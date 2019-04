El PSOE acusa a Gobierno y Cabildo de 'desidia' con el transporte marítimo

El PSOE de El Hierro ha denunciado este lunes la "desidia" del Gobierno de Canarias y del Cabildo con los transportes marítimos de El Hierro y ha tachado de "intolerables e inadmisibles" las incidencias producidas en el tráfico marítimo interinsular con motivo de la celebración de la Semana Santa.

El PSOE ha expresado en un comunicado que se ha visto afectada "gravemente" la imagen de El Hierro y que se ha incumplido con la obligación de servicio público (OSP) en lo que se refiere a horarios de salidas y llegadas.

"Lo más grave es que se hace bajo la supuesta permisividad del Gobierno de Canarias y del Cabildo de El Hierro que parecen verlo como algo normal", ha expresado el PSOE.

Según pasajeros que viajaron de Tenerife a El Hierro el pasado miércoles, 17 de abril, precisamente en una conexión de máxima ocupación como inicio de los días festivos de Semana Santa, el barco que tenía que salir a las 8:30 horas no lo hizo hasta hora y media después, con que la llegada al puerto herreño se produjo aproximadamente a la una de la madrugada, con las consiguientes protestas de los pasajeros.

Allende planta cara al PSOE

La presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén Allende, ha puntualizado que la institución herreña ha demandado reiteradamente soluciones para eliminar la congestión que se produce en el puerto de Los Cristianos y que afecta al tráfico marítimo con la isla.

Allende ha realizado estas declaraciones ante las críticas vertidas por el Partido Socialista en referencia al papel del Cabildo de El Hierro en la materia.

La presidenta recuerda que el puerto del Sur de Tenerife depende competencialmente de Puertos del Estado y que tanto desde la institución insular herreña como desde el Gobierno de Canarias y el resto de cabildos de la provincia se ha demandado soluciones para una infraestructura que nació como puerto pesquero y que hoy centra todo el tráfico marítimo entre las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

La presidenta afirma que la situación definitiva pasa por crear el puerto de Fonsalía y recuerda que, como solución a corto plazo, ha reiterado en repetidas ocasiones la necesidad de la relación interadministrativa (Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Arona, Puertos de Tenerife y Delegación del Gobierno) y colaborativa con las empresas que operan en este puerto para lograr provocar los menores efectos negativos en el tráfico de pasajeros y mercancías.

Así, el pasado 10 de abril se hacía un llamamiento por parte de la titular del Cabildo herreño al ente competente, Autoridad Portuaria de Tenerife (dependiente de Puertos del Estado) para que "se mitigaran los problemas a la hora de embarque y desembarque en una infraestructura vital para la movilidad de las personas entre islas", afirma Allende.

"Conocedores de que lo que sí es competencia del Cabildo es generar una promoción turística para que el destino El Hierro se reactive como destino vacacional para muchos canarios y personas venidas de fuera que utilizan esta infraestructura tras conectar con vuelos que llegan al aeropuerto Sur", agrega.

Labor promocional

Así, la labor promocional llevada a cabo desde esta institución se ha traducido en una entrada de pasajeros por vía marítima a El Hierro la pasada Semana Santa de 8.074 pasajeros y 2.883 vehículos", afirma Allende.

Manifiesta además que más allá de las Obligaciones de Servicio Público para El Hierro diseñadas por el Partido Socialista, la actual Corporación al frente del Cabildo las ha reforzado, dando consistencia al hecho de que el barco fuera diario, se modificaran algunos horarios para poder atender a la cada vez mayor demanda y se lograra una conexión extra de estas OSP los miércoles, "que los que ahora están en la oposición vaticinaban que nacía muerta y se ha revelado como de gran utilidad para el sector turístico y el tráfico de pasajeros como viene sucediendo desde que se inició, o, como ha ocurrido en Semana Santa o ante eventos deportivos de gran público como es el caso de la Maratón del Meridiano, la Magma Bike o la Travesía a Nado, todas ellas frecuencias fuera del contrato de Obligación de Servicio Público, que se hizo con visión cortoplacista sin contar con que El Hierro pudiera ser reactivando social y económicamente como lo estamos demostrando".

"También ha sido iniciativa del Cabildo solicitar el refuerzo de enlaces esta Semana Santa, no solo por avión sino también con el tráfico marítimo, lo que ha provocado las excelentes cifras que maneja el sector", afirma Allende.

Finaliza Allende recordando que el Gobierno de Sánchez sí es competente para facilitar la solución definitiva al colapso de Los Cristianos haciendo realidad el puerto de Fonsalía, algo que los cuatro presidentes de las islas occidentales volverán a demandar en el seno del Consejo de la Autoridad Portuaria este miércoles, 24 de abril.

"Necesitamos consolidando el eje transinsular, combinando el transporte por mar, aire y carretera y hay que eliminar el verdadero problema, que no es otro que la pequeñez y obsolescencia del puerto de Los Cristianos", declara Allende.

Belén Allende exigirá explicaciones ante los retrasos provocados en los horarios del servicio público marítimo con El Hierro durante la última Semana Santa, "que, viendo que el escrito presentado el pasado 10 de abril, en el que pedíamos mejor colaboración y gestión entre administraciones y las propias navieras para evitar estos retrasos, no ha sido suficiente, me temo seguirá ocurriendo hasta que el Gobierno Central no facilite al canario, a la autoridad portuaria de Tenerife, y al propio Cabildo de Tenerife, la solución definitiva", afirma Allende.