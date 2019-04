El alcalde de Valverde, denunciado por irregularidades en la Bajada 2017

La Fiscalía ha presentado una denuncia contra el alcalde de Valverde, Daniel Morales (Agrupación Herreña Independiente), por la gestión de diversos gastos durante la celebración de la Bajada de la Virgen de los Reyes, tras una queja interpuesta por la portavoz del PSOE en el Consistorio, Dolores Padrón. Según el escrito del fiscal, Morales, que es candidato al Senado por su partido, podría haber cometido un presunto delito de prevaricación en la tramitación de cinco expedientes administrativos de contratación del Ayuntamiento de Valverde sobre los que existían objeciones por los servicios de Intervención y Secretaría.

Todos los expedientes están relacionados con la Bajada de la Virgen en 2017 y, en concreto, se refieren a la contratación de los decorados de las calles, de las orquestas, de los servicios de sonorización de las distintas verbenas, de los servicios de sonido e iluminación de diversos espectáculos y del servicio de prevención, vigilancia y rescate en las zonas de baño del municipio.

El Ministerio Fiscal expone en su escrito que existen indicios "racionales" de criminalidad contra el denunciado al entender que ha actuado "conscientemente al margen de la legalidad administrativa, dictando las resoluciones referidas, apartándose de los principios que inspiran la contratación administrativa todo ello siendo plenamente consciente de la ilegalidad de su proceder". Por ello pide en su denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción de Valverde que se tome declaración como investigado al alcalde capitalino.

Daniel Morales aclaró ayer que en las contrataciones relacionadas con la Bajada de la Virgen "no hubo ningún trato de favor ni distracción alguna de dinero público". Las cinco contrataciones reparadas por la intervención y la secretaría municipal se debieron a "la necesidad de adaptarnos a las necesidades sobrevenidas en la organización de los actos festivos" afirmó Morales. Matizó que sus argumentos quedarán patentes cuando se entre a conocer la forma y el fondo de sus decisiones al frente de la alcaldía de Valverde. Según el alcalde de Valverde, ni el Ayuntamiento ni él personalmente han recibido comunicación oficial de la denuncia en el Juzgado por parte de la Fiscalía y al respecto afirma que si es llamado a declarar lo hará "con total transparencia y ánimo de colaboración". "Este hecho, como se puede comprender, me ha producido un enorme disgusto personal, pero también, tras el momento inicial de sorpresa, una enorme calma". Afirma que los funcionarios que realizan las funciones fiscalizadoras han cumplido su trabajo al poner los reparos que estimaron pertinentes pero "también que yo, como alcalde de Valverde, he cumplido con mi trabajo al usar un medio que me otorga la legislación vigente, como es salvar ese reparo y poder así actuar en determinadas circunstancias de urgencia y necesidad", asegura. Agregó que las decisiones que como alcalde haya podido tomar respecto a esta celebración "no han respondido a otra realidad que la de engalanar a nuestra Patrona con dignidad y orgullo", asegura Morales.