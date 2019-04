Clavijo acusa a los partidos estatales de perseguir solo cargos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pidió este martes el voto para la candidata de CC al Congreso Ana Oramas, porque cuando gobiernan el PP o el PSOE sus representantes aquí solo quieren ministerios o secretarías de Estado, pero los nacionalistas "resolver los problemas" de las islas.

Clavijo, acompañado del consejero de Economía, Pedro Ortega, y de la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, así como de otros cargos públicos de Coalición Canaria como el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, se reunió con representantes de la CEOE de Tenerife para exponer sus planteamientos ante las elecciones generales del domingo y pedir el voto para Oramas.

El presidente de Canarias y candidato a la reelección destacó la importancia para Canarias de contar con "una voz independiente en el Congreso", al que definió como "cámara territorial" en la que "lo que se vota es a los representantes de cada provincia".

"Cuando gobiernan el PP o el PSOE, los partidos de aquí piden ministerios o secretarías de Estado, pero cuando Coalición Canaria es necesaria lo que pide es que se resuelvan los problemas de Canarias" y el cumplimiento del REF, del Estatuto y de aquellas normas "que nos permiten estar en igualdad de condiciones", declaró Clavijo a los medios.

"Si no tenemos a Ana Oramas, Canarias no estará representada, quedará diluida en los grandes de partidos" que buscan "colocar a los suyos", pero "no habrá defensa de los intereses de Canarias", insistió Clavijo.

El presidente consideró que el debate del lunes en Televisión Española de los principales candidatos electorales fue "muy decepcionante", entre otras razones porque no se habló de Canarias ni de Europa, lo que consideró preocupante.

Además, "parece que es imposible el acuerdo, no hay clima de acuerdo ni de entendimiento" , así que "lo que nos espera después de las elecciones es más crispación" puesto que no hay voluntad de "unir voluntades ni de acuerdos para resolver los problemas del país", agregó.

Por eso, para Clavijo el debate "no fue gratificante" y señaló que está bien que haya diferencias entre los partidos, "pero con planteamientos razonables, tiene que haber clima de entendimiento y de acuerdo" porque "nadie tiene el patrimonio de la España social ni de la España de los empresarios".

Se requieren acuerdos para resolver problemas como las pensiones, la financiación autonómica, la financiación de los servicios públicos y la deuda pública, y aclarar qué va a pasar con el Estatuto de Autonomía y el Régimen Económico y Fiscal, subrayó.

Clavijo indicó que "España y Canarias se enfrentan a un momento estratégico en una crisis internacional y de identidad de europea", así que "si cada uno está en su posición y no hay acuerdo los problemas no se resuelven, sino que se agrandan".

El presidente canario acusó al PSOE de pretender homogeneizar fiscalmente a España, lo que supondría volver a implantar el impuesto de sucesiones y donaciones en las islas y que el REF "saltaría por los aires".

"Nosotros vamos a defender nuestro fuero y que no se ponga el impuesto de sucesiones y donaciones", remarcó.