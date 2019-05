Abreu acusa a Torres de "someter" a los socialistas tinerfeños al capricho de CC

Javier Abreu, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de La Laguna.

Javier Abreu, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de La Laguna. EL DÍA

Javier Abreu, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de La Laguna después de que el PSOE lo expulsara y que ahora se presenta a la Alcaldía lagunera bajo la marca Nivaria, formación con la que aspira tener representación en la Corporación de Aguere, el Cabildo y el Parlamento de Canarias, acusó ayer al secretario regional del PSOE, Ángel Víctor Torres, de "tener un acuerdo con Coalición Canaria" antes de que se celebren los próximos comicios regionales el 26 de mayo y "someter a los socialistas de Tenerife entregando las instituciones a los caprichos de Coalición Canaria".

En una entrevista en Radio Club Tenerife Cadena SER, Javier Abreu acusó a Torres de "someter a los votantes socialistas de Tenerife", a los que "engaña", ya que parece "obvio y normal que el Partido Socialista quiera pactar con Coalición Canaria, dada la situación en la que se encuentra el Partido Popular, que está desaparecido, pero esto hay que decirlo antes de que la gente vaya a votar" el próximo día 26 de mayo, añadió.

Según el edil lagunero, que aludió a una entrevista del presidente de Canarias y candidato a la reelección, el nacionalista Fernando Clavijo, publicada el domingo en el periódico El Día, el jefe del gabinete autonómico habría "revelado" que tiene acuerdos con el PSOE y que "Ángel Víctor Torres está deseando pactar con Coalición Canaria".

"Yo le lanzo un reto público (a Ángel Víctor Torres). Le reto a que vaya ante notario y firme que no va a aceptar ningún acuerdo con Coalición Canaria, porque es que en el Cabildo de Tenerife, en el de La Palma y en el de Fuerteventura, los socialistas gobiernan con Coalición Canaria".

El candidato por Nivaria señaló que "si lo que quieren es engañar a los votantes de Tenerife para luego hacer un pacto y que haya más de lo mismo, aviados vamos", y añadió que con su nueva formación, Abreu pretende "cambiar las cosas con nuevos gobiernos en Canarias y, en particular, en la Isla de Tenerife".

"Cada vez que habla Ángel Víctor Torres, miente", espetó Javier Abreu para reiterar que, aunque Torres haya desmentido cualquier pacto con Coalición Canaria a través de su cuenta de Twitter, "ya tienen acuerdo" ambas formaciones. "Allí donde han podido, han sometido a los socialistas, a sus bases y militantes, y sobre todo han traicionado a sus votantes, para que gobierne Coalición Canaria".

Abreu insistió en que "el mejor ejemplo lo tenemos en La Laguna, donde (el PSOE) ha puesto a un condenado, no ya imputado, sino condenado a año y medio de cárcel por pegar una paliza a un policía, como cabeza de lista al Ayuntamiento".

El también exdirigente socialista en La Laguna aseguró que "lo sabe todo el mundo en todas las Islas, menos en Tenerife, que los socialistas dirigidos por Ángel Víctor Torres quieren un pacto con Coalición Canaria. Es vox populi en Gran Canaria, además", dijo.

"Han intentado someter a los socialistas tinerfeños al capricho de Coalición Canaria, y ese capricho tiene un padrino, que es Ángel Víctor Torres, que una vez más quiere someter a los tinerfeños y no nos vamos a dejar", afirmó para recordar que "me echaron del PSOE por no ser sumiso para pactar con Coalición Canaria".