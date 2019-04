Bañolas denuncia a Torres por una presunta malversación

Fernando Bañolas, consejero de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo de Gran Canaria, ha denunciado en los Juzgados al consejero insular de Deportes y candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, al entender que es el responsable de un presunto delito de malversación de caudales públicos en el uso del pabellón Gran Canaria Arena y sus anexos en la ciudad deportiva de Siete Palmas, lo que ha generado "un agujero" de más de 660.000 euros en las arcas de la corporación insular.

En respuesta, Ángel Víctor Torres ha rechazado las acusaciones del consejero nacionalista y considera que se trata de una denuncia "claramente política" para dañar su imagen como candidato del PSOE en las elecciones autonómicas del 26 de mayo. Además, sostiene que Bañolas "miente descaradamente" al asegurar que su departamento no ha respondido a sus solicitudes de información.

Bañolas compareció ayer en la sede de CC para informar sobre la denuncia y explicó que decidió acudir al Juzgado de Instrucción que corresponda por turno porque ya estaba "cansado" de que el gobierno del Cabildo le niegue información sobre las actividades del Instituto Insular de Deportes, del que Torres es presidente y máximo responsable. Asimismo, se mostró "muy harto" de que el también vicepresidente del Cabildo le responda "con mentiras" cada vez que le pregunta en los plenos de la corporación.

El consejero de CC eludió dar los detalles de la denuncia al encontrarse ya en el ámbito judicial, pero recordó que ante "el bloqueo" del consejero de Deportes a sus solicitudes de información optó por recurrir al interventor y a los funcionarios del Instituto de Deportes, que le entregaron los expedientes del centenar de eventos celebrados en el pabellón Gran Canaria Arena desde el año 2015 hasta ahora.

Esos documentos, según Bañolas, confirman que se han dejado de ingresar 660.299 euros por la celebración de conciertos y espectáculos en esos recintos deportivos. Además, opinó que los 306.165 euros que figuran como abonados por los promotores han quedado "en un limbo", pues el interventor no sabe de dónde procede ese dinero al no existir unos precios públicos ni unos criterios fijos para el cobro de esos servicios.

Bañolas exigió a Torres que, antes que nada, reclame esos 660.000 euros a los organizadores de esos conciertos, tal como ha propuesto en una moción que se debate este viernes en el Pleno del Cabildo. En la información recabada por CC desde 2015 hasta la actualidad se ha confirmado que los organizadores no han abonado las cantidades que figuran en los contratos de cesión del Gran Canaria Arena, salvo un pago de 2.000 euros al hacer la reserva y, en algunos casos, otras cantidades sin un criterio fijo.

"Cotejando los ingresos vimos que muy pocas empresas habían pagado y que el resto solo había dado esa señal de 2000 euros, por eso me dirigí en el último Pleno a Ángel Víctor Torres y le pedí dos cosas; una, que nos aclarara que estaba pasando en el Instituto y qué criterios se llevaban; y dos, que reclamara las cantidades pendientes. Y todo esto no me lo he inventado yo, está en los informes", añadió.

Bañolas recordó que, en ese Pleno, Torres le contestó que ya todo está reglado, que anteriormente no se cobraba nada y que hasta esa fecha se habían ingresado más de 300.000 euros. "A partir de ahí van dando sucesivas versiones sobre este asunto, pero siempre faltando a la verdad; nos hemos encontrado, por ejemplo, el caso del concierto de Il Divo, que no solo no abona la mitad de esos servicios, sino que además le dan 55.000 euros", apuntó.

El consejero nacionalista se mostró de acuerdo en que los eventos solidarios deben quedar exentos de esos pagos y que otros espectáculos, por su relevancia, pueden ser patrocinados por el?Cabildo, pero consideró que en el Instituto de Deportes "han hecho un totum revolutum e incluso se atreven a decir que aquellos eventos que no dan un resultado económico positivo no deben pagar, pero resulta que los que tuvieron beneficios tampoco pagaron; aquí no paga nadie".

Ante las sospechas de que existan reparos del interventor, Bañolas precisó que ha pedido nueva documentación y tampoco se la han facilitado hasta ahora. "Es una tomadura de pelo tras otra, pero creo que los grancanarios se merecen una respuesta a estas irregularidades, que son muchas, pues a este grupo de gobierno de Ángel Víctor Torres y Antonio Morales no les gusta que se les critique, a la oposición no les dan ni agua y se les oculta información, pero hasta aquí he llegado; esta es mi última etapa en el Cabildo y he decidido ir directamente a los tribunales y que sea un juez el que valore si aquí hay delito o no, nosotros entendemos que sí", puntualizó.

Respecto a la actuación del gerente del Instituto de Deportes, Alfredo Gonçalves, dijo que ha dado explicaciones en dos informes, pero subrayó que debe ser Ángel Víctor Torres el que responda por esos hechos porque es el responsable político y el que tiene las competencias en el Instituto Insular de Deportes. La demanda es contra Torres, pero también contra todas aquellas personas que en la fase de instrucción del procedimiento aparezcan como coautoras, cómplices o encubridoras de los delitos que se denuncian.

Tras expresar sus sospechas de que el Instituto de Deportes perdonó a los promotores el pago de esos servicios a cambio de la entrega de entradas para esos conciertos, que luego "se repartían entre los amigos", Bañolas dijo que no tiene "ningún inconveniente" en que se investiguen también los conciertos anteriores al año 2015 en otros recintos del Cabildo. Preguntado por la cercanía de la fecha de la denuncia con las elecciones, negó que sea por motivos partidistas y aseguró que desde septiembre de 2018 empezó a reclamar la información. "Se acaba el mandato del Cabildo y ya no tendría oportunidad de presentarla después; pero si hubiese tenido antes esos datos, antes habría ido a los juzgados", concluyó.

Dos horas después de la rueda de prensa del consejero nacionalista, Ángel Víctor Torres convocó a los medios de comunicación en las puertas del Cabildo y criticó la actuación de Bañolas, que a su juicio intenta desviar la atención sobre los problemas judiciales del presidente del Gobierno de Canarias y candidato de CC a la reelección, Fernando Clavijo, por el caso Grúas.

"Estamos en campaña electoral, la denuncia la hace el portavoz de CC y el candidato a la presidencia por ese partido está investigado, creo que pocas cosas más hay que añadir", declaró Torres. Respecto al fondo del litigio, recordó que desde el año 2005 se celebran eventos culturales y musicales en el ciudad deportiva de Siete Palmas y detalló que entre los años 2005 y 2015 hubo casi un millón de euros de costes para el Cabildo y prácticamente no se ingresó nada. "Es en este mandado cuando se han ingresado más de 400.000 euros", apuntó.

"Esta es una denuncia claramente política, que pretende dañar la imagen no del consejero de Deportes del Cabildo, sino del candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Canarias y que deja en muy mal lugar a Fernando Bañolas, pues lleva cuatro años en la junta rectora del Instituto de Deportes y en ese tiempo no ha preguntado ni una sola vez sobre este asunto; miente descaradamente al decir que no se le responde a sus solicitudes de información", apuntó Torres.

La pregunta que hay que hacer, según el líder del PSOE, "es por qué Bañolas no denuncia ni se queja de los años 2005 a 2015, ¿porque gobernaba él? [el actual portavoz de CC fue consejero de Agricultura entre julio y octubre de 2011, cuando aún no se había construido el Gran Canaria Arena] Claramente hace una denuncia política porque es en este mandato cuando se han dado los pasos para regular los cobros en la ciudad deportiva de Siete Palmas y desde la Gerencia del?Instituto se han establecido procedimientos para ir ingresando esos fondos".