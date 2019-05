Montero reveló a Clavijo las trabas del PSOE canario para cumplir el REF

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ahondó ayer en sus críticas a las interferencias del PSOE canario en las relaciones entre el Estado y la Comunidad Autónoma desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y los incumplimientos del REF y el Estatuto. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reveló a Clavijo y a la consejera Rosa Dávila que los socialistas canarios estaban más preocupados por las deducciones y los límites del Impuesto de Sociedades que por cumplir el Régimen Económico y Fiscal (REF) y el Estatuto de Autonomía. "La ministra nos reconoció abiertamente que destacados miembros del PSOE de Canarias habían hablado y mediado sólo para eso, mientras el resto no lo consideraban necesario", añadió.

El jefe del Ejecutivo regional recordó que él mismo ha vivido en primera línea la actuación de la dirección socialista canaria cuando en Moncloa y en Hacienda se adquirieron una serie de compromisos con Canarias para los presupuestos del Estado de 2019 y, sin embargo, se incumplieron cuando se presentaron las cuentas. "¿Ustedes han escuchado una sola reivindicación del PSOE de Canarias para que vengan los fondos de las obras hidráulicas o de las infraestructuras educativas, que se cumpla la sentencia del Supremo sobre las carreteras o que se ingresen los 30 millones de la pobreza? ¿Los socialistas canarios han pedido en algún momento que se cumpla el REF en su integridad o el Estatuto?", cuestionó Clavijo tras el Consejo de Gobierno celebrado ayer.

"Lo que le viene bien a todos los canarios es un Gobierno de España que respete a los canarios, que no los margine y que cumpla la ley, y eso desgraciadamente no lo hemos tenido en los últimos meses", apuntilló. Clavijo agregó que quiere un Gobierno que "cumpla" con el Estatuto, con el Régimen Económico y Fiscal (REF), que cuando estén los presupuestos "no se queden 327 millones de euros de 2018, que dé cumplimiento a la sentencias como los 1.000 millones de euros de carreteras, que hemos tenido que presentar una ejecución de incumplimiento de sentencia".

También el presidente del Ejecutivo autonómico consideró "un poco infantil" que el secretario general del PSOE isleño y candidato a la Presidencia, Ángel Víctor Torres, diga ahora que destinará 100 millones de euros a luchar contra la pobreza si llega al Gobierno cuando sus homólogos de Madrid no han transferido los 18 millones que restan del año pasado y los 30 millones de este año destinados a la exclusión social. En opinión de Clavijo, se trata de una promesa electoral "con poca credibilidad" mientras que su Gobierno sí ha trabajado esta legislatura para reducir la pobreza y, a modo de ejemplo, expuso que frente a la media nacional del 0,3% que bajó en España la pobreza, en Canarias cayó 4,5 puntos. "Hemos incrementado la renta media disponible, al final han salido 150.000 personas con dificultades para llegar a fin de mes.

La pobreza se combate generando empleo y eso es lo que el PSOE le ha quitado a todos los canarios", por lo que defendió que una forma que tendría el PSOE "es comprometerse a no aprobar ningún presupuesto que no cumpla con el REF y el Estatuto", ya que entiende que "solo" así se garantizan "las inversiones y los recursos económicos necesarios" para que los canarios salgan de la pobreza. Clavijo insistió en que Canarias "no va a tener déficit" aunque admitió que lo "único" que podría incumplir es la regla de gasto. De todos modos, recordó que la decisión de gastar el superávit "no es unilateral", ya que se adoptó en el Consejo Asesor y figura en una disposición de los presupuestos autonómicos. Aún así el presidente admitió que se niega a pensar a que "vaya a haber represalias a todos los canarios por gastarse un dinero que es de ellos, que se ha aprobado en el Parlamento y que se está destinando a mejorar la calidad de vida de los canarios". Expuso que si hubiera alguna represalia por parte del Gobierno central, este "tendrá enfrente" al Ejecutivo que él preside porque lo que "no va a permitir es que el esfuerzo, la lealtad al Estado para cumplir los criterios de Europa, sea utilizado para lavar la imagen de Cataluña o de otras comunidades que no han cumplido".