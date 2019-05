El Estado desconoce si es legal el uso del superávit que pretende Canarias

Canarias tendrá que esperar con toda probabilidad a la conformación de un nuevo Gobierno central y a conocer si hay cambios o no en el Ministerio de Hacienda para saber el recorrido que tendrá su intención de invertir el superávit de 300 millones de euros computados por la Comunidad Autónoma para usos distintos a los establecidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La idea del Ejecutivo canario de invertir esos fondos excedentarios del ejercicio del 2018 mediante una fórmula alternativa a la normativa estatal, con la intención de destinarlos a la mejora de los servicios públicos en las Islas, será analizada por el Ministerio, pero seguramente no antes de que se sepa si la ministra, María Jesús Montero, y su equipo, ya en funciones, siguen al frente de este departamento.

Fuentes del Ministerio aseguraron ayer que no conocen aún la propuesta elaborada por la consejera de Hacienda de Canarias, Rosa Dávila, y que esperan a recibir el informe al respecto para pronunciarse sobre si está avalada o no por la normativa. En función de ese análisis, el Ministerio de pronunciará y anunciará si es viable o no y, en consecuencia, si deberá tomar decisiones para tratar de frenarla legal o administrativamente, o si le da el visto bueno. Es la misma respuesta que han ofrecido respecto a la decisión de la Xunta de Galicia de eludir el bloqueo del Estado para poder gastar el superávit en actuaciones "prioritarias" en sanidad, educación y servicios sociales, tal como pretende también Canarias.

Confrontación

El Ministerio, en todo caso, se mantiene muy cauto y elude expresiones de advertencia que sugieran confrontación con ambas comunidades autónomas, cuyos respectivos jefes de Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo y Fernando Clavijo, se entrevistaron a principios de abril para abordar esta cuestión y reclamar al Gobierno central flexibilidad en la aplicación de la regla de gasto para que las administraciones saneadas, como es el caso de ambas comunidades autónomas, dispongan de sus propios recursos para sus necesidades más urgentes en relación con los servicios públicos.

La normativa actual establece como únicos destinos posibles del superávit la amortización de deuda o las llamadas "inversiones financieramente sostenibles", sujetas a requisitos que ambos gobiernos regionales consideran poco operativas.

La consejería de Hacienda de Canarias no ha desvelado aún la fórmula que va a utilizar para salvar esa limitación, pero asegura que la Comunidad Autónoma dispone de recursos y herramientas suficientes para garantizar la viabilidad legal de la medida. Rosa Dávila dará a conocer el detalle de su receta y el destino concreto de esos 300 millones de superávit en la reunión que mantendrá el jueves con el Consejo Asesor, integrado por patronales y sindicatos, de quienes espera un respaldo.

Con el apoyo del Consejo Asesor presidencial

Dávila subrayó ayer que, con el asesoramiento de los servicios jurídicos, están convencidos no solo de que no incumplen la ley al destinar el superávit a servicios básicos, sino que cumplen con el presupuesto, con otros mandatos unánimes del Parlamento autonómico y con el acuerdo del Consejo Asesor del presidente Clavijo. Un órgano integrado por la CEOE y los sindicatos UGT y CCOO y que se ha pronunciado varias veces en contra de que este dinero se derive a rebajar una deuda que, en el caso de Canarias, es de las más bajas del Estado. De hecho, en su última cita, y convocados de urgencia, tanto los representantes de la patronal como de los dos sindicatos rechazaron que se incluyeran en el superávit los 500 millones de la sentencia de las vías y los 145 de empleo y educación, ofreciéndose a plantear al Gobierno central las fórmulas mejores para encauzar la situación. Dávila, además, alertó ayer de que este impedimento de usar el superávit en servicios básicos perjudica también a los ayuntamientos, que en el caso de las Islas cuentan con unos 3.000 millones en los bancos sin poder ser utilizados, lo que considera algo incomprensible.

Por su parte, el líder de NC, Román Rodríguez, salió al paso ayer de esto y remarcó que su partido "siempre" ha defendido que el superávit de ayuntamientos, cabildos y Comunidad se invierta en gasto social. En una nota, recuerda también que el gabinete de Clavijo "llegó a alardear de la propuesta del PP para que se empleara solo en inversiones financieramente sostenibles". Por eso, no cree que la trayectoria de CC, por su empeño en cumplir a rajatabla el déficit, por cómo usó los 160 millones del Igte en el Fdcan y tras no aprovechar 256 millones en inversiones de 2018, sea la mejor carta de presentación para exigir nada del superávit.