El campo mantiene la 'tractorada' hasta tener los fondos para el riego

El Ministerio para la Transición Ecológica ya tiene firmada la resolución para hacer efectiva la transferencia de los ocho millones de euros para el agua de riego agrícola, pero los representantes del sector primario de las Islas siguen sin fiarse y mantienen la tractorada para el 10 de mayo si antes no se ingresan los fondos. "Si no mantenemos la presión las cosas no caminan. Es triste pero es lo que hay", manifestó Rafael Hernández, presidente de COAG, tras una reunión mantenida con el delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León.

Sin embargo, León no entiende que se mantenga la movilización de los agricultores cuando la partida está garantizada y estará a disposición de la Comunidad Autónoma en cuestión de días. "No tienen justificación alguna que se mantenga la concentración convocada contra el Gobierno, sorprende que se estén buscando argumentos carentes de fundamento con el claro intento de desprestigiar al Gobierno central cuando hay un decreto y una resolución firmada", cuestiona el delegado del Gobierno.

Es la tercera fecha que ponen los representantes de los agricultores para la tractorada. La primera fue el 22 de marzo, después el 5 de abril y ahora el 10 de mayo. Tanto Rafael Hernández como la presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Ángela Delgado, añadieron que no han visto el documento firmado por la Secretaría de Estado "y estamos aún a la espera de que llegue el dinero a las arcas del Archipiélago. Llevamos un calvario desde hace cinco meses y no terminamos de ver la solución". Hernández lamentó que se produzca un nuevo retraso, pues la tramitación de la resolución firmada exige un procedimiento administrativo que nuevamente requiere tiempo.

Los agricultores también tienen dudas sobre si estos fondos corresponden al presupuesto de 2018 o a la prórroga de 2019 porque es algo que no está definitivamente resuelto. De hecho, el gerente de Iniciativa por el Agua, Julián Melián, expresó su temor de que los fondos se consideren con cargo a ayudas de 2019, lo que impediría cobrar una nueva partida para el agua de riego este año. "Nos da miedo que se anule la partida de 2019 y se considere abonada", subrayó.

En este sentido, Juan Salvador León aseguró que la partida que se va a transferir en breve es a cargo de las cuentas estatales de 2018 y que para 2019 habrá también fondos para el agua agrícola pero cuando haya nuevos presupuestos y no los prorrogados. León recordó que las cuentas fueron rechazadas, lo que provocó la convocatoria electoral del 28A, y confió en que después de los comicios haya nuevos presupuestos.

En relación con los fondos adicionales del Posei comprometidos por el Estado, están pendientes de una conferencia sectorial que se celebrará en junio, si bien el Ejecutivo central culpa a la Comunidad Autónoma de no justificar los fondos ya transferidos.