónoma con mayor tasa de ruptura familiar es Canarias (2,46), seguido de Cataluña (2,45) y Comunidad Valenciana (2,40). Y en el conjunto del país, cada día se rompen 288 matrimonios, según el informe Evolución de la Familia en las Comunidades Autónomas 2019 presentado ayer por el Instituto de Política Familiar (IPF).

El estudio destaca que la tasa de ruptura matrimonial española (0,59) está "muy por encima" de la media de la Unión Europea (0,43). En 2017, en España se produjeron 173.626 matrimonios y 102.341 rupturas familiares, lo que supone seis rupturas por cada diez nuevos matrimonios.

Según el informe, el 63% de las rupturas matrimoniales en España se producen en Andalucía, Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, aunque la región.

El estudio también señala que el aborto "está frenando la natalidad" y refleja que se han producido más de 2,2 millones de abortos registrados desde 1990, aunque matiza que el número "sería aún mayor" porque muchas comunidades autónomas "camuflan" los datos de los abortos químicos.

"Algunas comunidades autónomas no notifican los abortos químicos o no disponen de protocolos de seguimiento, lo que provoca que los datos del número de abortos químicos no sean reales", aseguró el presidente del IPF, Eduardo Hertefelder, quien criticó el "gran desnivel" que hay entre el aporte que da el Estado a la "potenciación" del aborto frente a las pocas ayudas a la mujer embarazada.

"No hay por parte de la Administración Pública sensibilidad hacia la mujer embarazada y le dan muy pocas ayudas. No hay una apuesta por la mujer embarazada, ni por la demografía, solo se limitan a decir que hay un problema demográfico pero no se ponen a pensar en cómo resolverlo", lamentó.